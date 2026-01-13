Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

Los dos imputados permanecerán en prisión preventiva. Crédito: FB- Carlos Manzo y SSCP

Samuel ‘N’ y Josué Eulogio ‘N’, conocido como El Viejito, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas por su presunta relación con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, según los primeros reportes en distintos medios nacionales.

La medida judicial se tomó tras una audiencia de aproximadamente ocho horas.

Entre los datos preliminares señalan que Samuel “N" cumplirán con las medidas del juez desde la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Mientras que Josué ‘N’ llevará el proceso desde el Centro de Alto Impacto de la entidad.

Además, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra habría dictado 4 meses para la investigación complementaria del caso.

Hasta el momento las autoridades michoacanas no han emitido comunicados oficiales para brindar más datos sobre la vinculación.

Argumentos y decisiones del juez en la audiencia

Durante la audiencia, reportes de medios informaron que el juez determinó que existían elementos suficientes para considerar la posible responsabilidad de Samuel “N” y Josué Eulogio “N" en los delitos señalados.

El juzgador consideró que ambos imputados habrían actuado de forma intencional en la planeación del ataque contra Carlos Manzo.

Los sujetos arrestados (SSPC)

En el caso de Samuel ‘N’, identificado como ex funcionario municipal, se destacó su presunta participación sistemática a través de la filtración de información relevante para la comisión del delito, según lo expuesto durante la audiencia.

Por su parte, la defensa intentó desacreditar las pruebas y solicitó la nulidad de la declaración de Josué Eulogio ‘N’, conocido como El Viejito. Sin embargo, el juez habría desestimado esos argumentos y ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva para ambos, atendiendo a la gravedad de los delitos imputados y la presunta planeación de los hechos.

Reportes de la audiencia

Durante la sesión se habrían expuesto detalles inéditos sobre la presunta dinámica y roles que habrían jugado Samuel “N” y Josué Eulogio “N” en los hechos investigados.

Se ventiló qué, en los últimos dos años, El Viejito presuntamente vendía droga a domicilio utilizando su taxi.

Además, señalan que supo del plan para asesinar a Carlos Manzo por un presunto miembro del CJNG identificado como "El M2″.

De acuerdo con estas versiones, El Viejito habría conocido los planes para el homicidio de Carlos Manzo dos semanas antes del día fatal.

Se presume que El M2 habría tenido comunicación directa con “El Viejito”, quien se habría ofrecido a invitar a Samuel “N”, ex Director de Relaciones Públicas y Protocolo de Carlos Manzo durante su administración en Uruapan.

Según los datos presentados en la audiencia, intervenciones telefónicas autorizadas por mandato judicial y el análisis de las comunicaciones permitieron establecer que Samuel “N” y "El Viejito" mantuvieron contacto constante durante semanas, tanto antes como después del crimen.

Asimismo, reportes extraoficiales señalan que la exsecretaria particular de Carlos Manzo, Yesenia Méndez, de quien se reportó su presunta detención por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), habría entregado los dos equipos telefónicos que usaba Samuel “N” durante su trabajo, lo que habría servido a las autoridades obtener las pruebas para detenerlo y sustentar su participación en el asesinato.