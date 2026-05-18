México

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber si tu hijo fue aceptado y fecha de entrega de tarjetas

Las familias necesitan confirmar en el portal oficial si han sido aceptadas antes de presentarse por la tarjeta y evitar sorpresas de último minuto

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Una niña mexicana con uniforme escolar y su madre en una tienda. La niña sonríe, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar y billetes de 200 y 500 pesos.
La tarjeta del Banco del Bienestar se asigna únicamente a la madre, padre o tutor registrado durante el proceso de inscripción en línea de la Beca Rita Cetina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina otorga un pago anual de 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas de México. Esta beca otorga un monto económico para la compra de uniformes y útiles escolares. El apoyo es individual y el beneficio se calcula por cada integrante registrado.

¿Cuándo y cómo será la entrega de tarjetas?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina se lleva a cabo entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial.

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Las madres, padres o tutores que hayan realizado el registro en línea entre el 2 y el 19 de marzo de 2026 deben consultar el portal oficial para verificar el estatus y el folio asignado a su hija o hijo.

Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
La activación de la tarjeta ocurre automáticamente al recibir el primer depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez notifica a las familias beneficiarias sobre la fecha, el lugar y el horario para recoger la tarjeta mediante la escuela de los estudiantes y los canales estatales de WhatsApp habilitados para este fin.

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Cada una de las 32 entidades federativas cuentan con un canal específico.

El primer pago se realizará en agosto de 2026, antes del inicio del nuevo ciclo escolar y la activación de la tarjeta ocurre de forma automática con el depósito inicial.

¿Cómo saber si el estudiante fue seleccionado?

Los responsables registrados deben ingresar al sitio oficial de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” y buscar el folio correspondiente al menor beneficiario. El sitio muestra si el estatus es “activo”, lo que confirma la incorporación al programa.

Solo quienes cuenten con estatus “activo” y hayan sido aceptados podrán acudir a la entrega de la tarjeta; los registros con estatus “rechazado” o “baja” no serán convocados, ya que no se cumplió con los requisitos o características para ser beneficiario del programa.

Infografía que muestra el proceso para consultar el folio y estatus de la Beca Rita Cetina. Incluye ilustraciones de personas, computadoras, lupas y tarjetas.
Este gráfico detalla el procedimiento para consultar el folio y el estatus "activo" de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" en su sitio oficial, crucial antes de la entrega de la tarjeta para garantizar el depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paso es necesario para evitar contratiempos en la entrega y asegurar que el depósito se realice correctamente en la tarjeta asignada.

Documentos necesarios para la entrega de la tarjeta

La entrega de la tarjeta debe hacerse de manera presencial. Es obligatorio que la madre, padre o tutor registrado acuda con los siguientes documentos en original y copia: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Para el estudiante, se solicita copia de acta de nacimiento y CURP.

Imagen ilustrativa de los documentos necesarios para la entrega de la tarjeta de la beca ''Rita Cetina''. (Imagen: Gobierno de México).
Imagen ilustrativa de los documentos necesarios para la entrega de la tarjeta de la beca ''Rita Cetina''. (Imagen: Gobierno de México).

La titularidad de la tarjeta corresponde a la persona registrada y las autoridades no recomiendan compartir los datos para evitar riesgos de fraude o suplantación de identidad.

El Banco del Bienestar será el encargado de emitir y entregar las tarjetas, y solo las personas notificadas podrán recibir el apoyo económico.

Recomendaciones para no perder el apoyo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez solicita a las familias beneficiarias que esperen la convocatoria oficial en su escuela antes de acudir por la tarjeta.

La Coordinación Nacional expresa que no se deben entregar documentos a intermediarios. La entrega solo se realiza en los puntos oficiales y bajo notificación directa.

La autoridad encargada recomienda a personas beneficiarias conservar la tarjeta y los comprobantes de retiro, ya que pueden ser requeridos para futuras verificaciones o aclaraciones.

Vista de un salón de clases de primaria en México con muchos niños y una maestra. Las paredes tienen murales, un mapa de México y una bandera mexicana.
El estatus “activo” en el portal oficial indica que la persona menor de edad fue aceptada en el programa y podrá recibir el apoyo económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién fue Rita Cetina?

Rita Rosaura Cetina Gutiérrez fue una maestra y escritora nacida en Yucatán en 1846.

Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y una escuela y revista dirigida por mujeres, llamada ‘’La Siempreviva’', con lo que Cetina Gutiérrez impulsó la educación femenina.

Como directora del Instituto Literario para Niñas, formó a distintas generaciones de alumnas, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, política y activista mexicana.

Profesora de pie frente a pizarrón blanco con ecuaciones, enseñando a diez niños uniformados sentados en pupitres de madera en una primaria mexicana, con ventanas al fondo.
El pago anual de 2,500 pesos mexicanos es depositado directamente en la tarjeta bancaria emitida a nombre del responsable registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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