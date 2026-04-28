México

Gobierno de Tijuana aclara pago a Carin León: reconoce 10 MDP tras filtración de supuesto contrato

El recital marcó el inicio del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz de la Secretaría de la Cultura

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Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León interpretó sus éxitos en un vibrante concierto en Tijuana. (Carin Leon: Instagram)

La polémica por el costo del concierto de Carin León en Tijuana resurge a un mes de su realización. Luego de que circulara un documento que atribuía un pago de 28 millones de pesos por su presentación, autoridades locales confirmaron una cifra distinta.

El Gobierno municipal aseguró que su aportación fue de 10 millones de pesos.

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Secretaria de Cultura afronta cuestionamientos

El caso surgió tras la difusión en redes sociales de un contrato identificado como SC/DGPFC/CAAS/00025971/2026, en el que se detallaba un monto global superior a los 28 millones de pesos por servicios artísticos e impuestos.

La información, retomada por el medio AFN, vinculó el evento con el programa federal “Circuito Nacional de Conciertos por la Paz”.

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Frente al debate público, Alma Delia Ábrego, secretaria de Cultura estatal, precisó que no cubrió la totalidad del contrato señalado en el documento filtrado.

Frente al debate público, Alma Delia Ábrego, secretaria de Cultura estatal, precisó que no cubrió la totalidad del contrato señalado en el documento filtrado.

De acuerdo con su postura, el municipio participó únicamente con 10 millones de pesos para la realización del espectáculo, llevado a cabo el 21 de marzo en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana.

“Eso fue lo que nos tocó pagar a nosotros y no es información oculta, porque si hubieran buscado bien, hubieran entendido o hubieran preguntado de forma correcta. Se hubieran dado cuenta de de que se hizo para tales efectos un subcomité que es público. Entonces, es información pública. Nada de esto está escondido”.

La aclaración busca delimitar responsabilidades dentro de un esquema más amplio de financiamiento que habría involucrado instancias federales y estatales, aunque no se detalló públicamente el desglose completo del resto de los recursos.

Imagen de un documento con texto en español, titulado "CLÁUSULAS", que muestra un desglose de cargos y detalles de un concierto
La controversia se detonó cuando comenzaron a circular copias del contrato en plataformas digitales. (Facebook)

Filtración y cuestionamientos

La controversia se detonó cuando comenzaron a circular copias del contrato en plataformas digitales. El documento especifica un monto total de 28 millones de pesos, dividido en 24 millones 137 mil 931.03 pesos por servicios profesionales y 3 millones 862 mil 68.97 pesos en impuestos, bajo un acuerdo con la empresa 2 Hands Production Services.

El artista mexicalense Fernando Madaleno, del colectivo Boquilla Negra, cuestionó el proceso de acceso a la información. Según declaró a AFN, inicialmente se le negó el contrato a nivel estatal y posteriormente lo obtuvo mediante instancias federales.

“Estos son conciertos por la paz en 32 estados, multiplica 32 estados por 28 millones de pesos, hablamos de que el presupuesto de cultura (que) se destinará es de 896 millones de pesos… cuántos artistas no harían cosas con 900 millones, para hacer labor comunitaria”, expresó.

Debate por uso de recursos públicos

La discusión se trasladó rápidamente a redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones sobre el costo del evento. Mientras algunos consideraron excesiva la inversión, otros defendieron el gasto como parte de la logística y producción de espectáculos de gran escala.

Hasta el momento, Carin León no ha fijado postura sobre las cifras difundidas ni sobre el origen de los recursos.

El concierto formó parte de una estrategia cultural orientada a jóvenes, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la asignación presupuestal y los mecanismos de contratación en este tipo de iniciativas.

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