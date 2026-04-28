El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario” (Foto: RS/ISSSTE)

Piernas cansadas, hinchadas o pesadas aparecen como uno de los problemas de salud cotidiana más frecuentes entre la población adulta.

Un mensaje reciente del ISSSTE en redes sociales utiliza el humor y la referencia a la cultura pop para explicar el uso de medias de compresión, lo que genera miles de reacciones y comentarios por su originalidad.

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La imagen de Patricio Estrella y las medias de compresión

La publicación del ISSSTE muestra al personaje Patricio Estrella, de la caricatura Bob Esponja, usando las conocidas botas largas, pero en esta ocasión con medias de compresión.

La imagen hace referencia a la primera película de la serie de Nickelodeon y en pocos días suma miles de interacciones. Usuarios destacan la creatividad: “Educaron, informaron, comunicaron y acertaron”, escribe uno. Otro agrega: “Súbanle el sueldo al becario por tremenda referencia y no ocupar IA”.

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Este fue el mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas (Foto: RS/ISSSTE)

La reacción se enfoca tanto en la efectividad de la comunicación institucional como en el sentido del humor del mensaje. Un usuario comenta: “Imagínate a un extranjero blanco intentando comprender la comunicación institucional que hay en México”. También aparecen mensajes como: “En efecto, es marketing” y “México - 10009990045, IA - 0”. La infografía consigue que el tema de la salud circulatoria se vuelva tendencia en plataformas digitales.

Medias de compresión: prendas para mejorar la circulación

Las medias de compresión son prendas diseñadas para ejercer presión controlada en las piernas. Su función principal es facilitar el flujo sanguíneo desde los pies hacia el corazón, evitando que la sangre se estanque. El ISSSTE explica que la presión ayuda a que la sangre regrese más rápido, lo que reduce el riesgo de acumulación y complicaciones relacionadas.

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Estos productos están recomendados para personas que presentan síntomas como hinchazón, pesadez o dolor en las piernas. En algunos casos, una mala circulación puede derivar en trombosis, una afección que puede poner en riesgo la salud. La publicación institucional recalca estos puntos para alertar a la población sobre la importancia de detectar y tratar los problemas circulatorios.

Consecuencias de una mala circulación y ventajas de las medias

La mala circulación en las piernas puede causar hinchazón, pesadez, dolor y en casos específicos, trombosis venosa. El uso regular de medias de compresión disminuye estos síntomas y previene la formación de coágulos. El ISSSTE enfatiza que el beneficio principal es la reducción del estancamiento de sangre en las extremidades inferiores.

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freepik

El mecanismo de acción de las medias consiste en empujar la sangre hacia arriba, gracias a la presión progresiva que ejercen en la pierna. Esto reduce la sensación de fatiga y previene complicaciones asociadas a periodos prolongados de pie o sedentarismo. Además, su uso es común en personas con antecedentes familiares de varices o que realizan viajes largos.

La salud circulatoria como tema viral en redes sociales

El éxito de la campaña del ISSSTE se explica por la combinación de un mensaje claro con un ícono de la cultura popular. Los comentarios celebran el ingenio y la referencia a Bob Esponja como una forma efectiva de educar. El mensaje también refleja un fenómeno frecuente en la comunicación de instituciones públicas en México, donde la creatividad y el sentido del humor despiertan mayor interés ciudadano.

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La viralidad de la publicación se traduce en mayor visibilidad para problemas de salud que suelen pasar desapercibidos. Los usuarios no solo comparten la imagen, sino que discuten la importancia de vigilar los síntomas de mala circulación y las medidas preventivas.