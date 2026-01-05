México

CDMX recibirá a los Reyes Magos con bajas temperaturas este martes 6 de enero: estas serán las alcaldías afectadas

Protección Civil de la Ciudad de México señaló que se espera ambiente frío en algunas zonas de la capital del país

La CDMX recibirá a los
La CDMX recibirá a los Reyes Magos con bajas temperaturas este martes 6 de enero.

Continuarán las temperaturas bajas para el amanecer en la Ciudad de México y será el caso para recibir a los Reyes Magos este martes 6 de enero, ya que se prevé ambiente frío para las primeras horas de esta fecha, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 5 de enero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo martes 6 de enero, notificó Protección Civil.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías afectadas o vivir en ellas.

Se registraron temperaturas bajas en la capital del país

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este martes 6 de enero.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que estas seis alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente registrarán temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este lunes 5 de enero.

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX dio a conocer las recomendaciones emitidas por este pronóstico.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este lunes 5 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 5 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activarán alerta amarilla por bajas
Activarán alerta amarilla por bajas temperaturas este martes 6 de enero.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 6 de enero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

