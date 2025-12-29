Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Zoé Robledo reporta 15 hospitalizados en IMSS

CIUDAD DE MÉXICO,01OCTUBRE2024.- José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
El mensaje de condolencias de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, desató una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales, con usuarios que lo responsabilizaron públicamente por la gestión de la obra y la participación de su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el proyecto.
El IMSS reporta 15 personas hospitalizadas; Zoé Robledo da seguimiento en Salina Cruz
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que hasta las 23:55 horas permanecen hospitalizadas 15 personas tras el accidente del Tren Interoceánico.
De acuerdo con el último reporte, tres pacientes reciben atención en el Hospital Rural de Matías Romero y doce más se encuentran en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz. Robledo se trasladó a este último centro médico para supervisar personalmente la atención y dialogar con familiares de los lesionados.
NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM
La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista completa de las 70 personas que permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que hasta el momento ha dejado 13 personas muertas.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por estaos hechos 13 personas murieron.
La Secretaría de Marina confirmó la muerte de 13 personas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de la ruta Salinas Cruz - Coatzacoalcos del Istmo de Tehuantepec. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, mandó un mensaje sobre las acciones que indicó para atender a los heridos.
