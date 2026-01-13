México

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

Tras cerca de ocho horas de audiencia, el juez habría procesado a los dos imputados y dictado prisión preventiva para ambos

Guardar
Los dos imputados permanecerán en
Los dos imputados permanecerán en prisión preventiva. Crédito: FB- Carlos Manzo y SSCP

Samuel ‘N’ y Josué Eulogio ‘N’, conocido como El Viejito, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas por su presunta relación con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, según los primeros reportes en distintos medios nacionales.

La medida judicial se tomó tras una audiencia de aproximadamente ocho horas.

Entre los datos preliminares señalan que Samuel “N" cumplirán con las medidas del juez desde la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Mientras que Josué ‘N’ llevará el proceso desde el Centro de Alto Impacto de la entidad.

Además, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra habría dictado 4 meses para la investigación complementaria del caso.

Hasta el momento las autoridades michoacanas no han emitido comunicados oficiales para brindar más datos sobre la vinculación.

Argumentos y decisiones del juez en la audiencia

Durante la audiencia, reportes de medios informaron que el juez determinó que existían elementos suficientes para considerar la posible responsabilidad de Samuel “N” y Josué Eulogio “N" en los delitos señalados.

El juzgador consideró que ambos imputados habrían actuado de forma intencional en la planeación del ataque contra Carlos Manzo.

Los sujetos arrestados (SSPC)
Los sujetos arrestados (SSPC)

En el caso de Samuel ‘N’, identificado como ex funcionario municipal, se destacó su presunta participación sistemática a través de la filtración de información relevante para la comisión del delito, según lo expuesto durante la audiencia.

Por su parte, la defensa intentó desacreditar las pruebas y solicitó la nulidad de la declaración de Josué Eulogio ‘N’, conocido como El Viejito. Sin embargo, el juez habría desestimado esos argumentos y ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva para ambos, atendiendo a la gravedad de los delitos imputados y la presunta planeación de los hechos.

Reportes de la audiencia

Durante la sesión se habrían expuesto detalles inéditos sobre la presunta dinámica y roles que habrían jugado Samuel “N” y Josué Eulogio “N” en los hechos investigados.

Se ventiló qué, en los últimos dos años, El Viejito presuntamente vendía droga a domicilio utilizando su taxi.

Además, señalan que supo del plan para asesinar a Carlos Manzo por un presunto miembro del CJNG identificado como "El M2″.

De acuerdo con estas versiones, El Viejito habría conocido los planes para el homicidio de Carlos Manzo dos semanas antes del día fatal.

Se presume que El M2 habría tenido comunicación directa con “El Viejito”, quien se habría ofrecido a invitar a Samuel “N”, ex Director de Relaciones Públicas y Protocolo de Carlos Manzo durante su administración en Uruapan.

Según los datos presentados en la audiencia, intervenciones telefónicas autorizadas por mandato judicial y el análisis de las comunicaciones permitieron establecer que Samuel “N” y "El Viejito" mantuvieron contacto constante durante semanas, tanto antes como después del crimen.

Asimismo, reportes extraoficiales señalan que la exsecretaria particular de Carlos Manzo, Yesenia Méndez, de quien se reportó su presunta detención por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), habría entregado los dos equipos telefónicos que usaba Samuel “N” durante su trabajo, lo que habría servido a las autoridades obtener las pruebas para detenerlo y sustentar su participación en el asesinato.

Temas Relacionados

homicidioVinculación a procesoCarlos ManzoDetenciónSamuel NEulogio NPrisión preventivaCJNGNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoSeguridadÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Las autoridades revisaron el interior de la unidad con lo que encontraron bolsas transparentes con la droga

Sentencian a hombre que llevaba

Las 5 mejores fuentes de proteína, económicas y saludables, para sustituir la carne y el huevo

Unos platillos variados y llenos de color pueden ofrecer toda la proteína que tu cuerpo necesita con ingredientes accesibles y ricos en fibra

Las 5 mejores fuentes de

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

Una de las presentaciones del británico fue cancelada en 2025 debido a malestar estomacal

Zayn Malik en México: el

Ricardo Monreal anuncia reunión con Claudia Sheinbaum tras encuentro para la revisión de la reforma electoral

Morena avanza en la definición de la ruta legislativa para una posible reforma electoral

Ricardo Monreal anuncia reunión con

Cuánto te paga el IMSS por incapacidad laboral si tuviste una fractura

Los empleados que se accidentan durante sus labores o en su traslado tienen derecho a solicitar el pago de su incapacidad temporal

Cuánto te paga el IMSS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre que llevaba

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Así fue el ataque contra la Guardia Nacional en Tamaulipas

Vinculan a proceso a cinco hombres tras ataque a balazos contra militares en Michoacán

Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik en México: el

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

Ninel Conde podría ser despedida de El Tenorio Cómico por atraer menos público que Wendy Guevara: “No la van a ver”

Édgar Vivar enfrenta rumores sobre su muerte y pide que no se viralice: “No tengo planes de morir”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de enero

Leonardo Aguilar en rumores de romance con reina de belleza de Tabasco

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026