Clausura 2026: ¿cuánto tiempo lleva cada equipo de la Liguilla sin ser campeón?

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La Liguilla del Clausura 2026 arranca con un panorama marcado por contrastes en la Liga MX: equipos que llegan con títulos recientes y otros que cargan con años sin levantar el trofeo.

Bajo este escenario, el historial de campeonatos recientes se convierte en un factor que define tanto la presión como las aspiraciones de los ocho clubes que buscan el título.

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Equipos con títulos recientes marcan el ritmo competitivo

(AP Foto/Eduardo Verdugo)

Entre los clasificados, Toluca llega como el equipo con la coronación más reciente tras conquistar el Apertura 2025, resultado que le permitió alcanzar 12 títulos de liga.

Muy cerca aparece América, que ganó el Apertura 2024 y se mantiene como el máximo ganador del futbol mexicano con 16 campeonatos.

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En esa misma línea de vigencia, Tigres se coronó en el Clausura 2023, mientras que Pachuca lo hizo en el Apertura 2022, consolidándose como equipos protagonistas en los torneos recientes.

Por su parte, Atlas presume un bicampeonato reciente tras ganar el Apertura 2021 y el Clausura 2022, aunque no ha vuelto a levantar el título desde entonces.

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Sequías prolongadas aumentan la presión

(REUTERS/Edgard Garrido)

En contraste, hay clubes que llegan a esta fase final con una mayor carga histórica por romper rachas sin campeonato. Cruz Azul fue campeón por última vez en el Guard1anes 2021, torneo que terminó con una sequía de 23 años, pero desde entonces no ha repetido el logro.

El caso de Chivas también refleja la falta de títulos recientes, con su última liga en el Clausura 2017. Aún más prolongada es la espera de Pumas, que no se corona desde el Clausura 2011, la racha más larga entre los equipos clasificados a la Liguilla.

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