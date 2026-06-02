Con banderas como en el 86: revelan cómo se ve por dentro el Estadio Ciudad de México para recibir el Mundial 2026

El techo del Coloso de Santa Úrsula se llena con un anillo multicolor, guiño a 1986 que refuerza la bienvenida global a selecciones y aficionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Azteca ya muestra el rostro que tendrá durante el Mundial 2026. A pocos días de la inauguración, la decoración interior retoma el icónico estilo de México 1986, con un despliegue visual que revive la nostalgia de los grandes momentos vividos en el Coloso de Santa Úrsula.

La transformación no sólo responde a exigencias técnicas y de imagen de la FIFA, sino que también busca conectar con la memoria colectiva de generaciones de aficionados.

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El renovado Estadio Ciudad de México recibirá amiles de aficionados mexicanos e internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El resultado es un recinto que recibirá a miles de aficionados y a las mejores selecciones del mundo, con detalles que celebran la historia universal del futbol.

Banderas de los 211 países: un anillo de historia y bienvenida

La imagen que domina el interior del inmueble es la fila de banderas de los 211 países miembros de la FIFA colgando del techo, formando un anillo multicolor inconfundible.

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El montaje reproduce la ambientación de 1986 , cuando las banderas también rodeaban el estadio, convirtiéndose en símbolo de hospitalidad global.

La colocación comenzó por orden alfabético , mostrando naciones de todos los continentes.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata: usuarios y cronistas destacaron el “aura” y emoción que genera este detalle visual.

El graderío superior luce un letrero dorado de FIFA, reforzando la identidad oficial del evento mundialista en México. (Crédito especial: X/ @ar2_mx)

El Estadio, así, no sólo da la bienvenida a los equipos participantes, sino a toda la comunidad internacional del futbol.

Identidad mundialista: emblemas, colores y brandeo oficial

La decoración va más allá de las banderas y se extiende a todos los rincones visibles del inmueble, reforzando la identidad del evento.

Un letrero dorado con la palabra FIFA domina el graderío superior, visible desde la cancha y las tribunas.

En las bardas internas y zona de prensa se observa el brandeo con motivos mexicanos y la inscripción Mexico City .

El recinto luce butacas renovadas, con un diseño integrado que respeta la tradición y apuesta por la modernidad.

La instalación de banderas de los 211 países miembros de la FIFA decora el interior del Estadio Azteca y celebra la diversidad del futbol internacional. (Foto: Redes)

Así, cada elemento visual contribuye a crear un ambiente inédito en el estadio más emblemático de todo México.

Exterior monumental: banderas y nombre oficial para el mundo

El impacto visual no se limita al interior; el exterior del estadio también fue renovado para proyectar la imagen mundialista desde cualquier ángulo.

La fachada principal exhibe el nombre Estadio Ciudad de México y el logo oficial de la Copa Mundial , consolidando el ambiente internacional incluso antes de entrar.

La decoración rinde homenaje a la edición de 1986 , cuando las banderas colgaban en la parte externa y recibían a los visitantes.

El contraste entre las imágenes actuales y las históricas confirma la continuidad del legado del Coloso de Santa Úrsula.

Así lucían las banderas en el Estadio Azteca hace 40 años duarante el Mundial de México 86. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

De esta manera, el Estadio Ciudad de México, con algunos detalles por afinar, se muestra casi listo para hacer historia y recibir, una vez más, la mirada del mundo futbolístico.

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