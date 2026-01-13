México

Hotcakes de avena y chía altos en fibra, omega 3 para un desayuno fácil

Olvídate de las harinas refinadas con esta receta saludable y perfecta para toda la familia

Hotcakes de avena y chía:
Hotcakes de avena y chía: desayuno fit, esponjoso y lleno de fibra. (Gemini)

Los hotcakes de avena y chía son una alternativa saludable a los panqueques tradicionales, perfectos para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor ni a la textura esponjosa y reconfortante del desayuno clásico.

¿Por qué son buenos estos hotcakes?

La avena aporta fibra y energía de liberación lenta, mientras la chía suma proteína, omega 3 y saciedad. Estos hotcakes son ideales para niños, adultos y personas activas, y puedes acompañarlos con fruta fresca, yogurt natural o miel.

Esta receta es muy versátil y se puede adaptar fácilmente para dietas sin gluten, veganas o bajas en azúcar. El resultado son hotcakes dorados, ligeros y con un toque de semillas que los hace aún más nutritivos y originales.

Una opción saludable, perfecta para
Una opción saludable, perfecta para empezar el día con energía y sabor. (Gemini)

Receta de hotcakes de avena y chía

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para mezclar ingredientes
  • 10 minutos para cocinar los hotcakes

Ingredientes

  1. 1 taza de avena en hojuelas (puede ser instantánea o tradicional)
  2. 1 plátano maduro
  3. 2 huevos (o sustituto vegano: 2 cucharadas de chía + 6 cucharadas de agua)
  4. 2 cucharadas de semillas de chía
  5. ½ taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
  6. 1 cucharadita de polvo para hornear
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  8. 1 pizca de canela (opcional)
  9. Aceite en aerosol o unas gotas de aceite vegetal para la sartén
Tarta de avena y plátano
Tarta de avena y plátano sin horno, presentada en porción sobre plato rústico, mostrando su textura suave y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hotcakes de avena y chía, paso a paso

  1. Licúa o procesa la avena hasta obtener una textura de harina fina.
  2. En un tazón grande, machaca el plátano hasta hacerlo puré. Añade los huevos (o el sustituto vegano), la leche, la vainilla y la canela. Mezcla bien.
  3. Incorpora la avena molida, las semillas de chía y el polvo para hornear. Mezcla hasta tener una masa homogénea y algo espesa.
  4. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala ligeramente.
  5. Vierte porciones de masa (aprox. ¼ de taza) y cocina cada hotcake 2-3 minutos por lado, o hasta que estén dorados y con burbujas en la superficie antes de voltear.
  6. Sirve calientes, acompañados de fruta fresca, yogurt, miel, mermelada o mantequilla de nuez.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 hotcakes medianos, suficientes para 2-3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada 2 hotcakes (aprox. 1/3 de la receta):

  • Calorías: 180
  • Grasas: 5 g
  • Grasas saturadas: 0.6 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 7 g (naturales del plátano)
  • Proteínas: 6 g
  • Fibra: 5 g

Estimaciones aproximadas; pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los hotcakes cocidos pueden guardarse en refrigerador hasta 3 días, en recipiente hermético. Se pueden recalentar en sartén o microondas.

