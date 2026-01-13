México

Grecia Quiroz señala que Samuel “N”, vinculado al asesinato de Carlos Manzo, no era parte del Movimiento del Sombrero

La alcaldesa de Uruapan califica como traición la presunta implicación de un miembro de su equipo en homicidio y filtración de información sensible

La presidenta municipal expresa indignación
La presidenta municipal expresa indignación e impotencia ante la detención de un miembro de confianza del exalcalde.

La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, se pronunció de manera firme tras la detención de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento, señalado por su presunta participación en el asesinato del exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Durante su mensaje ante la Cámara de Diputados y frente a medios de comunicación, la presidenta municipal dejó claro que el detenido no pertenecía al Movimiento del Sombrero, agrupación política independiente que acompañó a Manzo durante su proyecto político.

Quiroz enfatizó que Samuel “N” llegó a la administración municipal después del triunfo electoral, tras presentar su currículum, en el que acreditaba experiencia como asesor de un diputado del PRI en la Cámara de Diputados.

Las detenciones de Samuel ‘N’
Las detenciones de Samuel ‘N’ y Ramiro ‘N’ forman parte de un operativo que investiga la posible complicidad de funcionarios municipales en delitos graves. (SSPC)

En su intervención, expresó sentimientos de coraje e indignación, al considerar que se trató de una traición a la confianza depositada por el entonces presidente municipal.

“En este movimiento no se permite la traición. Quien traiciona, no tiene cabida y no hay vuelta atrás”, afirmó Grecia Quiroz.

Samuel “N” y su incorporación al ayuntamiento de Uruapan

La alcaldesa sustituta relató que conoció a Samuel “N” cuando éste se desempeñaba como asesor legislativo en la Ciudad de México y que su llegada al ayuntamiento se dio únicamente por su perfil profesional, sin haber participado en las actividades políticas del movimiento que llevó a Carlos Manzo a la presidencia municipal.

Samuel ‘N’, exfuncionario municipal, fue
Samuel ‘N’, exfuncionario municipal, fue detenido por su presunta participación en homicidio calificado y filtración de información a grupos delictivos. Crédito: Especial

Durante los primeros meses de trabajo, señaló, el entonces funcionario mostró resultados positivos y una actitud atenta, lo que generó confianza dentro del equipo cercano al exalcalde.

No obstante, tras su detención, Grecia Quiroz reconoció que los hechos han provocado rabia, impotencia y un profundo desencanto, al tratarse de alguien a quien Carlos Manzo le otorgó una oportunidad laboral y de servicio público.

Detención de Samuel “N”, confirma Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención de Samuel “N” fue resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, como parte de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

Omar García Harfuch confirmó la
Omar García Harfuch confirmó la detención de funcionarios municipales implicados en homicidio y colaboración con grupos delictivos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La aprehensión se realizó el 8 de enero y derivó en el aseguramiento de droga y equipos de comunicación en inmuebles relacionados con los implicados.

De acuerdo con las investigaciones, Samuel “N” habría proporcionado información detallada sobre el itinerario y la ubicación de Carlos Manzo el día del asesinato, en el contexto del Festival de las Velas.

Los análisis de telefonía indican que envió una fotografía con datos precisos a Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”, información que posteriormente circuló en un chat de un grupo criminal presuntamente encabezado por Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del crimen.

Las detenciones se realizaron como
Las detenciones se realizaron como parte de un operativo coordinado para esclarecer la muerte del exfuncionario municipal.| FGE Michoacán

A Samuel “N” se le acusa de:

  • Filtrar información sobre los movimientos de Carlos Manzo el día del homicidio
  • Compartir ubicación e imágenes con integrantes de un grupo criminal
  • Mantener comunicación con otros presuntos implicados
  • Participación en homicidio calificado y lesiones calificadas
  • Antecedentes penales por lesiones dolosas (2007) y robo a negocio (2022)

Grecia Quiroz también menciona el caso de Yesenia Méndez

Durante su pronunciamiento, Grecia Quiroz también hizo referencia al caso de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, al señalar que su situación forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer el asesinato.

Explicó que, en el caso de Méndez, se trató de un citatorio para declarar, como ha ocurrido con otros funcionarios, con el objetivo de conocer dónde se encontraban y qué hacían el día de los hechos.

Sin embargo, Yesenia Méndez fue detenida al no poder presentar pruebas que acreditaran su inocencia; el arresto se habría realizado el 8 de enero de 2026 a las 16:05 horas, en el despacho de la presidencia del municipio de Uruapan.

Yesenia Méndez fue detenida por
Yesenia Méndez fue detenida por su presunta participación en filtración de información sobre los movimientos de un exfuncionario. Crédito: Especial

Dos días después, las autoridades confirmaron la liberación de Yesenia Méndez.

La Fiscalía del Estado de Michoacán informó que existen indicios de que la exfuncionaria habría filtrado información sensible sobre los movimientos del exalcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente mediante el uso de la aplicación Threema.

A Yesenia Méndez se le acusa de:

  • Filtrar información confidencial sobre los movimientos de Carlos Manzo
  • Mantener comunicación con presuntos sicarios
  • Presunta participación en la planeación del homicidio
  • Vínculos con una célula criminal relacionada con el caso

Las autoridades estatales y federales continúan con las investigaciones, en las que al menos diez servidores públicos del ayuntamiento de Uruapan se encuentran bajo indagatoria por el asesinato de Carlos Manzo, un caso que mantiene la atención pública y política a nivel estatal y nacional.

