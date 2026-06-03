Los mejores ejercicios para descontracturar tu cuello si dormiste chueco y aliviar el dolor

Dormir con el cuello en una posición incómoda puede provocar rigidez y molestias que afectan la movilidad durante el día.
La tensión en la zona cervical suele estar relacionada con posturas inadecuadas al dormir, lo que genera dolor y dificultad para mover la cabeza. Identificar ejercicios adecuados ayuda a aliviar este malestar y recuperar la movilidad.
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El dolor cervical aparece cuando los músculos del cuello se contraen de forma involuntaria tras dormir en una postura poco natural.
Realizar ejercicios suaves y movimientos controlados puede reducir el dolor y favorecer la descontractura muscular. Algunos ejercicios básicos permiten mejorar la circulación y disminuir la rigidez si se practican con regularidad.
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Relajar el cuello con movimientos suaves
- Inclina la cabeza hacia adelante y hacia atrás de manera lenta, manteniendo cada posición por cinco segundos.
- Gira la cabeza hacia la derecha y la izquierda, sin forzar, sosteniendo el movimiento unos segundos en cada lado.
- Lleva la oreja hacia el hombro, primero derecho y luego izquierdo, para estirar suavemente los músculos laterales del cuello.
Estos movimientos deben realizarse en un ambiente tranquilo, sentado o de pie, con la espalda recta. La clave es evitar movimientos bruscos y respetar los límites del dolor.
Ejercicios de estiramiento para aliviar la rigidez
- Coloca la mano derecha sobre la cabeza y tira suavemente hacia el lado derecho, sintiendo cómo se estira el cuello. Mantén la posición diez segundos y repite al lado contrario.
- Entrelaza las manos detrás de la cabeza y empuja la cabeza hacia adelante, sin inclinar el tronco. Mantén la posición por diez segundos.
- Rota los hombros hacia adelante y hacia atrás varias veces para liberar la tensión en la zona alta de la espalda y el cuello.
La constancia con estos ejercicios favorece la flexibilidad y reduce la sensación de rigidez en el cuello tras una mala noche.
Consejos para prevenir nuevas molestias
- Utiliza una almohada que mantenga el cuello alineado con la columna.
- Evita dormir boca abajo, ya que esta posición fuerza la torsión cervical.
- Si el dolor persiste más de 72 horas o aparece hormigueo en brazos, consulta con un especialista.
Un descanso adecuado y la práctica regular de estos ejercicios ayudan a mantener la salud cervical y a prevenir episodios futuros de dolor de cuello.
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