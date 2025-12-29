Buscan menor desaparecida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Aún no se da con el paradero de Luisa Camila. Crédito: Facebook Alerta Istmo

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, la tarde de este 28 de diciembre, el IMSS ha publicado la lista de personas heridas que han sido identificadas.

Hasta la redacción de esta nota hay 54 personas identificadas relacionadas en el incidente en Oaxaca, sin embargo, en redes sociales se han registrado casos de pasajeros del tren que sufrió el incidente no han sido localizados.

Este es el caso de la menor Luisa Camila Serrano Moreno, originaria de Salina Cruz, Oaxaca, y que viajaba en el Tren Interoceánico junto con su hermana y su madre. De acuerdo con la página de Facebook Alerta Istmo, los familiares de la adolescente ya fueron localizadas pero ella se perdió durante el incidente y no se tiene rastro.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico localizadas

Los heridos reciben atención clínica en hospitales de Matías Romero, Juchitán, Ixtepec y Salina Cruz, según reportes del IMSS y autoridades locales. (TW @Juan_OrtizMX)

El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca, ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales, 62 permanecen hospitalizadas.

Así lo confirmaron fuentes institucionales, al tiempo que se desplegó un operativo federal encabezado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, enviados a Oaxaca por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acompañar y asistir a las familias afectadas.

Los datos oficiales difundidos por IMSS-Bienestar y corroborados por el gobierno municipal de Matías Romero detallan la distribución hospitalaria de los heridos: en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero se encuentran 29 pacientes, mientras que en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán permanecen 22 más.

A su vez, en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec reciben atención 11 personas, todos en el estado de Oaxaca. A ellos se suman los 6 pacientes que fueron trasladados al Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Salina Cruz.

Personas en el IMSS de Juchitán:

1. Martha Lidia Santiago Antonio

2. Liliana del Carmen González Cruz

3. Nahomi Katerine Ríos Vásquez

4. Gilberta Josefina Calvo Vásquez

5. Abigail Lizárraga Arias

6. María Fernanda Serrano Moreno

7. Elidia de la Cruz López

8. Jorge Alberto Hernández

9. Ximena Ríos

10. Luis Augusto Kat Canto

11. Livia A. Alvarado

12. Akwjo Salazar Rodríguez

13. Ulises Jáuregui García

14. Calli Santiago Antonio

15. Tiare Deyanira Mendoza Hernández

16. Nalli Rosario Arana Serrano

17. Mellani Zaragoza Medina

18. Abril Solórzano Cruz

19. Víctor Ventral Ordóñez

20. Miguel Ángel Fabre Bajaron

21. Patricia Castro Sánchez

Personas en el IMSS de Ixtepec:

Cuerpos de rescate brindaron atención inmediata y coordinaron el traslado de los heridos a hospitales del IMSS y del IMSS-Bienestar en Oaxaca. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

1. Gustavo Alejandro del toro González

2. Felipe Calvo Chipas

3. Guadalupe Ruiz Zambrano

4. María del Carmen Chiñas Reyes

Desde el primer momento tras el siniestro, cuerpos de emergencia y fuerzas federales coordinaron las labores de rescate y traslado de heridos. Claudia Sheinbaum ofreció su pésame y a través de redes sociales dijo:

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron trece personas; noventa y ocho están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”.