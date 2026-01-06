México

Metrobús CDMX: a qué hora es la última salida de camiones en todas las Líneas por horario especial en apoyo de los Reyes Magos

El transporte público indicó que esta medida aplicará para las siete rutas en operación

Guardar
El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México extendió su horario de servicio para este lunes 5 de enero para apoyar el traslado de los Reyes Magos. Foto: X/ @MetrobusCDMX.

El Metrobús de la Ciudad de México indicó que ampliará el horario de servicio para este lunes 5 de enero para apoyar el traslado de los Reyes Magos.

Señaló que el horario se extenderá hasta la madrugada, es decir, las últimas salidas de camiones de cada ruta serán durante la madrugada de este martes 6 de enero.

Indicó que el horario de servicio será hasta las 02:00 horas de este martes 6 de enero en las siete Líneas del Metrobús de la Ciudad de México.

Por lo tanto, el horario aplicará de las 05:00 del lunes 5 de enero hasta las 02:00 horas del martes 6 para apoyar al traslado de los Reyes Magos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

El Metrobús de la Ciudad de México hizo un llamado a la población en general en caso de requerir el servicio durante la madrugada, ya que será extendido para esta fecha.

Recalcó en la importancia de recordar que la última salida de las terminales en las siete rutas del Metrobús capitalino será a las 02:00 horas de este martes 6 de enero.

Ampliación de horario del Metrobús de la CDMX únicamente será para apoyo del día de los Reyes Magos

El Metrobús de la Ciudad de México enfatizó que únicamente será este martes 6 de enero en la madrugada cuando se amplíe el horario especial para apoyar a los Reyes Magos.

Recalcó que para el miércoles 7 operará en sus horarios habituales de cierre y el 6 comenzará a ofrecer servicio a las 05:00 horas.

El horario de servicio para
El horario de servicio para apoyar a los Reyes Magos será hasta las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El transporte público indicó que esta ampliación del horario de servicio aplicará para todas las rutas del Metrobús.

“Que nada detenga la magia. #Metrobús apoya a los Reyes Magos y este lunes 5 de enero, extenderá el horario de servicio. La última salida de los autobuses en las estaciones terminales de cada Línea será a las 2 am del martes 6″, expuso el Metrobús de la Ciudad de México a través de sus redes sociales oficiales.

Reyes Magos en la CDMX

La llegada de los Reyes Magos en la Ciudad de México constituye una de las costumbres más profundas y esperadas por las familias.

Esta celebración une aspectos de fe, cultura y convivencia social. La noche del 5 de enero, miles de niños dejan sus cartas bajo el árbol o en sus zapatos, con la esperanza de encontrar obsequios al despertar.

  • Plazas, mercados y ferias muestran gran movimiento, impulsados por la venta de juguetes y dulces tradicionales.
  • Ilusión: Para los niños, la visita de los Reyes Magos representa esperanza y emoción.
  • Unión familiar: Las familias acostumbran reunirse para disfrutar la Rosca de Reyes, reforzando los vínculos.
  • Economía local: Comerciantes de juguetes y panaderías aumentan sus ventas.
  • Diversidad cultural: La festividad incorpora raíces indígenas y españolas, reflejando la riqueza cultural de la ciudad.
  • Tradición: Continuar esta práctica fortalece la identidad y el sentido de pertenencia comunitaria.
La llegada de los Reyes
La llegada de los Reyes Magos en la Ciudad de México constituye una de las costumbres más profundas y esperadas por las familias. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Temas Relacionados

MetrobúsMetrobús CDMXCDMXReyes MagosDía de Reyes5 de Enero6 de Eneromexico-noticias

Más Noticias

Golpeó a su madre por un terreno y terminó detenido en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó sobre la detención de un hombre identificado como G.B.R., acusado de violencia familiar contra su madre en el municipio de Villa de Tututepec

Golpeó a su madre por

Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

Este lunes el equipo azul ganó la ventaja de la Villa 360

Este será el horario de

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: líneas del MB extenderán su servicio en apoyo a los Reyes Magos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Murió el perrito “Chicharrón”, mascota que rescataron de un taxi que se volcó en San Antonio Abad por accidente vial

El cuerpo de Bomberos de la CDMX lamentaron el fallecimiento del animal pese a los intentos de mantenerlo sano tras reunirlo con su familia

Murió el perrito “Chicharrón”, mascota

Ataque armado en chelería de Tepito deja un muerto, dos mujeres heridas previo al Día de Reyes

El atacante acudió al sitio en medio de diversos puestos y accionó el arma de fuego

Ataque armado en chelería de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Adrián Corona en

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

ENTRETENIMIENTO

Este será el horario de

Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

DEPORTES

Pedro Caixinha confirma pelea en

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026