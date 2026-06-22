Estados Unidos

Estados Unidos pone fin a la cuarentena tras el letal brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Finalizó el aislamiento para los pasajeros norteamericanos que estuvieron bajo control sanitario tras el brote viral en altamar. No se detectaron infecciones en territorio nacional, de acuerdo con fuentes oficiales

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El operativo sanitario mantuvo bajo observación a viajeros estadounidenses tras la aparición de un virus altamente letal en una travesía internacional (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)
El operativo sanitario mantuvo bajo observación a viajeros estadounidenses tras la aparición de un virus altamente letal en una travesía internacional (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)

La cuarentena de 42 días impuesta a 18 ciudadanos estadounidenses expuestos al hantavirus durante un viaje a bordo del crucero MV Hondius concluyó este domingo en Nebraska.

Hasta el momento, ningún caso vinculado al brote fue confirmado en Estados Unidos, según afirmaron los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

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La medida marcó el cierre de semanas de vigilancia federal sobre pasajeros que estuvieron bajo control sanitario debido a una variante del virus capaz de transmitirse entre personas con contacto estrecho.

La institución de Omaha se convirtió en el principal centro de aislamiento para quienes regresaron al país tras la exposición en el crucero (REUTERS/Hayden Smith/File Photo)
La institución de Omaha se convirtió en el principal centro de aislamiento para quienes regresaron al país tras la exposición en el crucero (REUTERS/Hayden Smith/File Photo)

El levantamiento de la cuarentena y el seguimiento a los pasajeros

La medida se levantó a las 14h, hora central, tal y como informó The New York Times. Seis pasajeros permanecieron hasta el final en la Unidad Nacional de Cuarentena del University of Nebraska Medical Center, mientras los 12 restantes habían pasado desde fines de mayo a confinamiento domiciliario, bajo monitoreo estatal o federal.

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Según los CDC, al menos siete estadounidenses más habían abandonado el barco en una etapa anterior y también completaron un seguimiento domiciliario de 42 días, sin que se detectara infección alguna.

La cuarentena fue implementada para todos los pasajeros estadounidenses repatriados, quienes debieron cumplir inicialmente el aislamiento en instalaciones federales. Tras los primeros 21 días, las autoridades permitieron el traslado de la mayoría a sus domicilios, pero bajo vigilancia estricta y monitoreo por parte de personal de salud local y fuerzas de seguridad en sus estados de residencia.

Autoridades federales consideraron exitoso el operativo, ya que no se detectaron contagios secundarios en territorio estadounidense.

El patógeno, poco frecuente pero de elevada mortalidad, generó alarma global y estrictos protocolos de seguimiento (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El patógeno, poco frecuente pero de elevada mortalidad, generó alarma global y estrictos protocolos de seguimiento (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Detalles del brote y perfil del virus

El brote se originó en abril, durante la ruta del MV Hondius, que partió de Argentina. El European Centre for Disease Prevention and Control informó que hasta el 17 de junio se habían reportado 13 casos de hantavirus asociados al crucero y tres fallecimientos.

La World Health Organization (WHO) identificó la cepa como el subtipo Andes, que posee la particularidad, poco común entre los hantavirus, de transmitirse entre humanos cuando existe contacto cercano.

La embarcación interrumpió su itinerario luego de que varios pasajeros y tripulantes presentaran síntomas compatibles con la infección (REUTERS/Pedro Nunes/File Photo)
La embarcación interrumpió su itinerario luego de que varios pasajeros y tripulantes presentaran síntomas compatibles con la infección (REUTERS/Pedro Nunes/File Photo)

El virus Andes tiene una tasa de letalidad estimada en 40%, mucho mayor que la del Covid-19, y un periodo de incubación de hasta 42 días, durante el cual las personas expuestas pueden desarrollar síntomas y transmitir la enfermedad.

Courtney Spencer, portavoz del Departamento de Salud, justificó la cuarentena federal señalando la ausencia de un monitoreo adecuado en algunos estados para estos casos de alto riesgo.

El hantavirus es una familia de virus transmitidos por roedores. Provoca síntomas similares a los de una gripe, que pueden presentarse hasta seis semanas después de la exposición, y puede agravarse si el virus afecta los vasos sanguíneos y provoca filtraciones de líquido en los pulmones.

Desde 1993, en Estados Unidos se habían confirmado menos de 900 casos hasta fines de 2023, según los datos de los CDC.

El subtipo viral identificado en el brote, transmisible entre personas, tiene como reservorio natural a especies silvestres de Sudamérica (SAREM)
El subtipo viral identificado en el brote, transmisible entre personas, tiene como reservorio natural a especies silvestres de Sudamérica (SAREM)

Reclamos legales y controversia por la cuarentena

El caso de Angela Perryman, una pasajera de 47 años, generó controversia por su prolongada internación en la unidad de cuarentena.

A pesar de haber dado negativo en las pruebas y no presentar síntomas, se le impidió abandonar la instalación antes del plazo, por orden firmada por Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos. Perryman había solicitado su traslado a Florida, pero una revisión médica de los CDC fue desestimada a favor de una política más estricta.

Perryman declaró públicamente su intención de seguir denunciando lo que consideró un acto de represalia política y una privación indebida de su libertad.

Sus abogados, Steve Hyman y Norman Siegel, afirmaron que el caso representa una injusticia y que evalúan acciones legales para sentar precedente sobre los límites de las cuarentenas impuestas por el gobierno federal.

Una pasajera de crucero con hantavirus afirma sentirse "retenida como rehén" debido a una disputa de salud pública entre los CDC y Florida
Una de las pasajeras cuestionó ante la justicia la extensión del aislamiento impuesto por las autoridades federales (Angela Perryman)

Balance internacional y cierre del episodio

El brote en el MV Hondius generó repercusiones en varios países. Fuentes de la Agence France-Presse y medios estadounidenses de referencia, como NBC News, señalaron que la mayoría de los pasajeros que fueron puestos en cuarentena en países europeos y Australia también fueron dados de alta, sin nuevos reportes de casos en las últimas tres semanas.

En los Países Bajos, la tripulación terminó su cuarentena y el barco recibió autorización para volver a operar tras una desinfección total.

Expertos de la International Society of Hantaviruses destacaron que la transmisión del virus se limitó al entorno cerrado del crucero y no se extendió más allá de los contactos estrechos.

El control epidemiológico evitó nuevos casos fuera del entorno marítimo, según organismos de salud de América y Europa (Europa Press)
El control epidemiológico evitó nuevos casos fuera del entorno marítimo, según organismos de salud de América y Europa (Europa Press)

El episodio puso a prueba las estrategias de cuarentena internacionales, recordando los desafíos vividos durante la pandemia de Covid-19, pero con resultados que evitaron una propagación mayor.

La cuarentena por el brote de hantavirus en el MV Hondius concluyó sin consecuencias epidemiológicas graves en Estados Unidos, y el caso reafirma la importancia de los protocolos de aislamiento y seguimiento en escenarios de riesgo biológico.

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