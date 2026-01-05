Día de Reyes 2026: Este es el horario especial del transporte público en la CDMX

En esta ocasión el Metrobús, RTP y STE facilitarán el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Entre la noche de este lunes 5 de enero y la madrugada del martes 6, la Ciudad de México se prepara para uno de los días más esperados por la infancia: el Día de Reyes. Este año, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció un horario especial en el transporte público para facilitar el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. La medida responde a la significativa movilización que ocurre cuando miles de familias buscan cumplir con la tradición de los Reyes Magos.

Según el comunicado oficial, el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) Trolebús operarán con horarios extendidos durante la noche del 5 y la mañana del 6 de enero de 2026. Esta disposición busca apoyar a quienes, cada año, se convierten en los ayudantes logísticos de Melchor, Gaspar y Baltazar, recorriendo la ciudad para llevar juguetes y sorpresas a los hogares.

El ajuste en los servicios de transporte responde a la alta demanda registrada en esas horas, ya que muchas personas aprovechan la noche para adquirir regalos de último momento o trasladarlos de manera más eficiente. La Semovi precisó que estas adecuaciones permiten un flujo más seguro y ordenado en las principales rutas de la capital.

Además del incremento en la vigilancia y las medidas de seguridad, las autoridades recomendaron planificar los traslados y estar atentos a los avisos en estaciones y redes sociales oficiales. El objetivo es garantizar que la tradición del Día de Reyes se desarrolle en un entorno seguro y accesible para todas las familias.

Las autoridades sugieren organizar los trayectos con anticipación y consultar la información actualizada en estaciones y canales oficiales de redes sociales. También recuerdan que habrá refuerzo en la seguridad durante la jornada. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO. COM)

Horarios del Transporte Público en CDMX por el Día de Reyes 2026

Metrobús

Última salida: Todas las terminales del Metrobús tendrán la última salida de sus unidades a las 02:00 horas de la madrugada del martes del 6 de enero.

RTP

Servicio Nochebús: Operará de las 00:00 a las 05:00 horas del 6 de enero.

Rutas disponibles:

- Aragón - Metro Chapultepec

- Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas

- Toreo - Metro Constitución de 1917

- Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera

- Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec

- Circuito Bicentenario

RTP ofrece su servicio de Nochebús. (@LaSEMOVI)

STE Trolebús Nochebús

Línea 1: Central del Norte - Central del Sur, de 00:00 a 05:00 horas del 6 de enero.

Línea 2: CETRAM Pantitlán - Chapultepec, desde las 05:00 horas del 5 de enero hasta la 01:00 del 6 de enero.