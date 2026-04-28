SEP comparte protocolos de seguridad ante reto viral “tiroteo mañana”

El reto viral “tiroteo mañana”, que circula en redes sociales con el anuncio de un posible tiroteo en escuelas, generó alarma entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas de todo el país.
El video, difundido masivamente en distintas plataformas digitales, pone en alerta a la comunidad escolar mexicana ante una amenaza que, aunque no ha sido confirmada, las autoridades se niegan a ignorar.
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Ante la magnitud de la difusión, el subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva, tomó la palabra desde su cuenta oficial en X y publicó un lineamiento mínimo de atención para que directores, docentes y personal escolar sepan cómo actuar frente a esta tendencia.
Este es el protocolo mínimo de atención a la tendencia en redes sociales de amenazas en las escuelas
La SEP ha establecido un procedimiento “mínimo” para atender amenazas en redes sociales dirigidas a escuelas, enfocado en la prevención, intervención y restauración del ambiente escolar, el cual consiste en:
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- Reportar y levantar evidencia
- Alertar a directores y directoras sobre cualquier tendencia o amenaza.
- Registrar incidencias directamente.
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- Escalar de inmediato los casos graves.
- No minimizar los casos. Atenderlos y evaluarlos directamente
- Valorar el riesgo con personal de confianza.
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- Definir medidas inmediatas de protección.
- Dar seguimiento puntual a cada caso.
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- Alertar a las instancias de seguridad locales
- Avisar a las autoridades de seguridad locales ante cualquier amenaza.
- Acciones de identificación y restauración
- Identificar responsables de pintas o amenazas.
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- Involucrar a las familias.
- Aplicar medidas disciplinarias, formativas y de apoyo psicológico.
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- Impulsar acciones de restauración del tejido social.
- Realizar intervención en la escuela para restaurar la tranquilidad de la comunidad escolar
- Informar a madres, padres y tutores.
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- Reflexionar con estudiantes sobre el daño de estas conductas.
- Fortalecer comités de paz y actividades de integración.
- Promover mensajes y campañas positivas que rechacen las tendencias violentas en redes sociales
- Difundir mensajes de paz y buena convivencia.
- Involucrar activamente a la comunidad estudiantil.
- Reforzar una respuesta institucional basada en comunidad.
Este protocolo busca garantizar una atención integral y oportuna ante amenazas en redes sociales, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.
De acuerdo con el subsecretario, la SEP “está actuando, porque no puede normalizar lo que pone en riesgo a la comunidad”; subrayó que el cuidar el bienestar de los estudiantes es una responsabilidad compartida.
“Escuchar, tomar en serio cada señal y acompañar a tiempo puede hacer la diferencia. Porque la educación también es construir espacios donde nuestras y nuestros jóvenes se sientan seguros, en paz y acompañados”, afirmó Villanueva.
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