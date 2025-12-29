Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Zoé Robledo reporta 15 hospitalizados en IMSS

La titular de la Fiscalía General de la República ( FGR ), Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por estaos hechos 13 personas murieron.

El Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ubicado en el estado de Oaxaca , registró un descarrilamiento en la Línea Z, cerca del poblado de Nizanda .

La Secretaría de Marina confirmó la muerte de 13 personas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de la ruta Salinas Cruz - Coatzacoalcos del Istmo de Tehuantepec. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, mandó un mensaje sobre las acciones que indicó para atender a los heridos.

La titular de la Fiscalía General de la República ( FGR ), Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por estaos hechos 13 personas murieron.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió un descarrilamiento en la Línea Z , cerca de Nizanda, Oaxaca . Las autoridades informaron que se trató de un incidente ferroviario bajo atención.

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca , la tarde de este 28 de diciembre, el IMSS ha publicado la lista de personas heridas que han sido identificadas.

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico a la altura del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La Secretaría de Gobernación ( Segob ) dio a conocer la lista completa de las 70 personas que permanecen hospitalizada s tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que hasta el momento ha dejado 13 personas muertas.

De acuerdo con el último reporte, tres pacientes reciben atención en el Hospital Rural de Matías Romero y doce más se encuentran en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz. Robledo se trasladó a este último centro médico para supervisar personalmente la atención y dialogar con familiares de los lesionados.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que hasta las 23:55 horas permanecen hospitalizadas 15 personas tras el accidente del Tren Interoceánico.

El mensaje de condolencias de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador , tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca , desató una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales, con usuarios que lo responsabilizaron públicamente por la gestión de la obra y la participación de su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el proyecto.

Últimas noticias

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: lista completa de las 70 personas hospitalizadas Entre los hospitalizados se encuentran menores y adultos mayores, con edades que van desde los 3 hasta los 78 años

“Ayúdennos, por favor”: así vivieron los pasajeros el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico en Oaxaca

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Alito Moreno revive audios sobre corrupción ligados a AMLO tras descarrilamiento del Tren Interoceánico Autoridades y partidos políticos llaman a revisar los procedimientos y auditorías en obras ferroviarias tras el accidente