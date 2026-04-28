SEP comparte protocolos de seguridad ante reto viral “tiroteo mañana”

El reto viral 'tiroteo mañana' en redes sociales genera preocupación en escuelas mexicanas ante amenazas de violencia. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

El reto viral “tiroteo mañana”, que circula en redes sociales con el anuncio de un posible tiroteo en escuelas, generó alarma entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas de todo el país.

El video, difundido masivamente en distintas plataformas digitales, pone en alerta a la comunidad escolar mexicana ante una amenaza que, aunque no ha sido confirmada, las autoridades se niegan a ignorar.

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Ante la magnitud de la difusión, el subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva, tomó la palabra desde su cuenta oficial en X y publicó un lineamiento mínimo de atención para que directores, docentes y personal escolar sepan cómo actuar frente a esta tendencia.

Este es el protocolo mínimo de atención a la tendencia en redes sociales de amenazas en las escuelas

La SEP ha establecido un procedimiento “mínimo” para atender amenazas en redes sociales dirigidas a escuelas, enfocado en la prevención, intervención y restauración del ambiente escolar, el cual consiste en:

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Reportar y levantar evidencia

- Alertar a directores y directoras sobre cualquier tendencia o amenaza.

- Registrar incidencias directamente.

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- Escalar de inmediato los casos graves.

No minimizar los casos. Atenderlos y evaluarlos directamente

- Valorar el riesgo con personal de confianza.

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- Definir medidas inmediatas de protección.

- Dar seguimiento puntual a cada caso.

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Alertar a las instancias de seguridad locales

- Avisar a las autoridades de seguridad locales ante cualquier amenaza.

Los directores y docentes deben reportar y documentar toda incidencia de amenazas en redes sociales contra escuelas.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones de identificación y restauración

- Identificar responsables de pintas o amenazas.

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- Involucrar a las familias.

- Aplicar medidas disciplinarias, formativas y de apoyo psicológico.

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- Impulsar acciones de restauración del tejido social.

Realizar intervención en la escuela para restaurar la tranquilidad de la comunidad escolar

- Informar a madres, padres y tutores.

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- Reflexionar con estudiantes sobre el daño de estas conductas.

- Fortalecer comités de paz y actividades de integración.

Promover mensajes y campañas positivas que rechacen las tendencias violentas en redes sociales

- Difundir mensajes de paz y buena convivencia.

- Involucrar activamente a la comunidad estudiantil.

- Reforzar una respuesta institucional basada en comunidad.

El subsecretario Ricardo Villanueva destaca la importancia de intervenir a tiempo y construir espacios escolares seguros y en paz. | (Crédito: X@rvillanueval)

Este protocolo busca garantizar una atención integral y oportuna ante amenazas en redes sociales, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

De acuerdo con el subsecretario, la SEP “está actuando, porque no puede normalizar lo que pone en riesgo a la comunidad”; subrayó que el cuidar el bienestar de los estudiantes es una responsabilidad compartida.

“Escuchar, tomar en serio cada señal y acompañar a tiempo puede hacer la diferencia. Porque la educación también es construir espacios donde nuestras y nuestros jóvenes se sientan seguros, en paz y acompañados”, afirmó Villanueva.