México

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

Las primera información oficial señala igualmente que los ocho sospechosos en este crimen contra el presidente municipal de Uruapan recibieron prisión preventiva

Guardar
"El Licenciado" es señalado como
"El Licenciado" es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales en el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán | FGE Michoacán

La audiencia inicial en contra de Jorge Armando “N”, apodado “El Licenciado”, y siete escoltas implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo tuvo lugar dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, “El Altiplano”, donde se confirmó que el crimen corrió a cargo de líderes y personajes cruciales dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, al tiempo que se ofreció el pago de 2 millones de pesos para atentar contra la vida del político independiente de Uruapan.

Sobre esa línea, “El Licenciado” y los otros siete acusados más recibieron la medida de prisión preventiva oficiosa por parte del juez que da seguimiento al caso. En tanto, el juzgador también extendió el plazo para determinar si los presuntos responsables o no son vinculados a proceso por su participación en dicho asesinato.

Menciones a “El Mencho” y Ramón Álvarez Ayala, “R1″

Durante las más de cinco horas de audiencia en el penal federal del Edomex, las primeras versiones destacan que las declaraciones vertidas por los ochos presuntos implicados hicieron menciones de dos personajes importantes dentro del “Cártel de las Cuatro Letras”. En específico, se señala a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y a Raúl Álvarez Ayala, conocido como “El R1″.

Álvarez Ayala mantuvo comunicación con
Álvarez Ayala mantuvo comunicación con los tres sicarios jóvenes que llevaron a cabo el plan para asesinar a Manzo Rodríguez | FGE Michoacán

Hasta el momento, se espera que el proceso legal continúe el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 para continuar el desahogo de evidencias y pruebas que clarifiquen aún más la participación de estos sujetos en el hecho.

Posible ejecución extrajudicial a Víctor Manuel Ubaldo Flores, joven asesino de Carlos Manzo

En otro momento, se aclaró que uno de los responsables, identificados como policía municipal, remató en el suelo a Víctor Manuel Ubaldo Flores, el joven que ha sido señalado como el principal autor material en la muerte de Manzo Rodríguez.

A detalle, se aclaró que el uniformado disparó con la misma pistola que Ubaldo Flores utilizó para asesinar al presidente municipal. Sobre ese tenor, se destacó que el menor recibió un tiro en el cuelo sin justificación alguna, lo que podría interpretarse como una posible “ejecución extrajudicial”-

El traslado de “El Licenciado”: de Morelia a Edomex

. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que, tras rendir su declaración en sus oficinas, Jiorge Armando “N” fue trasladado en un operativo de seguridad con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil.

Juan Manuel "N" fue escoltado
Juan Manuel "N" fue escoltado en un vehículo Black Mamba con un fuerte operativo de seguridad desplegado por la SSPC, FGR y Semar | SSPC

El convoy conducía al detenido en un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat hacia el penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez.

Temas Relacionados

Carlos ManzoEl LicenciadoCJNGEscoltas de Carlos ManzoAsesinatoPenal del AltiplanoPenal de Mil CumbresEl MenchoUruapanMichoacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.4 de magnitud

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

El espacio se acordonó para evitar que los indicios periciales y las investigaciones de la fiscalía no se entorpezcan en las próximas horas

Militares dan con fosas clandestinas

Sheinbaum presenta Plan General Lázaro Cárdenas La Mixteca en Oaxaca, manifestantes buscan interrumpir evento: “No quieren escuchar”

Un grupo de manifestantes buscó interrumpir el discurso de la mandataria, lo que generó una ligera confrontación entre ambas partes

Sheinbaum presenta Plan General Lázaro

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

La actriz aparece al frente del nuevo tema “Intro”, pero fans critican a Peso y Tito Double P por “más de lo mismo”

Kate del Castillo debuta con

Emma Coronel revelará detalles inéditos de su vida junto al ‘Chapo’: dónde ver en México el documental exclusivo en EEUU

A diferencia de otras producciones centradas en la figura del capo, este proyecto mira de frente a la experiencia emocional de Coronel

Emma Coronel revelará detalles inéditos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares dan con fosas clandestinas

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

Roldán Álvarez Ayala: el hermano y político morenista silencioso cercano al “R1″ del CJNG en Michoacán

Desmantelan células de extorsión que amenazaban y agredían a comerciantes en Guanajuato: hay diez detenidos

ENTRETENIMIENTO

Kate del Castillo debuta con

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Emma Coronel revelará detalles inéditos de su vida junto al ‘Chapo’: dónde ver en México el documental exclusivo en EEUU

¿Qué pasó en La Granja VIP hoy 22 de noviembre?

Pepe Aguilar causa sensación tras presumir una gorra de Ángela Aguilar : “Yo quiero una que diga voy a ser tía”

Fidel Rueda se deslinda de video que revictimiza a la presidenta Sheinbaum y expone al responsable

DEPORTES

Leyenda de Rayados se retiró

Leyenda de Rayados se retiró hace unas semanas y ya dirige a su primer club

Penta Zero Miedo brilla en WWE SmackDown y se acerca a la última lucha de John Cena

Fátima Bosch: a qué equipo de la Liga MX le va la nueva Miss Universo

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Komander brilla junto a Místico en la Arena México y Soberano Jr. se convierte en finalista de la Leyenda Azul 2025