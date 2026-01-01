México

Aumenta a 14 la cifra de personas muertas por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La institución naval detalló en su cuenta oficial de X que la nueva persona fallecida por estos hechos es una mujer de 73 años

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (Oswaldo Chiñas/FB)

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que son ya 14 las personas fallecidas tras el descarrilamiento de una unidad del Tren Interoceánico en Oaxaca el pasado 28 de diciembre de 2025.

Se específica que se trata de una mujer de 73 años de edad e identificada con el nombre de Hilda, quien perdió la vida a pesar de haber recibido atención médica en los últimos días y después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la zona.

Poco después, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) respaldó esta versión a publicar una tarjeta informativa con el siguiente mensaje:

“Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido el día de hoy a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS Bienestar“, se lee en el desplegado digital.

A ello, añade los antecedentes de la víctima después del lamentable hecho de final de diciembre de 2025 en la región del Istmo de Tehuantepec:

La FGR ya hizo el
La FGR ya hizo el retiro de uno de los vagones destruidos por el descarrilamiento el pasado 28 de diciembre de 2025 | Video obtenido por Reuters/vía REUTERS

“La señora Hilda fue una de las personas lesionadas en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico. Tras el hecho, la paciente fue ingresada, inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia", termina el documento.

Claudia Sheinbaum visita lesionados tras tragedia del Tren Interoceánico en Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira en Oaxaca tras el descarrilamiento que dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de lesionados, en un accidente considerado una de las tragedias ferroviarias más graves en México de los últimos años.

Durante su visita, la mandataria federal se reunió con personas heridas y familiares de víctimas en diversos hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec, incluyendo centros médicos en Tehuantepec y Salina Cruz. Sheinbaum reiteró el compromiso del Gobierno de México con la atención médica, el acompañamiento y la reparación del daño a los afectados.

En distintos encuentros, la presidenta destacó la importancia de priorizar la salud y bienestar de quienes resultaron lesionados por el accidente en la Línea Z del tren, una infraestructura clave del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que une los océanos Pacífico y Atlántico.

Sheinbaum llega a hospital para ver a heridos del Tren Interoceánico 1 Instagram/@zoerobledo

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal ya ha otorgado un apoyo inicial de 30 mil pesos por persona afectada, destinado a cubrir gastos inmediatos derivados de la emergencia y los traslados necesarios. Además, confirmó que se brindarán recursos adicionales para gastos funerarios y otros apoyos conforme se desarrollen los procesos correspondientes de reparación integral del daño.

La mandataria explicó que el objetivo principal de su presencia en la zona es supervisar personalmente la atención a los heridos, “que no haya necesidad de gastos adicionales por parte de los afectados y sus familias” y asegurar que el proceso de acompañamiento continúe conforme a los estándares establecidos.

Asimismo, Sheinbaum destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación para determinar las causas del siniestro y las responsabilidades correspondientes, con apoyo de peritos especializados y de otras instancias federales.

