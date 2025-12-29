México

Buscan menor desaparecida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

En el suceso se reportaron 13 personas muertas y 98 lesionadas

Guardar
Aún no se da con
Aún no se da con el paradero de Luisa Camila. Crédito: Facebook Alerta Istmo

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, la tarde de este 28 de diciembre, el IMSS ha publicado la lista de personas heridas que han sido identificadas.

Hasta la redacción de esta nota hay 54 personas identificadas relacionadas en el incidente en Oaxaca, sin embargo, en redes sociales se han registrado casos de pasajeros del tren que sufrió el incidente no han sido localizados.

Este es el caso de la menor Luisa Camila Serrano Moreno, originaria de Salina Cruz, Oaxaca, y que viajaba en el Tren Interoceánico junto con su hermana y su madre. De acuerdo con la página de Facebook Alerta Istmo, los familiares de la adolescente ya fueron localizadas pero ella se perdió durante el incidente y no se tiene rastro.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico localizadas

Los heridos reciben atención clínica
Los heridos reciben atención clínica en hospitales de Matías Romero, Juchitán, Ixtepec y Salina Cruz, según reportes del IMSS y autoridades locales. (TW @Juan_OrtizMX)

El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca, ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales, 62 permanecen hospitalizadas.

Así lo confirmaron fuentes institucionales, al tiempo que se desplegó un operativo federal encabezado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, enviados a Oaxaca por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acompañar y asistir a las familias afectadas.

Los datos oficiales difundidos por IMSS-Bienestar y corroborados por el gobierno municipal de Matías Romero detallan la distribución hospitalaria de los heridos: en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero se encuentran 29 pacientes, mientras que en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán permanecen 22 más.

A su vez, en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec reciben atención 11 personas, todos en el estado de Oaxaca. A ellos se suman los 6 pacientes que fueron trasladados al Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Salina Cruz.

Personas en el IMSS de Juchitán:

1. Martha Lidia Santiago Antonio

2. Liliana del Carmen González Cruz

3. Nahomi Katerine Ríos Vásquez

4. Gilberta Josefina Calvo Vásquez

5. Abigail Lizárraga Arias

6. María Fernanda Serrano Moreno

7. Elidia de la Cruz López

8. Jorge Alberto Hernández

9. Ximena Ríos

10. Luis Augusto Kat Canto

11. Livia A. Alvarado

12. Akwjo Salazar Rodríguez

13. Ulises Jáuregui García

14. Calli Santiago Antonio

15. Tiare Deyanira Mendoza Hernández

16. Nalli Rosario Arana Serrano

17. Mellani Zaragoza Medina

18. Abril Solórzano Cruz

19. Víctor Ventral Ordóñez

20. Miguel Ángel Fabre Bajaron

21. Patricia Castro Sánchez

Personas en el IMSS de Ixtepec:

Cuerpos de rescate brindaron atención
Cuerpos de rescate brindaron atención inmediata y coordinaron el traslado de los heridos a hospitales del IMSS y del IMSS-Bienestar en Oaxaca. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

1. Gustavo Alejandro del toro González

2. Felipe Calvo Chipas

3. Guadalupe Ruiz Zambrano

4. María del Carmen Chiñas Reyes

Desde el primer momento tras el siniestro, cuerpos de emergencia y fuerzas federales coordinaron las labores de rescate y traslado de heridos. Claudia Sheinbaum ofreció su pésame y a través de redes sociales dijo:

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron trece personas; noventa y ocho están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoDescarrilamientoDesaparecidasmexico-noticias

Más Noticias

Programas para el Bienestar 2026: lanzan aviso importante sobre supuestos préstamos

Se alertó a la población sobre fraudes que ofrecen créditos falsos a nombre de los apoyos sociales del gobierno

Programas para el Bienestar 2026:

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Diversos informes revelados por autoridades estadounidenses han revelado detalles sobre la organización durante este 2025

Así define el gobierno de

Así fue el concierto de ‘Sonido Gallo Negro’ en la CDMX para su celebración ‘Post Navidad’

Se trata de la última presentación de este 2025 de la agrupación, luego de presentarse en Estados Unidos y Europa

Así fue el concierto de

Los otros accidentes del Tren Interoceánico: se descarriló hace tres años y este mes chocó con un trálier

Dicho ferrocarril ha sufrido diversos incidentes desde que inició su rehabilitación

Los otros accidentes del Tren

Luisa María Alcalde lamenta accidente en el Tren Interoceánico y expresa solidaridad con las víctimas

Claudia Sheinbaum instruyó a autoridades federales para brindar atención directa a las familias afectadas

Luisa María Alcalde lamenta accidente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres personas tras

Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Así fue el concierto de

Así fue el concierto de ‘Sonido Gallo Negro’ en la CDMX para su celebración ‘Post Navidad’

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 28 de diciembre

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

Lucas Ocampos sufre parálisis facial:

Lucas Ocampos sufre parálisis facial: ¿Cuál es el estado de salud del jugador de Rayados?

¿Qué jugadores de Chivas que fueron campeones en el 201 quedan en el club?

Leyenda del América confía en que Henry Martín llegará al Mundial 2026: “Va a golear”

Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato