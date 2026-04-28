Adornos lujosos y sus padres juntos: así fueron los “dulces 16” de Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Adornos lujosos y sus padres juntos: así fue los “dulces 16” de Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez (Instagram/@kaileylevy19)

La celebración de los “dulces 16” de Kailey Levy reunió a sus padres, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en un evento marcado por la cordialidad y el lujo.

El festejo, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, ocurrió semanas después del cumpleaños de Kailey, que es el 6 de marzo, y representó una ocasión donde la expareja priorizó el bienestar de sus hijos por encima de sus diferencias.

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Docenas de invitados, familiares y algunas celebridades presenciaron el reencuentro familiar en un ambiente festivo y elegante.

La fiesta: lujo y detalles en rojo

El evento se distinguió por una decoración inspirada en el color rojo, que predominó en cada rincón del salón. Las mesas, tanto redondas como rectangulares, exhibieron mantelería negra, copas oscuras y centros de mesa con velas, creando un efecto de contraste con los arreglos florales de rosas rojas. Este despliegue fue acompañado por un menú de canapés y un banquete dispuesto para todos los asistentes.

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El evento se distinguió por una decoración inspirada en el color rojo, que predominó en cada rincón del salón (Fotos. Instagram/@kaileylevy19)

Entre los invitados estuvieron figuras cercanas a la familia, como la presentadora Lili Estefan, la Miss Universe Cuba 2024 Marianela Ancheta, y la conductora Roxana García. Además, el hermano mayor de Kailey, Christopher Alexander Levy, formó parte de la celebración, consolidando el ambiente familiar.

El reencuentro de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

A pesar de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación en 2024, ambos coinciden en la importancia de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

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La celebración de los “dulces 16” de Kailey mostró a la expareja interactuando en armonía, centrados en acompañar a su hija en una noche significativa para ella. Varias imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a ambos padres junto a Kailey, quienes compartieron momentos tanto en grupo como por separado.

Uno de los instantes más destacados fue el vals de Kailey con cada uno de sus padres. La joven bailó primero con su madre y después con su padre, una tradición que simboliza el paso a una nueva etapa de vida.

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El vestido y la imagen de Kailey

Para la ocasión, Kailey Levy eligió un vestido off shoulder con escote corazón y una amplia falda roja decorada con pedrería. Una tiara completó su atuendo, dándole un aspecto de princesa. Elizabeth Gutiérrez optó por un vestido strapless en tono rosa empolvado, con abertura en la falda y efecto drapeado en el corsé.

El reencuentro de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La actriz complementó su look con un maquillaje natural y una gargantilla de piedras verdes, además de una pulsera a juego.

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El estilismo de ambas fue tema de conversación entre los asistentes, quienes destacaron el contraste elegante entre los colores elegidos para la vestimenta y los accesorios. El padre, William Levy, también se mostró cercano a Kailey y a su hijo Christopher, participando activamente en la celebración.

Invitados y ambiente

El evento reunió a familiares y amigos de ambos lados, sumando celebridades del entorno de la familia. Lili Estefan, quien mantiene una amistad cercana con William y Elizabeth, compartió imágenes en sus redes sociales, reflejando el ambiente festivo. Marianela Ancheta, Miss Universe Cuba 2024, y la presentadora Roxana García también asistieron, reforzando el círculo cercano de Kailey.

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Las mesas decoradas con rosas rojas y velas ofrecieron a los invitados un ambiente elegante y acogedor. El menú incluyó canapés y un festín dispuesto en las mesas, permitiendo que todos los presentes disfrutaran de la velada.

Quién es Kailey Levy

Kailey Levy es la hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Nació el 6 de marzo de 2008 en Estados Unidos y ha crecido en un entorno familiar marcado por la notoriedad pública de sus padres. Su hermano mayor, Christopher Alexander Levy, también ha formado parte de la vida pública de la familia.

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El reencuentro de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Kailey, que cumplió 16 años en marzo de 2024, cursa estudios en Estados Unidos y ha mostrado interés en actividades artísticas y deportivas, siguiendo de cerca la carrera de sus padres.