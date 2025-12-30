De estudiantes a trabajadores jubilados: ¿quiénes eran las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico?

La Secretaría de Gobernación difundió la lista oficial de las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico. (Redes sociales)

Al menos 13 personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el tramo Nizanda–Chivela, en el estado de Oaxaca. El accidente ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando el convoy —integrado por dos locomotoras, cuatro vagones, nueve tripulantes y 241 pasajeros— cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos.

El tren transitaba por la Línea Z cuando se salió de las vías y varios vagones cayeron por una barranca. El impacto provocó lesiones en la mayoría de los pasajeros y transformó en tragedia un viaje que para muchos significaba la oportunidad de reencontrarse con familiares o disfrutar de las vacaciones de fin de año.

A más de 24 horas del accidente, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió la lista oficial de las víctimas mortales, que incluye desde estudiantes y trabajadores jubilados hasta familias completas originarias de Veracruz y Oaxaca. Entre ellas se encuentran una niña de seis años y una adolescente de 15.

¿Quiénes son las 13 personas fallecidas en el Tren Interoceánico?

Esto es lo que se sabe de cada una de las personas fallecidas.

Elena Solorza Cruz, 6 años

Elena Solorza. (Redes sociales)

Elena Solorza Cruz era una niña de seis años originaria de Ixtepec, Oaxaca. Viajaba en el Tren Interoceánico junto a su familia con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, donde planeaban pasar las vacaciones de fin de año. Su entusiasmo por el viaje era evidente: esperaba disfrutar de los paisajes del Istmo y vivir la experiencia de viajar en tren por primera vez.

Luisa Camila Serrano Moreno, 15 años

uisa Camila Serrano Moreno. (Redes sociales)

Luisa Camila Serrano Moreno era originaria de Salina Cruz, Oaxaca. Tenía 15 años y estudiaba la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Salud Comunitaria en el Conalep Plantel 155 de Salina Cruz. Viajaba en el Tren Interoceánico acompañada por su mamá y su hermana, con quienes planeaba pasar el fin de año en Coatzacoalcos, Veracruz.

Esquela del Conalep por Luisa. (Redes sociales)

Tras el accidente, su familia la buscó durante varias horas sin obtener información sobre su paradero. Finalmente, su fallecimiento fue confirmado al día siguiente. El Conalep lamentó profundamente su pérdida a través de una esquela y la describió como una joven dedicada y apreciada entre sus compañeros.

Patricia Medina Pérez, 49 años

Patricia Medina. (Redes sociales)

Patricia Medina Pérez era originaria de Minatitlán, Veracruz. Decidió aprovechar las vacaciones de fin de año para viajar y conocer el Tren Interoceánico junto a su hermana Honoria y su cuñado Rogelio.

Patricia vivía cerca de la casa de su madre, con quien mantenía contacto diario y una relación muy cercana. Salió de Coatzacoalcos el sábado previo al accidente, con la intención de llegar el domingo a su destino.

Su madre, Jovita, relató a medios locales el dolor de perder a dos hijas y un yerno en un viaje que debía ser motivo de alegría.

Señaló a La Silla rota que fue en redes sociales como se enteraron del accidente, cuando su yerno le envió un mensaje a su nieto avisando que el tren se había descarrilado. También narró que su nieta llegó herida, muy golpeada de la cabeza, la mano y la rodilla.

Honoria Medina Pérez, 56 años

Honoria Medina Pérez y Rogelio Luna. (Redes sociales)

Honoria Medina Pérez, de 56 años, era hermana de Patricia Medina Pérez y vecina de Loma Bonita. Viajó junto a su esposo, Rogelio Alfonso Luna Luna, y a su hermana para aprovechar los días de asueto y conocer Oaxaca a bordo del Tren Interoceánico. La familia Medina emprendió el viaje con ilusión, sin imaginar que se convertiría en tragedia. Honoria y su esposo vivían en Mexicali, Baja California, y habían llegado al sur para pasar las fiestas en familia.

Su madre, Jovita, relató que Honoria y Rogelio la invitaron a sumarse al recorrido, pero finalmente ella decidió no acompañarlos. La noticia de su fallecimiento conmocionó a familiares y amigos tanto en Veracruz como en Baja California.

Rogelio Alfonso Luna, 63 años

Rogelio Alfonso Luna Luna era esposo de Honoria Medina Pérez y cuñado de Patricia Medina Pérez. Viajó desde Mexicali para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en el sur del país. Su vida se apagó en el accidente que también cobró la de su esposa y su cuñada, dejando a su familia sumida en el duelo.

