PAN señala al Gobierno por accidente en Tren Interoceánico: “Esto pudo evitarse, es consecuencia de la corrupción”

Las declaraciones de Jorge Romero apuntaron a causas estructurales y deficiencias en la gestión del proyecto ferroviario

El PAN responsabiliza al Gobierno Federal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca y denuncia corrupción e ineptitud en la obra. (Crédito: PAN| ESPECIAL/CUARTOSCURO)

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, fijó la postura de la organización sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca a través de sus redes sociales. Romero responsabilizó directamente al Gobierno Federal, asegurando que el hecho no fue un accidente común, sino el resultado de corrupción e ineptitud.

Romero expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, pero enfatizó que “esto pudo evitarse, esto es consecuencia de la corrupción y de la ineptitud del gobierno”, según sus declaraciones publicadas en un video. Señaló que desde hace años la Auditoría Superior de la Federación y especialistas ferroviarios advirtieron sobre irregularidades en la realización de la obra.

El dirigente panista acusó que, alrededor del proyecto, existieron “los moches, el influyentismo la improvisación, afirmando que incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador colocó a su hijo en tareas de supervisión sin experiencia. Romero mencionó grabaciones en las que dos contratistas, presuntamente cercanos a familiares del expresidente, hablan de obtener beneficios por sus contactos en el gobierno.

El dirigente del PAN denuncia moches, influyentismo e improvisación en el desarrollo del Tren Interoceánico, involucrando a familiares del expresidente López Obrador. | PAN

Para el PAN, el descarrilamiento era “muy previsible” y exigieron una serie de acciones inmediatas:

  • Suspensión del servicio del tren hasta que la seguridad esté garantizada.
  • Indemnización justa a las víctimas y reparación del daño.
  • Auditoría a contratos y sobrecostos de la obra.
  • Investigación independiente por parte de la Fiscalía.

Romero subrayó: “Se tiene que llegar al fondo del asunto, caiga quien caiga. No importa si se trata de un empresario, de un contratista, de un político o de un familiar de un político. No debe haber distingos. Queremos justicia ya”.

Sheinbaum garantiza apoyo a damnificados

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un apoyo de 30 mil pesos para cada familia afectada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Crédito: Cuartoscuro

Tras el accidente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de 30 mil pesos a cada familia afectada. Este apoyo económico busca cubrir gastos urgentes derivados del siniestro, como traslados y atención médica inicial.

Sheinbaum precisó que el monto es una medida inicial, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Además del apoyo económico, se brinda acompañamiento institucional a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Dirección General de Atención a Víctimas.

Durante su visita a Oaxaca, Sheinbaum recorrió hospitales y dialogó con personal médico, asegurando que el Gobierno Federal dará seguimiento integral a las familias conforme avanzan las indagatorias ministeriales.

13 muertos es el saldo del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El accidente del Tren Interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos dejó 13 muertos y, hasta ahora, 44 hospitalizados, según datos oficiales. (TW @Juan_OrtizMX)

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el domingo 28 de diciembre, a las 09:28 horas, en el tramo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, cerca de las localidades de Nizanda y Chivela, en Oaxaca.

La Secretaría de Marina informó que una locomotora perdió alineación con la vía y provocó que los cuatro vagones se salieran de los rieles. El primer vagón descendió por un talud de 6.5 metros, mientras que el segundo quedó parcialmente suspendido.

A bordo del tren viajaban alrededor de 250 personas. El saldo fue de 13 personas fallecidas y 44 hospitalizadas. Las autoridades federales reportaron que 9 personas fueron atendidas en el lugar y 109 trasladadas a hospitales.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que ninguno de los pacientes está en riesgo de muerte, aunque algunos presentan fracturas que requerirán cirugía.

