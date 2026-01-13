Hotcakes de avena y chía altos en fibra, omega 3 para un desayuno fácil

Los hotcakes de avena y chía son una alternativa saludable a los panqueques tradicionales, perfectos para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor ni a la textura esponjosa y reconfortante del desayuno clásico.
¿Por qué son buenos estos hotcakes?
La avena aporta fibra y energía de liberación lenta, mientras la chía suma proteína, omega 3 y saciedad. Estos hotcakes son ideales para niños, adultos y personas activas, y puedes acompañarlos con fruta fresca, yogurt natural o miel.
Esta receta es muy versátil y se puede adaptar fácilmente para dietas sin gluten, veganas o bajas en azúcar. El resultado son hotcakes dorados, ligeros y con un toque de semillas que los hace aún más nutritivos y originales.
Receta de hotcakes de avena y chía
Tiempo de preparación
- 10 minutos para mezclar ingredientes
- 10 minutos para cocinar los hotcakes
Ingredientes
- 1 taza de avena en hojuelas (puede ser instantánea o tradicional)
- 1 plátano maduro
- 2 huevos (o sustituto vegano: 2 cucharadas de chía + 6 cucharadas de agua)
- 2 cucharadas de semillas de chía
- ½ taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de canela (opcional)
- Aceite en aerosol o unas gotas de aceite vegetal para la sartén
Cómo hacer hotcakes de avena y chía, paso a paso
- Licúa o procesa la avena hasta obtener una textura de harina fina.
- En un tazón grande, machaca el plátano hasta hacerlo puré. Añade los huevos (o el sustituto vegano), la leche, la vainilla y la canela. Mezcla bien.
- Incorpora la avena molida, las semillas de chía y el polvo para hornear. Mezcla hasta tener una masa homogénea y algo espesa.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala ligeramente.
- Vierte porciones de masa (aprox. ¼ de taza) y cocina cada hotcake 2-3 minutos por lado, o hasta que estén dorados y con burbujas en la superficie antes de voltear.
- Sirve calientes, acompañados de fruta fresca, yogurt, miel, mermelada o mantequilla de nuez.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 hotcakes medianos, suficientes para 2-3 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por cada 2 hotcakes (aprox. 1/3 de la receta):
- Calorías: 180
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 0.6 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 7 g (naturales del plátano)
- Proteínas: 6 g
- Fibra: 5 g
Estimaciones aproximadas; pueden variar según los ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los hotcakes cocidos pueden guardarse en refrigerador hasta 3 días, en recipiente hermético. Se pueden recalentar en sartén o microondas.