El secreto de la ciencia para dejar tus sábanas suaves y acolchonadas

La fibra de algodón tiene una estructura hueca con 60 torsiones por centímetro, lo que le da su suavidad característica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura molecular del algodón —y no ningún truco de lavandería— es lo que determina si las sábanas se sienten suaves o ásperas al tacto.

Entender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que se cuidan.

Las sábanas de algodón están tejidas con fibras de celulosa que, vistas al microscopio, tienen forma de cinta hueca con unas 60 torsiones por centímetro.

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El algodón absorbe agua hasta 27 veces su propio peso sin perder integridad mecánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa estructura, descrita en un estudio publicado en la revista científica Nature Scientific Reports, es la que da al algodón su capacidad de absorber agua hasta 27 veces su propio peso sin perder integridad mecánica, y la que genera esa sensación de suavidad y volumen al tacto.

El problema es que esa misma estructura es frágil. Y la mayoría de las personas puede destruirla en cada lavado sin saberlo.

El cloro es el mayor enemigo de tus sábanas

Investigadores del Instituto de Tecnología de Lodz, en Polonia, analizaron el comportamiento de cinco telas de algodón sometidas a distintos métodos de lavado.

El estudio, publicado en 2023 y registrado en la base de datos médica PubMed, demostró que solo 10 lavados con blanqueador a base de cloro reducen en más del 80% la viscosidad de la fibra de celulosa, un indicador directo de su resistencia y suavidad.

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La suavidad del algodón proviene de su pared secundaria de alta cristalinidad, una estructura que se forma durante el crecimiento de la fibra, según un estudio de Nature Scientific Reports. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, 100 lavados comerciales sin cloro deterioran la fibra significativamente menos.

El cloro rompe los enlaces glucosídicos que mantienen unidas las cadenas de celulosa.

Una vez rotos, la fibra no se recupera. La tela no se siente áspera porque está sucia: se siente áspera porque está dañada a nivel molecular.

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. En México, toda sábana comercializada debe incluir instrucciones de cuidado verificadas por el fabricante, conforme a la norma oficial NOM-004-SE-2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio encontró que lavar sin cloro, usando detergentes convencionales limpia sin atacar directamente la fibra de la tela.

Sin cloro se preserva la durabilidad mecánica y se puede lavar con más frecuencia, de acuerdo con los investigadores.

Así se lavan las sábanas para que queden suaves y acolchadas

La temperatura y la velocidad de centrifugado también cuentan.

Un estudio de la Universidad Federal de Santa Catarina, publicado en la revista académica internacional Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, midió el nivel de suavidad en telas de algodón doméstico bajo distintas condiciones de lavado.

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De acuerdo con un estudio publicado en Nature Scientific Reports en 2024, la suavidad del algodón no es una cualidad superficial: está codificada en la arquitectura microscópica de cada fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores encontraron que la carga excesiva de la lavadora y el centrifugado a alta velocidad son los factores que más reducen la suavidad de la tela.

A mayor carga de ropa y mayor velocidad de centrifugado —las revoluciones por minuto a las que la lavadora exprime la tela al final del ciclo—, más arrugas permanentes se forman en la fibra y menor es la sensación de acolchonamiento al tacto.

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Según Nature Scientific Reports, el algodón es suave porque sus fibras son huecas y flexibles, lo que les permite adaptarse al contacto con la piel sin generar fricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio midió esto comparando ciclos de centrifugado normal contra ciclos turbo, y encontró que la diferencia en suavidad es estadísticamente significativa.

El estudio también identificó que el número de enjuagues y el tipo de centrifugado afectan el resultado final cuando la ropa se tiende al aire.

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Una centrifugación agresiva genera deformaciones en las fibras que no se revierten al secar.

Según Nature Scientific Reports, el algodón es suave porque sus fibras son huecas y flexibles, lo que les permite adaptarse al contacto con la piel sin generar fricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia apunta en una sola dirección: evitar el cloro, no saturar la lavadora y elegir un ciclo de centrifugado suave.

Tres variables que, según ambos estudios, determinan si las sábanas conservan o pierden su suavidad con cada lavado.

Lo que el fabricante ya sabe sobre tus sábanas, y por ley debe decirte

La NOM-004-SE-2021, norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación, obliga a todos los fabricantes de ropa de cama a declarar en la etiqueta los métodos de cuidado.

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Centrifugar a alta velocidad deja marcas en la fibra que no desaparecen aunque la sábana se seque bien tendida, según el Journal of Textile Engineering & Fashion Technology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los métodos requeridos se encuentran la temperatura máxima de lavado, si se permite o no el uso de blanqueadores, la velocidad de centrifugado recomendada y las instrucciones de secado.

Esa información no es decorativa: es el protocolo exacto que el fabricante determinó para preservar la estructura de la fibra.

De acuerdo con la NOM-004-SE-2021 la información de cuidado que aparece en la etiqueta de las sábanas debe ser veraz y está respaldada por el fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir esas instrucciones no es una sugerencia. Es, según la ciencia, el método más directo para que las sábanas conserven la suavidad y el volumen con los que salieron de fábrica.

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