Segob publica lista de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico, entre ellas dos menores de edad

Derivado del descarrilamiento de Tren interoceanico, los Servicios de salud del H. Ayuntamiento de Santa María Petapa, realiza traslado en ambulancia brindando atención médica al IMSS de Matías Romero. (Facebook/Tereso Martinez Garcia)

La Secretaría de Gobernación (Segob) difundió este lunes por la tarde el listado oficial con el nombre de las personas fallecidas a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, entre las cuales se encuentran dos menores de edad.

1. Elena Solorza Cruz, de 6 años de edad

2. María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años de edad

3. Bersain Cruz López, de 65 años de edad

4. María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años de edad

5 Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años de edad

6. Inés Alvarado Rojas, de 57 años de edad

7. Amada Rasgado Lázaro, de 70 años de edad

8. Patricia Medina Pérez, de 49 años de edad

9. Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años de edad

10. María Luisa Pasaron González, de 66 años de edad

11. Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años de edad

12. Raúl López Cruz, de 67 años de edad

13. Honoria Medina Pérez, de 56 años de edad

Según el último reporte de la Secretaría de Gobernación, 34 personas permanecen hospitalizadas bajo atención médica especializada.

Durante su recorrido de supervisión, la presidenta señaló que habrá una ayuda mensual de 30 mil pesos a las familias de heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico Crédito: Presidencia

En cuanto a las personas heridas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que cuatro de ellas requieren cirugías en hospitales de especialidad, por lo que fueron trasladadas a Salina Cruz.

Las otras 30 personas se encuentran distribuidas en hospitales de Juchitán, Ixtepec y Matías Romero.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Oaxaca con familias de víctimas del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum visitó este lunes hospitales en Oaxaca para constatar la atención a los lesionados tras el incidente ocurrido el 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico.

La mandataria recorrió la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz del IMSS.

36 personas continúan bajo atención médica especializada. Crédito: X/@MrElDiablo8

Como parte del apoyo inmediato, se entrega un primer auxilio económico de 30.000 pesos a las familias para gastos urgentes de traslado.

Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y servidores públicos federales y estatales mantienen seguimiento constante a los afectados.

Sheinbaum aseguró: “Se va a apoyar con todo lo que se requiera, de acuerdo a lo que le determine la Fiscalía y por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias”.

Sheinbaum Pardo apuntó que no acudirá a la zona del descarrilamiento, pues la prioridad de su gobierno es atender a las víctimas y brindar apoyo a sus familias.

La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles, el subsecretario de Derechos Humanos Félix Arturo Medina Padilla, el director del IMSS Bienestar Alejandro Svarch Pérez y el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto.