“Ayúdennos, por favor”: así vivieron los pasajeros el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Videos del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca muestran momentos de pánico. (Capturas de pantalla)

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico a la altura del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

El accidente ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre, cuando el convoy de la Línea Z del Tren Interoceánico, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, viajaba de Salina Cruz a Coatzacoalcos y se salió de las vías a la altura de Nizanda.

Pasajeros pidieron ayuda

Imágenes captadas por los propios pasajeros muestran el interior de los vagones volcados y el momento en que, entre gritos y llanto, las víctimas pedían apoyo: “Ayúdennos, por favor”.

Pasajeros piden ayuda tras descarrilamiento den Tren Interocéanico. (X/@MLopezSanMartin)

En el video grabado instantes después del accidente, se observa a varios pasajeros dentro del vagón volcado, algunos recostados en el suelo y otros entre los asientos desplazados por el impacto.

Las imágenes muestran rostros de desconcierto, personas buscando sus pertenencias, y un ambiente de evidente confusión. Mujeres, hombres y niños tratan de calmarse y buscar una solución para poder salir. El equipaje quedó esparcido entre los asientos y algunos pasajeros permanecían inmóviles, en estado de shock.

En el video se escuchan voces que reflejan la desesperación del momento. Una persona pregunta: “¿Dónde vamos a ir?”, mientras otra responde: “Por ahí, por ahí es la salida. ¿Mi teléfono dónde está, mi bolsa?”. Entre el ruido y el caos, una voz suplica: “Ayúdennos, por favor”. Otra persona agrega: “No sé si está mi teléfono ahí”, y una más interviene para organizar a los presentes: “Vamos a ayudarnos a salir”.

En otro clip también se escucha a una mujer extranjera hablando en inglés mientras graba cómo una persona brindaba primeros auxilios a una de las víctimas. En el video además se alcanza a observar cómo la puerta que separaba los vagones estaba gravemente dañada tras el impacto.

Turistas extranjeros en el Tren Interoceánico, así vivieron el descarrilamiento. (Facebook: Enlace Istmo Noticias)

El accidente y los primeros momentos

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el descarrilamiento se registró a la altura del kilómetro 230+290, en una zona de lomas y selva. El impacto provocó que los vagones se volcaran fuera de la vía férrea, uno de ellos quedó suspendido y otros dos cayeron por un talud de aproximadamente siete metros.

Testigos y sobrevivientes coincidieron en que el tren circulaba a alta velocidad poco antes del accidente. “Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin freno, no sabemos, pero pues, no sabemos, gracias a Dios, nuestro vagón es ese que está hasta allá, nos quedamos bien, un poquito golpeados pero estamos bien”, relató un pasajero en un video.

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z. Crédito: Facebook | Matutinazo Noticias

Dentro de los vagones, la confusión y el pánico se apoderaron de los pasajeros tras el golpe seco y el rechinar del metal. Personas salieron despedidas de sus asientos, el equipaje terminó disperso y el polvo llenó el ambiente mientras los ocupantes intentaban ubicarse y buscar familiares.

“Muchísima gente está ahí tirada. Dos vagones, tres vagones... Estamos tratando de sacar gente porque sí está muy triste”, dijo uno de los sobrevivientes.

El acceso al lugar representó un desafío adicional para los equipos de emergencia, ya que la zona carece de caminos cercanos. Bomberos, rescatistas y personal médico recorrieron varios kilómetros por la vía férrea para llegar a los vagones siniestrados. Algunos heridos recibieron atención en camillas improvisadas y camionetas que circulaban sobre los rieles, mientras otros permanecieron sentados en estado de crisis. Para las labores de atención y rescate, las autoridades desplegaron 360 elementos, además de ambulancias terrestres y aéreas.

Así se vivió el rescate de pasajeros del Tren Interoceánico. (TikTok: janet.onofre)

Según datos proporcionados por la Secretaría de Marina, 139 personas resultaron fuera de peligro, 98 lesionadas y 13 fallecieron. De los heridos, cinco se encuentran graves y 62 permanecen hospitalizados en distintas instituciones de la región.

Listas de heridos

Tras el accidente, el IMSS-Bienestar publicó la lista de personas heridas que reciben atención en hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.

Según informó el director general del IMSS, Zoé Robledo, 29 personas son atendidas en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero, 22 en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán y 11 en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec. Se suman seis personas más trasladadas al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz.

Entre los heridos reportados en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán se encuentran:

Martha Lidia Santiago Antonio

Liliana del Carmen González Cruz

Nahomi Katerine Ríos Vásquez

Gilberta Josefina Calvo Vásquez

Abigail Lizárraga Arias

María Fernanda Serrano Moreno

Elidia de la Cruz López

Jorge Alberto Hernández

Ximena Ríos

Luis Augusto Kat Canto

Livia A. Alvarado

Akwjo Salazar Rodríguez

Ulises Jáuregui García

Calli Santiago Antonio

Tiare Deyanira Mendoza Hernández

Nalli Rosario Arana Serrano

Mellani Zaragoza Medina

Abril Solórzano Cruz

Víctor Ventral Ordóñez

Miguel Ángel Fabre Bajaron

Patricia Castro Sánchez

En el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, algunos de los lesionados son:

Gustavo Alejandro del Toro González

Felipe Calvo Chipas

Guadalupe Ruiz Zambrano

María del Carmen Chiñas Reyes

Además, el gobierno municipal de Matías Romero difundió una lista actualizada de personas que se encuentran en la Clínica 37 del IMSS, derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico. La información se mantiene en actualización y las autoridades continúan informando sobre el estado de salud de los afectados.

Reacciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la tragedia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. A través de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum confirmó el saldo de 13 personas muertas y 98 lesionadas, y precisó que cinco de los heridos se encuentran graves. La mandataria expresó:

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”.

Sheinbaum mandó un mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas en el accidente del Tren Interoceánico (X/ @Claudiashein)

La mandataria instruyó el traslado del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, al lugar del accidente para coordinar la atención a las familias.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento. El accidente detuvo la operación de uno de los proyectos ferroviarios prioritarios del gobierno federal en el Istmo de Tehuantepec.