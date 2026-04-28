Dólar hoy en México: cotización del 28 de abril al alza por estancamiento en negociaciones en Medio Oriente

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este martes 28 de abril del 2026. (REUTERS/Edgard Garrido)

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de la jornada de hoy a 17,42 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un alza de 0,22% respecto a los 17,38 pesos de la sesión previa, según datos de Dow Jones.

Durante la sesión overnight, el tipo de cambio registró un mínimo de 17,37 y un máximo de 17,45 pesos en el mercado spot. Al comienzo de la sesión americana, el peso mexicano cede terreno y se posiciona en el séptimo lugar entre las monedas de economías emergentes con mayores pérdidas frente al dólar, de acuerdo con el Grupo Financiero Monex.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio USD/MXN muestra un sesgo alcista, en un contexto donde los inversores moderan sus expectativas de una pronta resolución del conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado retrocesos en el 91% de las monedas emergentes frente al billete verde en esta sesión.

Según el portal especializado XTB, el principal catalizador del día es el deterioro del escenario geopolítico, tras señales de estancamiento e incluso retroceso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

El mercado reaccionó negativamente a la noticia de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní no retomará contactos en Pakistán, interpretado como un enfriamiento en el proceso diplomático. Sumado a esto, la respuesta de Estados Unidos al plan iraní presentado días atrás fue considerada insuficiente, lo que ha incrementado las dudas sobre la posibilidad de una solución a corto plazo.

Como consecuencia, el mercado vuelve a incorporar una prima de riesgo geopolítico más elevada, impulsando al dólar como activo refugio y generando presión sobre monedas emergentes, incluido el peso mexicano.

PUBLICIDAD

En la última semana, el activo estadounidense registra una subida de 0,56%, aunque en el balance anual mantiene una baja de 10,22%. El dato de hoy corta con la racha negativa de las dos sesiones previas. Además, la volatilidad semanal sigue siendo claramente inferior al promedio anual, lo que indica un periodo de menor alteración en la cotización.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

PUBLICIDAD

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

PUBLICIDAD

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

PUBLICIDAD

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.