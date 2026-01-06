Metrobús CDMX: a qué hora es la última salida de camiones en todas las Líneas por horario especial en apoyo de los Reyes Magos

El Metrobús de la Ciudad de México extendió su horario de servicio para este lunes 5 de enero para apoyar el traslado de los Reyes Magos. Foto: X/ @MetrobusCDMX.

El Metrobús de la Ciudad de México indicó que ampliará el horario de servicio para este lunes 5 de enero para apoyar el traslado de los Reyes Magos.

Señaló que el horario se extenderá hasta la madrugada, es decir, las últimas salidas de camiones de cada ruta serán durante la madrugada de este martes 6 de enero.

Indicó que el horario de servicio será hasta las 02:00 horas de este martes 6 de enero en las siete Líneas del Metrobús de la Ciudad de México.

Por lo tanto, el horario aplicará de las 05:00 del lunes 5 de enero hasta las 02:00 horas del martes 6 para apoyar al traslado de los Reyes Magos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

El Metrobús de la Ciudad de México hizo un llamado a la población en general en caso de requerir el servicio durante la madrugada, ya que será extendido para esta fecha.

Recalcó en la importancia de recordar que la última salida de las terminales en las siete rutas del Metrobús capitalino será a las 02:00 horas de este martes 6 de enero.

Ampliación de horario del Metrobús de la CDMX únicamente será para apoyo del día de los Reyes Magos

El Metrobús de la Ciudad de México enfatizó que únicamente será este martes 6 de enero en la madrugada cuando se amplíe el horario especial para apoyar a los Reyes Magos.

Recalcó que para el miércoles 7 operará en sus horarios habituales de cierre y el 6 comenzará a ofrecer servicio a las 05:00 horas.

El horario de servicio para apoyar a los Reyes Magos será hasta las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El transporte público indicó que esta ampliación del horario de servicio aplicará para todas las rutas del Metrobús.

“Que nada detenga la magia. #Metrobús apoya a los Reyes Magos y este lunes 5 de enero, extenderá el horario de servicio. La última salida de los autobuses en las estaciones terminales de cada Línea será a las 2 am del martes 6″, expuso el Metrobús de la Ciudad de México a través de sus redes sociales oficiales.

Reyes Magos en la CDMX

La llegada de los Reyes Magos en la Ciudad de México constituye una de las costumbres más profundas y esperadas por las familias.

Esta celebración une aspectos de fe, cultura y convivencia social. La noche del 5 de enero, miles de niños dejan sus cartas bajo el árbol o en sus zapatos, con la esperanza de encontrar obsequios al despertar.

Plazas, mercados y ferias muestran gran movimiento, impulsados por la venta de juguetes y dulces tradicionales.

Ilusión: Para los niños, la visita de los Reyes Magos representa esperanza y emoción.

Unión familiar: Las familias acostumbran reunirse para disfrutar la Rosca de Reyes, reforzando los vínculos.

Economía local: Comerciantes de juguetes y panaderías aumentan sus ventas.

Diversidad cultural: La festividad incorpora raíces indígenas y españolas, reflejando la riqueza cultural de la ciudad.

Tradición: Continuar esta práctica fortalece la identidad y el sentido de pertenencia comunitaria.

La llegada de los Reyes Magos en la Ciudad de México constituye una de las costumbres más profundas y esperadas por las familias. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar