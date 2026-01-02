Sheinbaum lamenta nuevo fallecimiento por descarrilamiento del Tren Interoceánico, explica ‘selfie’ con víctima hospitalizada

Sheinbaum lamentó el nuevo fallecimiento por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Hilda Alcántara, una mujer de 73 años, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió el domingo pasado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el cual suman 14 personas fallecidas por el accidente.

En su conferencia mañanera, la mandataria destacó que pocos días después del incidente la mujer fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; sin embargo, murió a causa de la gravedad de sus heridas.

“Nuestro pésame a la familia de la persona que ayer falleció, doña Hilda, fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas formas no pudo salvarse por las heridas que tenía”, dijo en Palacio Nacional.

Mencionó que actualmente 17 personas continúan hospitalizadas y “muchas de ellas fueron trasladadas a la Ciudad de México u otros hospitales”.

Asimismo, aclaró que la fotografía de ella con una de las personas lesionadas, que se tomó en uno de sus recorridos de supervisión a los hospitales que atienden a las víctimas, asegurando que fue a petición del paciente.

Información en desarrollo...