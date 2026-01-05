México

Metrobús CDMX ampliará horario de servicio para apoyar a los Reyes Magos

El transporte público de la Ciudad de México indicó que el servicio de ampliación será para todas las rutas

Metrobús de CDMX ofrecerá horario
Metrobús de CDMX ofrecerá horario especial para apoyar a los Reyes Magos. Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que se ampliará el horario de servicio para apoyar el traslado de los Reyes Magos.

La noticia fue dada a conocer por el transporte público a través de sus redes sociales oficiales durante los primeros días de este 2026.

El Metrobús capitalino señaló que tendrá un horario especial para este martes 6 de enero.

Hizo un llamado a la población en general en caso de requerir el servicio durante la madrugada, ya que será extendido para esta fecha.

El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México detalló que esta ampliación de horario será en las siete rutas. Crédito: Cuartoscuro.

El transporte público local reveló cuál será el horario de operación y detalló que aplicará para todas las Líneas en apoyo al traslado de los Reyes Magos en la Ciudad de México.

Este será el horario que el Metrobús de CDMX amplió para apoyar el traslado de los Reyes Magos este 6 de enero de 2026

El Metrobús de la Ciudad de México notificó en un comunicado oficial que este horario será ampliado para apoyar el traslado de los Reyes Magos.

El horario de operación que fue ampliado será a las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero. Puntualizó que la apertura para el lunes 5 de enero será de manera habitual, es decir, a las 05:00 horas.

Por lo tanto, el Metrobús de la Ciudad de México en apoyo a los Reyes Magos operará a las 05:00 horas del lunes 5 a las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero.

El horario de servicio para
El horario de servicio para apoyar a los Reyes Magos será hasta las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El transporte público indicó que esta ampliación del horario de servicio aplicará para todas las rutas del Metrobús.

“Que nada detenga la magia. #Metrobús apoya a los Reyes Magos y este lunes 5 de enero, extenderá el horario de servicio. La última salida de los autobuses en las estaciones terminales de cada Línea será a las 2 am del martes 6″, expuso el Metrobús de la Ciudad de México a través de sus redes sociales oficiales.

Una familia mexicana reemplazó el pastel por una Rosca de Reyes para celebrar el cumpleaños de su hija, generando millones de reacciones en redes sociales.

Reyes Magos en la CDMX

La llegada de los Reyes Magos en la Ciudad de México representa una de las tradiciones más arraigadas y esperadas por las familias.

La llegada de los Reyes
La llegada de los Reyes Magos en la Ciudad de México representa una de las tradiciones más arraigadas y esperadas por las familias. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Este evento combina elementos de fe, cultura y convivencia social. La noche del 5 de enero, miles de niños depositan sus cartas bajo el árbol o en zapatos, esperando recibir regalos al despertar.

Las plazas, mercados y ferias se llenan de actividad, con la venta de juguetes y dulces típicos.

  • Ilusión: Para los niños, la visita de los Reyes Magos simboliza esperanza y alegría.
  • Unión familiar: Las familias suelen reunirse para compartir la Rosca de Reyes, fortaleciendo los lazos.
  • Economía local: Los comerciantes de juguetes y panaderías ven incrementadas sus ventas.
  • Diversidad cultural: La celebración integra elementos indígenas y españoles, mostrando la riqueza cultural de la capital.
  • Tradición: Mantener esta costumbre refuerza la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad.

Sheinbaum explica por qué Pemex

"Intervención no es opción": Sheinbaum

Diputada impulsa una reforma enfocada

¿No sabes que ver? Conoce

Aseguran chalecos con las siglas

¿No sabes que ver? Conoce

Julio César Chávez Jr. regresa

