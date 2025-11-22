Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

"El Licenciado" es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales en el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán | FGE Michoacán

La audiencia inicial en contra de Jorge Armando “N”, apodado “El Licenciado”, y siete escoltas implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo tuvo lugar dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, “El Altiplano”, donde se confirmó que el crimen corrió a cargo de líderes y personajes cruciales dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, al tiempo que se ofreció el pago de 2 millones de pesos para atentar contra la vida del político independiente de Uruapan.

Sobre esa línea, “El Licenciado” y los otros siete acusados más recibieron la medida de prisión preventiva oficiosa por parte del juez que da seguimiento al caso. En tanto, el juzgador también extendió el plazo para determinar si los presuntos responsables o no son vinculados a proceso por su participación en dicho asesinato.

Menciones a “El Mencho” y Ramón Álvarez Ayala, “R1″

Durante las más de cinco horas de audiencia en el penal federal del Edomex, las primeras versiones destacan que las declaraciones vertidas por los ochos presuntos implicados hicieron menciones de dos personajes importantes dentro del “Cártel de las Cuatro Letras”. En específico, se señala a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y a Raúl Álvarez Ayala, conocido como “El R1″.

Álvarez Ayala mantuvo comunicación con los tres sicarios jóvenes que llevaron a cabo el plan para asesinar a Manzo Rodríguez | FGE Michoacán

Hasta el momento, se espera que el proceso legal continúe el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 para continuar el desahogo de evidencias y pruebas que clarifiquen aún más la participación de estos sujetos en el hecho.

Posible ejecución extrajudicial a Víctor Manuel Ubaldo Flores, joven asesino de Carlos Manzo

En otro momento, se aclaró que uno de los responsables, identificados como policía municipal, remató en el suelo a Víctor Manuel Ubaldo Flores, el joven que ha sido señalado como el principal autor material en la muerte de Manzo Rodríguez.

A detalle, se aclaró que el uniformado disparó con la misma pistola que Ubaldo Flores utilizó para asesinar al presidente municipal. Sobre ese tenor, se destacó que el menor recibió un tiro en el cuelo sin justificación alguna, lo que podría interpretarse como una posible “ejecución extrajudicial”-

El traslado de “El Licenciado”: de Morelia a Edomex

. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que, tras rendir su declaración en sus oficinas, Jiorge Armando “N” fue trasladado en un operativo de seguridad con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil.

Juan Manuel "N" fue escoltado en un vehículo Black Mamba con un fuerte operativo de seguridad desplegado por la SSPC, FGR y Semar | SSPC

El convoy conducía al detenido en un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat hacia el penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez.