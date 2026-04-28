Gobierno de México anuncia nueva vacuna contra VSR para personas embarazadas: ¿Cuándo se aplica y cuales son los beneficios?

Legisladores de Estados Unidos denuncian que niñas migrantes, incluso de solo 13 años, permanecen bajo custodia federal durante períodos mayores a 400 días, superando ampliamente los estándares. (AFP)

David Kershenobich, secretario de Salud, anunció que se incluyó la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas embarazadas, la cual ya está disponible en los centros de salud, en el marco del inicio de la Semana Nacional de Vacunación.

“La Semana Nacional de Vacunación y el programa de vacunación que se ha implementado en general cubre todos los aspectos a lo largo de la vida en el programa de vacunación. Y en esta ocasión queremos resaltar lo que tiene que ver con las mujeres embarazadas.

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“Hemos incluido una nueva vacuna que está en disposición recientemente y se ha incorporado ya a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del virus sincicial respiratorio. Esta vacuna se le aplica a las mujeres embarazadas entre la 32 y la 36 semanas de embarazo”, dijo en Palacio Nacional.

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