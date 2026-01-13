Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

Carlos Manzo exhibió en redes el nivel de penetración que tenía el CJNG en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las detenciones e investigaciones por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo continúan en el país. Los avaneces en el caso siguen apuntando a la posible relación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el ataque a balazos en contra del edil.

Durante las averiguaciones fueron solicitadas las declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Los primeros informes indicaban que Méndez Rodríguez estaría implicada en el homicidio, pero posteriormente el fiscal de Michoacán detalló que únicamente acudió a declarar.

Sin embargo, otros sujetos que estarían relacionados con el grupo delictivo han sido capturados y vinculados a proceso por el ataque en contra de Manzo, el cual ocurrió el 1 de noviembre pasado.

La lista de los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Los arrestos más recientes fueron informados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Se trata de Samuel “N” (quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan) y Josué “N”, alias Viejito.

Los sujetos arrestados (SSPC)

El arresto de ambos sujetos desembocó en conocer el nexo dentro del circulo de funcionarios cercanos a Carlos Manzo y el CJNG. Viejito sería el encargado de convencer al funcionario de filtrar datos de las actividades del edil.

“Dichos sujetos intercambiaron conversaciones sobre el itinerario del exalcalde, además de estar relacionados con el grupo responsable de la agresión“, es parte del informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Pero previamente ocurrieron otras capturas relevantes:

Jorge Armando “N”, un sujeto apopado El Licenciado es identificado como autor intelectual del asesinato, además de presunto jefe de una célula criminal.

| FGE Michoacán

En su primera audiencia fueron mencionados integrante del CJNG, así como un pago millonario. Además, en diciembre pasado el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó sobre Jorge Armando: “este personaje también tenía una acción delictiva en Guanajuato”.

Otro de los detenidos es Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón quien fungía como reclutador de personas para el grupo criminal. Dicho sujeto habría sido el hombre que contrató a los individuos que accionaron sus armas contra Manzo en el Festival de las Velas.

De igual manera, Alejandro Baruc “N”, un hombre conocido como K-OZ, es acusado de ser jefe de una célula generadora de violencia que opera en Uruapan y que está relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Mientras que informes del medio La Jornada señalan que Gerardo “N” y Flor “N”, fueron identificados como posibles mensajeros mensajeros del CJNG entre El Licenciado y las otras personas implicadas en el asesinato del funcionario.

Por el homicidio de Manzo también fueron detenidos siete escoltas del edil. Por su parte, las averiguaciones de las autoridades continúan.