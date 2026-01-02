México

Qué es “llegar al fallo”: el concepto de gimnasio que debes conocer para cumplir con tu propósito de Año Nuevo

Este enfoque promete beneficios para el desarrollo de fuerza

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En los gimnasios y rutinas de entrenamiento se ha popularizado el concepto de “llegar al fallo” como una estrategia para acelerar el progreso físico. Muchas personas incorporan este método con la esperanza de optimizar sus resultados, especialmente en la temporada de propósitos de Año Nuevo. La expresión genera dudas entre quienes buscan maximizar sus esfuerzos sin poner en riesgo su salud.

“Llegar al fallo” se refiere a la acción de ejecutar una serie de repeticiones de un ejercicio hasta que el músculo no logra completar otra repetición con la técnica adecuada. Este enfoque, que ha ganado adeptos entre aficionados y profesionales, promete beneficios para el desarrollo de fuerza y masa muscular, aunque su aplicación requiere ciertos cuidados y conocimientos básicos.

Definición de “llegar al fallo” en el entrenamiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito del fitness, llegar al fallo significa agotar el músculo durante una serie de ejercicios hasta el punto en que no puede realizar una repetición adicional con buena forma. Este método se utiliza principalmente en rutinas de fuerza y resistencia, donde el objetivo es estimular al máximo las fibras musculares. Al alcanzar ese límite, el cuerpo recibe una señal intensa de adaptación, lo que puede traducirse en un incremento en la masa y la fuerza muscular a lo largo del tiempo.

No todos los ejercicios ni todos los grupos musculares requieren ser llevados al fallo en cada sesión. Especialistas en entrenamiento advierten que ciertas prácticas, como aplicar este método en movimientos muy demandantes o compuestos (sentadillas, peso muerto), pueden aumentar el riesgo de lesión si se realiza sin supervisión o técnica apropiada.

Beneficios y riesgos de llegar al fallo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales beneficios de llegar al fallo muscular se encuentran el aumento de la intensidad en el entrenamiento y la posibilidad de superar estancamientos en el progreso físico. Al agotar completamente el músculo, se potencia la activación de fibras musculares que normalmente no se trabajan en series convencionales. Esta técnica suele emplearse en fases avanzadas de rutinas, donde se busca un estímulo adicional para promover el crecimiento.

Sin embargo, el uso excesivo de este método puede provocar fatiga, sobreentrenamiento y un mayor riesgo de lesión. El cuerpo necesita tiempos de recuperación suficiente para reparar el daño muscular generado por el esfuerzo máximo. Los expertos sugieren que la aplicación de este recurso debe ser ocasional y planificada, evitando repetirlo en todas las sesiones o ejercicios.

Cómo incorporar el fallo muscular de forma segura

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean añadir el fallo muscular a su rutina en el gimnasio, la recomendación es hacerlo en ejercicios de aislamiento y bajo supervisión. Practicar el método en movimientos simples, como curls de bíceps o extensiones de piernas, permite un mayor control y reduce el peligro de lesiones. También se aconseja limitar la frecuencia, utilizando el fallo en las últimas series de una rutina o en períodos específicos del programa de entrenamiento.

Observar las señales del cuerpo y ajustar la intensidad de acuerdo con la experiencia y el estado físico es fundamental para prevenir consecuencias negativas. Una programación adecuada, junto con el asesoramiento profesional, incrementa las probabilidades de obtener los beneficios del método sin comprometer la salud.

Temas Relacionados

GimnasioEjercicioAño NuevoMasa Muscularmexico-noticias

Más Noticias

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

La conquista de la Concacaf Champions Cup ofreció un matiz positivo dentro de un 2025 que, en términos generales, resultó agridulce para la institución

De Vicente Sánchez a Nicolás

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

La icónica dupla televisiva se volvió a reunir en un ‘Live′, donde compartieron anécdotas, agradecimientos y sus mejores deseos para arrancar juntas un emocionante 2026

Yolanda Andrade hace un En

5 maneras de incluir el aceite de oliva en tu rutina de belleza para prevenir el envejecimiento

Una rutina sencilla y accesible puede transformar el cuidado de tu piel y cabello gracias a las bondades de este ingrediente natural

5 maneras de incluir el

UNAM se prepara para afrontar retos en 2026: hace un balance entre incremento de matrícula y bienestar emocional

La Universidad destacó que en 2025 atravesó momentos “complejos y difíciles”

UNAM se prepara para afrontar

Pensión Bienestar: cómo saber si eres beneficiario en 2026

En los próximos días se realizará el primer pago de este programa social del año, el cual abarca el bimestre de los meses de enero y febrero

Pensión Bienestar: cómo saber si
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

De Vicente Sánchez a Nicolás

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse