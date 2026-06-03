Los mejores ejercicios para descontracturar tu cuello si dormiste chueco y aliviar el dolor

El dolor de cuello puede ser muy molesto; aquí unos ejercicios para aliviar el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con el cuello en una posición incómoda puede provocar rigidez y molestias que afectan la movilidad durante el día.

La tensión en la zona cervical suele estar relacionada con posturas inadecuadas al dormir, lo que genera dolor y dificultad para mover la cabeza. Identificar ejercicios adecuados ayuda a aliviar este malestar y recuperar la movilidad.

PUBLICIDAD

El dolor cervical aparece cuando los músculos del cuello se contraen de forma involuntaria tras dormir en una postura poco natural.

Realizar ejercicios suaves y movimientos controlados puede reducir el dolor y favorecer la descontractura muscular. Algunos ejercicios básicos permiten mejorar la circulación y disminuir la rigidez si se practican con regularidad.

PUBLICIDAD

Relajar el cuello con movimientos suaves

Movimientos para aliviar el dolor de cuello por dormir con una mala postura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inclina la cabeza hacia adelante y hacia atrás de manera lenta, manteniendo cada posición por cinco segundos.

Gira la cabeza hacia la derecha y la izquierda, sin forzar, sosteniendo el movimiento unos segundos en cada lado.

Lleva la oreja hacia el hombro, primero derecho y luego izquierdo, para estirar suavemente los músculos laterales del cuello.

Estos movimientos deben realizarse en un ambiente tranquilo, sentado o de pie, con la espalda recta. La clave es evitar movimientos bruscos y respetar los límites del dolor.

Ejercicios de estiramiento para aliviar la rigidez

Los estiramientos también alivian las molestias en el cuello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca la mano derecha sobre la cabeza y tira suavemente hacia el lado derecho, sintiendo cómo se estira el cuello. Mantén la posición diez segundos y repite al lado contrario.

Entrelaza las manos detrás de la cabeza y empuja la cabeza hacia adelante, sin inclinar el tronco. Mantén la posición por diez segundos.

Rota los hombros hacia adelante y hacia atrás varias veces para liberar la tensión en la zona alta de la espalda y el cuello.

La constancia con estos ejercicios favorece la flexibilidad y reduce la sensación de rigidez en el cuello tras una mala noche.

Consejos para prevenir nuevas molestias

Esta postura al dormir evitará dolores de cuello y otras molestias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utiliza una almohada que mantenga el cuello alineado con la columna.

Evita dormir boca abajo, ya que esta posición fuerza la torsión cervical.

Si el dolor persiste más de 72 horas o aparece hormigueo en brazos, consulta con un especialista.

Un descanso adecuado y la práctica regular de estos ejercicios ayudan a mantener la salud cervical y a prevenir episodios futuros de dolor de cuello.

PUBLICIDAD