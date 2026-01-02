Accidente del Tren Interoceánico: FGR trabaja en reparación del daño e integración de carpeta

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló el pasado 28 de diciembre

El proceso de reparación integral del daño a las víctimas tras los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico de Oaxaca se ha convertido en el eje central de las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR), según informó la propia institución.

En colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el seguimiento al estado de salud de las personas que aún permanecen hospitalizadas se mantiene como una prioridad, mientras se establecen mecanismos de contacto tanto con quienes resultaron lesionados como con los que salieron ilesos, además de los familiares de quienes perdieron la vida.

AIC extrae información de caja negra de locomotora accidentada

El desarrollo de la investigación ha incluido la recolección y resguardo de pruebas fundamentales. Peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con especialistas de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, realizaron la extracción de información de la caja negra de la locomotora involucrada, la cual fue asegurada en una bodega de indicios.

Entre los avances, la Policía Federal Ministerial (PFM) entregó la comparecencia del apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, aportando diversos datos relevantes que ya forman parte de la indagatoria.

En cuanto al apoyo a las familias, personal de la Fiscalía Federal en Oaxaca facilitó la entrega del cuerpo de una víctima que falleció en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS. Con este hecho, el número de fallecidos ascendió a 14, cifra que ha marcado el ritmo y la urgencia de las diligencias.

36 personas continúan bajo atención médica especializada. Crédito: X/@MrElDiablo8

Esclarecimiento de incidente mantiene activo proceso pericial

El proceso pericial sigue activo, abarcando áreas clave como genética, química forense, informática y disciplinas de ingeniería y arquitectura, con el objetivo de esclarecer los factores técnicos y humanos involucrados en el incidente.

Además, se identificó equipaje en la zona del suceso, procediéndose a su inventario y estableciendo un protocolo para que las víctimas puedan reclamarlo con el apoyo del gobierno estatal, cuyo personal acudirá a los hospitales para facilitar este trámite.

La FGR subrayó que todas las acciones desarrolladas se realizan en coordinación con autoridades federales y estatales, enfocándose en garantizar la reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos. La institución aseguró que continuará proporcionando información a medida que avance la investigación.

Datos destacados sobre el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca el pasado 28 de diciembre de 2025

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y la cifra de personas fallecidas aumentó a 14 tras la muerte de una mujer de 73 años que permanecía hospitalizada. El accidente dejó al menos 109 personas lesionadas, de las cuales cinco seguían hospitalizadas en diferentes unidades médicas del IMSS en Oaxaca al 1 de enero de 2026, mientras que otras dos fueron dadas de alta por evolución favorable. Autoridades federales, incluyendo la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, reforzaron el blindaje de la zona del siniestro, ampliando el perímetro de seguridad y restringiendo el acceso al área conocida como “La Herradura”, entre Nizanda y Chivela. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación activa para esclarecer las causas del accidente, asegurando la caja negra de la locomotora e integrando peritajes técnicos en áreas como ingeniería, genética y química forense. El gobierno federal entregó un apoyo económico inicial de 30 mil pesos por persona afectada, junto con recursos para gastos funerarios y acompañamiento institucional a las familias, mientras continúa el proceso de reparación integral del daño y el seguimiento a los heridos.