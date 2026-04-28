Canelo Álvarez revela que su retiro del boxeo podría postergarse más tiempo: “Yo quería a los 37, pero..”

Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

El retiro de Saúl Canelo Álvarez ha sido tema de conversación entre aficionados y expertos de este deporte luego de su derrota sufrida ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El mexicano fue despojado de los cuatro títulos mundiales (CMB, OMB, AMB, y FIB) de las 168 libras tras caer de manera unánime ante el estadounidense.

Con 35 años de edad y con más de 20 años de carrera, el pugilista tapatío ha conquistado múltiples campeonatos mundiales en cuatro divisiones diferentes convirtiéndose así en la cara del boxeo mundial durante la última década.

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Canelo revela que podría retirarse hasta los 40 años

Entrevista en el podcast de Oso Trava, Canelo Álvarez afirmó que planeaba retirarse del boxeo a los 37 años, pero la decisión podría cambiar por influencia de Turki Alalshikh. El boxeador azteca sostuvo que existen intereses importantes para que prolongue su carrera y que, por ahora, no ve a ningún peleador capaz de generar lo que él consigue en la industria.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Durante las misma charla, el tapatío reconoció que se mantiene en buen estado físico y mental, lo que lo lleva a considerar aprovechar al máximo el momento.

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“Pues yo quería a los 37. Pero ahora mi padrino (Turki) no quiere dejarme ir hasta los 40 a lo mejor. Es que realmente ahorita si ves el boxeo no hay ningún peleador que pueda generar lo que yo genero, hay intereses muy grandes y yo me sigo sintiendo muy bien. Entonces aprovechar lo más que se pueda”, comentó el campeón mexicano.

El peleador jalisciense y el famoso jeque árabe, Turki Alalshikh, firmaron un contrato en 2024 para realizar cuatro combates, tres deben hacerse en Arabia Saudita y uno más en Estados Unidos. Cabe señalar que el primero fue contra William Scull en tierras árabes, y el segundo ante Terence Crawford en territorio norteamericano.

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El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

¿Qué sigue en la carrera de Saúl Álvarez?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez parece estar ya casi definido. De acuerdo con el propio peleador, su regreso a los cuadriláteros será el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde peleará por un campeonato mundial de los supermedianos nuevamente.

Aunque su rival aún no se oficializa, todo parece apuntar que Christian Mbilli será el elegido. El peleador con raíces francesas fue nombrado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace algunas semanas, además, también fue impuesto por el organismo verde y oro para defender su cinturón en septiembre de 2026, fecha en la que regresará el mexicano a los cuadriláteros.

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