EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 18 de mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar este lunes acerca de la huelga indefinida que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rumbo al Mundial 2026.

Asimismo, puede que emita algún comentario acerca de la marcha que organizó Morena en Chihuahua para exigir que inicie un juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos.

El pasado viernes 15 de mayo, Sheinbaum desconocía si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, así como de los nueve funcionarios y exfuncionarios acusados, de delitos relacionados con narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos; se espera que aclare la situación.

La entrega del exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad, Enrique Díaz Vega, a autoridades estadounidenses, luego de ser uno de los acusados de mantener vínculos con la facción de Los Chapitos.

Sin embargo, hay que recordar que la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.