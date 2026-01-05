México

Día de Reyes 2026: Este es el horario especial del transporte público en la CDMX

En esta ocasión el Metrobús, RTP y STE facilitarán el traslado de quienes participan en la entrega de regalos

Guardar
En esta ocasión el Metrobús,
En esta ocasión el Metrobús, RTP y STE facilitarán el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Entre la noche de este lunes 5 de enero y la madrugada del martes 6, la Ciudad de México se prepara para uno de los días más esperados por la infancia: el Día de Reyes. Este año, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció un horario especial en el transporte público para facilitar el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. La medida responde a la significativa movilización que ocurre cuando miles de familias buscan cumplir con la tradición de los Reyes Magos.

Según el comunicado oficial, el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) Trolebús operarán con horarios extendidos durante la noche del 5 y la mañana del 6 de enero de 2026. Esta disposición busca apoyar a quienes, cada año, se convierten en los ayudantes logísticos de Melchor, Gaspar y Baltazar, recorriendo la ciudad para llevar juguetes y sorpresas a los hogares.

El ajuste en los servicios de transporte responde a la alta demanda registrada en esas horas, ya que muchas personas aprovechan la noche para adquirir regalos de último momento o trasladarlos de manera más eficiente. La Semovi precisó que estas adecuaciones permiten un flujo más seguro y ordenado en las principales rutas de la capital.

Además del incremento en la vigilancia y las medidas de seguridad, las autoridades recomendaron planificar los traslados y estar atentos a los avisos en estaciones y redes sociales oficiales. El objetivo es garantizar que la tradición del Día de Reyes se desarrolle en un entorno seguro y accesible para todas las familias.

Las autoridades sugieren organizar los
Las autoridades sugieren organizar los trayectos con anticipación y consultar la información actualizada en estaciones y canales oficiales de redes sociales. También recuerdan que habrá refuerzo en la seguridad durante la jornada. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO. COM)

Horarios del Transporte Público en CDMX por el Día de Reyes 2026

Metrobús

  • Última salida: Todas las terminales del Metrobús tendrán la última salida de sus unidades a las 02:00 horas de la madrugada del martes del 6 de enero.

RTP

  • Servicio Nochebús: Operará de las 00:00 a las 05:00 horas del 6 de enero.
  • Rutas disponibles:

- Aragón - Metro Chapultepec

- Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas

- Toreo - Metro Constitución de 1917

- Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera

- Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec

- Circuito Bicentenario

RTP ofrece su servicio de
RTP ofrece su servicio de Nochebús. (@LaSEMOVI)

STE Trolebús Nochebús

  • Línea 1: Central del Norte - Central del Sur, de 00:00 a 05:00 horas del 6 de enero.
  • Línea 2: CETRAM Pantitlán - Chapultepec, desde las 05:00 horas del 5 de enero hasta la 01:00 del 6 de enero.

Temas Relacionados

MetrobúsDía de Reyes MagosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Tras su detención y traslado a Nueva York, el venezolano fue recluido en el MDC Brooklyn, donde también permanecen narcos mexicanos con los que EEUU lo ha vinculado

De El Mayo Zambada a

Christian Nodal le dedica serenata a Ángela Aguilar: “Que nunca cruce por su mente traicionarla...”

El cantante sonorense dedicó una serenata a su esposa durante una reunión con los Aguilar

Christian Nodal le dedica serenata

Cartel San Luis Metal Fest 2026: lista completa de bandas y detalles del festival

El acceso al festival será gratuito con previo registro en el sitio del evento

Cartel San Luis Metal Fest

Cómo actualizar tus datos en Llave MX para mantener la Beca Rita Cetina 2026

Este es uno de los requisitos necesarios para obtener el apoyo económico

Cómo actualizar tus datos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

De El Mayo Zambada a

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal le dedica serenata

Christian Nodal le dedica serenata a Ángela Aguilar: “Que nunca cruce por su mente traicionarla...”

Cartel San Luis Metal Fest 2026: lista completa de bandas y detalles del festival

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Primate, cinta de terror, adelanta su fecha de estreno en México: este será el día en que llegue a las salas de cine

DEPORTES

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales