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Reforma laboral 40 horas: ¿habrá excepciones en turnos y sectores específicos? esto dice la ley

El ajuste será gradual y afectará a distintos sectores en los próximos años

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La Ley Federal del Trabajo marca las condiciones que debe de tener un contrato de trabajo.
Estas excepciones podrán contemplar sectores con operaciones continuas, turnos múltiples o servicios esenciales, siempre bajo condiciones que no vulneren los derechos mínimos establecidos en la ley. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

La reforma laboral aprobada en México en 2026 ordena la reducción gradual de la jornada máxima semanal de trabajo de 48 a 40 horas, una medida aplicable a todos los sectores regulados por la Ley Federal del Trabajo. El proceso será progresivo y se implementará entre 2027 y 2030, con recortes de dos horas por año hasta alcanzar el nuevo límite.

La disposición no implica que la semana laboral pase automáticamente a cinco días, sino que limita el total de horas trabajadas semanalmente.

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Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Límites, excepciones y actividades diferenciadas

Tres personas, dos con batas blancas y una con polo y guantes, se cubren la cabeza con las manos. Al fondo, un reloj gigante marca las horas 24 y 22.
El proceso será progresivo y se implementará entre 2027 y 2030, con recortes de dos horas por año hasta alcanzar el nuevo límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la jornada aplica, en principio, a todos los sectores. Sin embargo, la ley faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir disposiciones generales y definir posibles excepciones antes de la entrada en vigor.

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Estas excepciones podrán contemplar sectores con operaciones continuas, turnos múltiples o servicios esenciales, siempre bajo condiciones que no vulneren los derechos mínimos establecidos en la ley.

Hasta el momento, la legislación secundaria que precise sectores o actividades con lineamientos diferenciados aún no ha sido publicada.

Por ello, no existe un listado oficial vigente de sectores con trato especial, aunque despachos especializados anticipan que áreas como manufactura, logística, salud, hospitalidad y comercio podrían requerir adaptaciones específicas.

Fundamento legal y mecanismos de supervisión

La reforma se fundamenta en la modificación del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

Se mantiene obligatorio un día de descanso por cada seis laborados y se fijan nuevos límites para horas extraordinarias: hasta 12 horas semanales a partir de 2030, con recargos establecidos por ley.

Los empleadores deberán llevar un registro electrónico de la jornada laboral para todos los trabajadores. Este control permitirá a la STPS verificar el cumplimiento del nuevo régimen y autorizar, en su caso, excepciones sectoriales o adecuaciones para actividades particulares.

Turnos 24x24: Regulación oficial y situación legal en México en 2026

Una fila de trabajadores en una oficina, con una mujer marcando la salida en un reloj digital que muestra las 4:00 p.m. Los cubículos se ven al fondo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado en comunicados y criterios técnicos que los turnos extendidos solo pueden aplicarse bajo condiciones específicas y siempre respetando el derecho al descanso y la compensación adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Federal del Trabajo no menciona de manera explícita la modalidad de turnos 24x24 horas.

Según la legislación vigente en 2026, la jornada ordinaria máxima es de ocho horas diurnas, siete nocturnas o siete y media mixtas. Cualquier esquema que implique trabajar más de este límite —como los turnos 24x24 utilizados en sectores como seguridad privada, bomberos o servicios de emergencia— se considera una excepción que requiere justificación y autorización especial.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado en comunicados y criterios técnicos que los turnos extendidos solo pueden aplicarse bajo condiciones específicas y siempre respetando el derecho al descanso y la compensación adecuada.

El fundamento legal para estos esquemas suele basarse en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, que permite pactar jornadas distintas cuando la naturaleza del trabajo lo exija y no se afecten derechos mínimos.

En 2026, la reforma de la jornada laboral establece la reducción gradual de horas semanales, pero hasta el momento no existe una disposición oficial que autorice de manera generalizada los turnos 24x24.

Las empresas que utilizan este esquema deben justificarlo ante la autoridad laboral y cumplir con el pago de horas extraordinarias, descansos y demás obligaciones. La STPS mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley en este tipo de jornadas, y cualquier excepción debe estar documentada y registrada conforme a la normativa vigente.

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