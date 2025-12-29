México

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Zoé Robledo reporta 15 hospitalizados en IMSS

El accidente, que dejó víctimas mortales, ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando el tren se salió de las vías a la altura de Nizanda

07:15 hsHoy

“¿Y tu hermano?”: usuarios tunden en redes a José Ramón López Beltrán tras accidente en Tren Interoceánico

El hijo de AMLO envió sus condolencias tras la tragedia, pero internautas cuestionaron el papel de su familia en el proyecto ferroviario

CIUDAD DE MÉXICO,01OCTUBRE2024.- José Ramón
CIUDAD DE MÉXICO,01OCTUBRE2024.- José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El mensaje de condolencias de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, desató una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales, con usuarios que lo responsabilizaron públicamente por la gestión de la obra y la participación de su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el proyecto.

06:32 hsHoy

El IMSS reporta 15 personas hospitalizadas; Zoé Robledo da seguimiento en Salina Cruz

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que hasta las 23:55 horas permanecen hospitalizadas 15 personas tras el accidente del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el último reporte, tres pacientes reciben atención en el Hospital Rural de Matías Romero y doce más se encuentran en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz. Robledo se trasladó a este último centro médico para supervisar personalmente la atención y dialogar con familiares de los lesionados.

06:31 hsHoy

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: lista completa de las 70 personas hospitalizadas

Entre los hospitalizados se encuentran menores y adultos mayores, con edades que van desde los 3 hasta los 78 años

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor
NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista completa de las 70 personas que permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que hasta el momento ha dejado 13 personas muertas.

06:31 hsHoy

“Ayúdennos, por favor”: así vivieron los pasajeros el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico en Oaxaca

Videos del accidente del Tren
Videos del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca muestran momentos de pánico. (Capturas de pantalla)

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico a la altura del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

06:31 hsHoy

Buscan menor desaparecida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

En el suceso se reportaron 13 personas muertas y 98 lesionadas

Aún no se da con
Aún no se da con el paradero de Luisa Camila. Crédito: Facebook Alerta Istmo

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, la tarde de este 28 de diciembre, el IMSS ha publicado la lista de personas heridas que han sido identificadas.

06:30 hsHoy

“Venía muy fuerte”: el testimonio de un pasajero que viajaba en el último vagón y detalló el siniestro del Tren Interoceánico

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z

El tren del Corredor Interoceánico del
El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca. Las autoridades informaron que se trató de un incidente ferroviario bajo atención.

06:30 hsHoy

FGR investiga descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 13 muertos

Peritos y policías se coordinan con elementos federales y estatales

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por estaos hechos 13 personas murieron.

06:29 hsHoy

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas

Las autoridades confirmaron un total de 98 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas para su atención

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

La Secretaría de Marina confirmó la muerte de 13 personas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de la ruta Salinas Cruz - Coatzacoalcos del Istmo de Tehuantepec. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, mandó un mensaje sobre las acciones que indicó para atender a los heridos.

06:28 hsHoy

Las fotos y videos del grave accidente y descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Secretaría de Marina confirmó que en el medio de transporte público se encontraban a bordo más de 200 pasajeros

Diferentes fotos y videos se
Diferentes fotos y videos se han difundido tras el descarrilamiento del tren. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

El Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ubicado en el estado de Oaxaca, registró un descarrilamiento en la Línea Z, cerca del poblado de Nizanda.

06:28 hsHoy

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Descarrilamiento del Tren Interoceánico en

Alito Moreno revive audios sobre corrupción ligados a AMLO tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autoridades y partidos políticos llaman a revisar los procedimientos y auditorías en obras ferroviarias tras el accidente

Infobae

Hallan sin vida a prima de la esposa de Capi Pérez tras tres días desaparecida en Cancún

El cuerpo de Nataly Montserrat fue hallado luego de ser reportada como desaparecida desde el pasado 25 de diciembre

Hallan sin vida a prima

