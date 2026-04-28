Convocatoria México Mundial 2026: revelan qué jugadores no serán llamados por Javier Aguirre previo al anuncio oficial

Este lunes no se dio a conocer la lista debido a que el Vasco todavía tiene duda sobre tres o cuatro futbolistas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La incertidumbre sobre la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 persiste, luego de que este lunes no se diera a conocer la lista de los jugadores de la Liga MX que integrarán la concentración del tricolor como se tenía previsto.

De acuerdo a información en distintos medios de comunicación, el principal obstáculo son los futbolistas de equipos en liguilla, quienes por promesa de Duilio Davino deben tener su lugar asegurado en la lista final para la Copa del Mundo.

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A pesar de ello, el periodista de TUDN, Gibrán Araige adelantó a través de su cuenta de X y en el programa de Línea de Cuatro adelantó algunos nombres de aquellos futbolistas que no serían tomados en cuenta para el torneo.

Qué jugadores no irán al Mundial 2026

Reporten indican que el futbolista de Cruz Azul no irá al Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con el analista Gibrán Araige, tres futbolistas se quedarían fuera de la Copa del Mundo 2026:

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Carlos Rodríguez

A pesar de ser uno de los jugadores más constantes en las convocatorias de Javier “El Vasco” Aguirre, el nivel de Charly son la selección mexicana ha venido a menos en comparación a lo que presenta con Cruz Azul semana a semana.

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Sumado a ello, la competencia en esa posición con jugadores que no estaban en el radar como Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, quienes juegan en Europa, además de Brian Gutiérrez que está teniendo un gran momento con el Guadalajara, hacían pensar que era difícil que el jugador celeste tuviera cabida en la convocatoria.

Desde el regreso de Javier Aguirre a la Selección Mexicana en su tercera etapa, Rodríguez fue un habitual: participó en todas las convocatorias, salvo la última Fecha FIFA de 2025, donde fue convocado a los torneos de la Copa Oro y la CONCACAF Nations League.

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En caso de confirmarse su ausencia, sería otros de los futbolistas presentes en el Álbum PANINI que no asistirán a la Copa del Mundo.

Marcel Ruíz

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Pese a su esfuerzo por participar en el Mundial 2026, reportes indican que no sería convocado. (REUTERS/Raquel Cunha)

Sin duda, por talento, es uno de los mejores futbolistas de la Selección Mexicana, y su ausencia sería un golpe duro de cara al Mundial 2026.

A pesar de ello, desde su regreso tras la lesión sufrida ante San Diego FC y pese a que aceleró su rehabilitación para estar listo para la Copa del Mundo, la realidad es que no ha recuperado su nivel habitual ni está al 100 por ciento.

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Esto lo detectó Javier Aguirre, y por eso los reportes indican que no será convocado, pues de acuerdo a Gibrán Araige, habló directamente con Marcel para agradecerle por el esfuerzo de querer volver a las canchas lo más pronto posible sin pasar por el quirófano pero le explicó que no podía llevar a un jugador que no está a lo máximo de sus capacidades.

En caso de confirmarse, el futbolista podrá estar disponible para encarar la liguilla con Toluca, formando así un equipo sólido de cara a la búsqueda del tricampeonato.

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Germán Berterame

Apr 11, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Germán Berterame (19) celebrates his goal against Red Bull New York during the second half at Miami Freedom Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

De acuerdo a lo mencionado por Gibrán Araige, Germán Berterame sería otro de los jugadores sacrificados en el cuadro de Javier Aguirre, donde Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González apuntan para ser los delanteros que lideren la ofensiva tricolor en el Mundial 2026.

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Es una realidad que desde que el artillero mexico-argentino dejó a los Rayados de Monterrey para ir al Inter de Miami, su rendimiento bajó considerablemente y ese puede ser uno de los motivos principales para que Javier Aguirre decida no llamarlo.

Cuándo se dará a conocer la lista final

El Vasco dará a conocer esta semana los jugadores de la Liga Mx que estarán en el Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aún no está claro si este martes 28 de abril será el día en que Javier Aguirre revele por fin la lista oficial de convocados para la Selección Mexicana.

El “Vasco” confesó recientemente que todavía tiene dudas sobre tres o cuatro jugadores clave, lo que ha mantenido en espera a la afición y a los analistas para conocer a los futbolistas de la Liga Mx que serán parte del Mundial 2026.

Sin embargo, todo apunta a que la incertidumbre terminará hoy, cuando se espera el anuncio oficial sobre aquellos jugadores que se integrarán a partir de la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento.