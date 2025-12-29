México

El IMSS Bienestar difunde lista de heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El IMSS-Bienestar difundió la lista de personas heridas que son atendidas en distintos hospitales de la región

El tren del Corredor Interoceánico del
El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

Después del descarrilamiento de un convoy de la Línea Z del Tren Interoceánico en Oaxaca, el IMSS Bienestar difundió la lista de personas heridas que son atendidas en distintos hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.

El accidente dejó 13 personas muertas, además de 98 lesionados. De éste último grupo, 62 se encuentran recibiendo atención hospitalaria.

En estos hospitales están los heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico

- 29 personas reciben atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero,

- 22 en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán

1. Martha Lidia Santiago Antonio

2. Liliana del Carmen González Cruz

3. Nahomi Katerine Ríos Vásquez

4. Gilberta Josefina Calvo Vásquez

5. Abigail Lizárraga Arias

6. María Fernanda Serrano Moreno

7. Elidia de la Cruz López

8. Jorge Alberto Hernández

9. Ximena Ríos

10. Luis Augusto Kat Canto

11. Livia A. Alvarado

12. Akwjo Salazar Rodríguez

13. Ulises Jáuregui García

14. Calli Santiago Antonio

15. Tiare Deyanira Mendoza Hernández

16. Nalli Rosario Arana Serrano

17. Mellani Zaragoza Medina

18. Abril Solórzano Cruz

19. Víctor Ventral Ordóñez

20. Miguel Ángel Fabre Bajaron

21. Patricia Castro Sánchez

- 11 en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, todas en el estado de Oaxaca.

1. Gustavo Alejandro del toro González

2. Felipe Calvo Chipas

3. Guadalupe Ruiz Zambrano

4. María del Carmen Chiñas Reyes

Sheinbaum lamenta muerte de 13 personas en accidente del Tren Interoceánico

Previamente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el accidente dejó un saldo de 13 personas muertas y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”, expuso a través de un mensaje en redes sociales.

La mandataria federal giró instrucciones para que el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, se trasladen a Oaxaca para atender a las familias de manera personal.

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z. Crédito: Facebook | Matutinazo Noticias

Director del IMSS informa sobre heridos del Tren Interoceánico

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que tras el evento ferroviario ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 23 personas reciben atención médica en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero.

Mientras que 6 personas fueron trasladadas al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz.

Además, el gobierno municipal de Matías Romero difundió una lista actualizada de personas que se encuentran en la Clínica 37 del IMSS, derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

