Guardia Nacional y Marina “blindan” zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Un descarrilamiento en la Línea Z del Tren Interoceánico dejó muertos, heridos y una investigación en curso. Crédito: Infobae

Fuerzas federales encabezadas por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar) reforzaron el blindaje de seguridad en la zona donde ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, después del accidente que dejó 13 personas fallecidas y 109 lesionadas hasta el momento.

De acuerdo con el portal LatinUS, desde las primeras horas de este miércoles, elementos de la Guardia Nacional realizaron recorridos a pie por brechas paralelas a las vías del tren desde las inmediaciones del poblado de Chivela, ubicado a unos cuatro kilómetros del sitio del siniestro.

Así pues, el operativo incluyó restricción total del paso, vigilancia armada permanente y el cierre de accesos hacia la llamada “zona cero”.

Se amplía el perímetro de seguridad en la “zona cero” del accidente en Oaxaca

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, durante los dos días posteriores al accidente, la vigilancia se limitó al control del paso directo sobre las vías férreas. Sin embargo, a partir de este miércoles, se amplió el perímetro de seguridad para impedir el acceso de personas ajenas a las labores oficiales:

“Ya no hay paso. Si gusta regresar por donde entró”, advirtió un agente de la Guardia Nacional al frente de otros siete elementos.

36 personas continúan bajo atención médica especializada. Crédito: X/@MrElDiablo8

La presencia de fuerzas federales se concentra en el tramo conocido como “La Herradura”, una curva ubicada entre las comunidades de Nizanda y Chivela, donde se produjo el descarrilamiento.

El accidente ocurrió en la línea ferroviaria que conecta los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, considerada estratégica dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Tras el siniestro, habitantes de Chivela se organizaron de forma inmediata para apoyar en las tareas de auxilio y rescate de los pasajeros lesionados.

Chivela cuenta con una estación de la Línea Z del Tren Interoceánico, la cual funcionó como punto de concentración para trasladar a los heridos hacia hospitales de distintas ciudades de la región. No obstante, desde el martes el poblado permanece sin energía eléctrica, situación que derivó en una protesta y bloqueo de la carretera federal 185 para exigir atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Debido a la complejidad del terreno y lo sinuoso de la zona, las autoridades continuaron trasladándose al sitio del accidente en vehículos adaptados para circular sobre las vías ferroviarias. Esto mientras avanzan las diligencias técnicas y periciales.

Pie de foto: El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

FGR confirma entrega de cuerpos y avances en la investigación por tragedia en el Tren Interoceánico

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del pasado 28 de diciembre. La institución precisó que ministerios públicos federales permanecen en el lugar para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las causas del accidente.

De acuerdo con información oficial, peritos especializados y elementos policiales avanzaron en la extracción de la caja negra de la locomotora, así como en el levantamiento de la unidad siniestrada. Estos trabajos son coordinados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

La FGR detalló que se han realizado inspecciones exteriores de los vagones de pasajeros, dictámenes técnicos periciales, análisis de causalidad del accidente, levantamiento de evidencia fotográfica, identificación vehicular y estudios de necropsia. También se recabaron videograbaciones relacionadas con los hechos.

La Secretaría de Gobernación difundió la lista oficial de las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico. (Redes sociales)

En las diligencias participan de manera coordinada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Semar, Protección Civil, Policía estatal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).