María Antonia Rosales Mendoza, 58 años

María Antonia Rosales Mendoza. (Redes sociales)

María Antonia Rosales Mendoza era originaria de Acayucan, Veracruz. Durante muchos años trabajó como taxista, actividad con la que sostuvo a su familia y se ganó el reconocimiento de quienes la conocían.

Antes de finalizar el año, viajó a Salina Cruz para visitar a su hermana y decidió regresar en el Tren Interoceánico acompañada de su esposo e hija, Rolando Domínguez Ramírez y Libertad Domínguez Rosales, quienes resultaron heridos en el accidente.

Inés Alvarado Rojas, 57 años

Inés Alvarado. (Redes sociales)

Inés Alvarado Rojas era originaria de Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz. Viajaba en el Tren Interoceánico con destino a Coatzacoalcos para reencontrarse con sus seres queridos. Antes de iniciar el trayecto, compartió en redes sociales su entusiasmo por el viaje. Su hijo, Óscar Carrillo Alvarado, es integrante de la Consejería Jurídica de Oaxaca. Inés fue reportada como desaparecida tras el accidente y, horas después, su familia confirmó la noticia de su fallecimiento.

Israel Enrique Gallegos Soto, 60 años

Las autoridades confirmaron que Israel Enrique Gallegos Soto es una de las 13 víctimas mortales del siniestro. Crédito: Especial

Israel Enrique Gallegos Soto era periodista oaxaqueño, director del portal digital Oaxaca Mundo News y colaborador de El Heraldo Radio Oaxaca. Se distinguía por su trabajo en la cobertura de temas políticos y sociales a nivel local.

Formaba parte del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) y era conocido en el gremio como “Henry del Toro”. En el accidente, viajaba acompañado de su esposa, quien resultó lesionada.

Bersain Cruz López, 65 años

El profesor jubilado Berzaín Cruz López y su esposa María Concepción Acevedo. (Redes sociales)

Bersain Cruz López era profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 05 en Salina Cruz, Oaxaca. Viajaba en el Tren Interoceánico junto a su esposa, María Concepción Barbosa Acevedo, con la intención de celebrar el Año Nuevo en compañía de su hija. Su carrera docente y su calidad humana fueron recordadas por colegas y alumnos tras la noticia de su fallecimiento.

María Concepción Barbosa Acevedo, 65 años

María Concepción Barbosa Acevedo era esposa de Bersain Cruz López. Ambos emprendieron el viaje en el Tren Interoceánico para celebrar el Año Nuevo junto a su hija. Fue reportada como desaparecida tras el accidente y posteriormente confirmada entre las víctimas mortales.

María Luisa Pasaron González, 66 años

María Luisa Pasaron González, conocida como “Malicho”, era fundadora y comerciante en la colonia López Mateos de Coatzacoalcos, Veracruz. Muy querida por sus vecinos, era una mujer activa que solía viajar al Istmo para adquirir y vender productos.

Viajaba en el Tren Interoceánico junto a su esposo y parte de su familia. La noticia de su fallecimiento generó gran consternación en su comunidad, que se organizó para apoyar a sus seres queridos tras la tragedia.

“Malicho era una señora muy conocida y muy querida, sobre todo aquí por ser fundadora de la colonia. Siempre fue una persona muy alegre y llevadera con todos los vecinos. Es una noticia que de verdad no podemos creer porque la conocíamos de añísimos”, expresó María Inés Reyes, una de sus vecinas, a Diario del Istmo.

Raúl López Cruz, 67 años

Raúl López Cruz. (Redes sociales)

Raúl López Cruz era esposo de María Luisa Pasaron González. Nació en Chihuahua y residía en Huehuetoca, Estado de México. Apasionado de los trenes, formaba parte de comunidades ferroviarias en redes sociales.

Se tiene conocimiento de que otros seis familiares resultaron lesionados, entre ellos dos menores de edad.

“Mi abuela, sus hijos, sus nietos, su esposo… nos dijeron que mi abuela había muerto. Luego apareció mi abuelo también sin vida. Necesitamos ayuda para traerlos, aquí era su casa”, dijo una de sus familiares a El Universal.

Amada Rasgado Lázaro, 70 años

Amada Rasgado Lázaro. (Redes sociales)

Amada Rasgado Lázaro tenía 70 años y era entusiasta de los trenes y los viajes ferroviarios. Semanas antes del accidente compartió una fotografía junto a una locomotora antigua. Ahí una conocida le escribió: “Cuando vaya nos tomaremos juntas la foto, pero yo ya viajando en el tren interoceánico, saludos, bendiciones, un abrazo”. Amada respondió: “Claro que sí, comadrita, igualmente”.