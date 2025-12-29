Paso a paso: así fue el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Pie de foto: El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles - (Claudia Sheinbaum Pardo)

La mañana del 28 de diciembre, un descarrilamiento en la línea Z del Tren Interoceánico en Oaxaca provocó la muerte de 13 personas y casi 100 heridos. El accidente se registró a las 9:28 horas, cuando la locomotora y cuatro vagones del convoy que cubría la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos se salieron de las vías entre las comunidades de Nizanda y Chivela.

De acuerdo con un informe de Secretaría de Marina (Semar), el primer vagón cayó a una profundidad de 6,5 metros, mientras el segundo quedó parcialmente suspendido sobre la vía. Los otros dos vagones impactados permanecieron sobre los rieles sin daños graves. El accidente afectó a los 250 pasajeros que viajaban a bordo, de los cuales 13 perdieron la vida, 44 continúan hospitalizados y 108 recibieron atención médica, según confirmó el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles en conferencia de prensa.

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Antes del accidente, dijo el Almirante, se realizó una inspección protocolaria de las vías mediante el uso de una camioneta exploradora, que verificó condiciones óptimas para la circulación. El tren contaba además con un registrador electrónico similar a una caja negra, dispositivo que almacena datos críticos como velocidad, presión de frenos y posición del acelerador, información que facilitará esclarecer las causas del descarrilamiento.

El Almirante Morales Ángeles ofreció un parte oficial desde Ixtepec este lunes 29 de diciembre, en presencia del subsecretario de Gobernación, el director del IMSS y IMSS Bienestar. Durante la transmisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el reporte en tiempo real.

El funcionario enfatizó la coordinación entre autoridades federales y estatales para asistir a los afectados, incluyendo la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, Protección Civil, IMSS Bienestar, Cruz Roja y el Grupo Ferroviario del Sureste.

Se infirmó que nueve personas recibieron atención en el lugar, mientras que el resto fue trasladado a hospitales en Oaxaca por medio de ambulancias del IMSS Bienestar, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja y la Secretaría de Defensa Nacional. Las labores de rescate siguieron bajo estricta coordinación para garantizar atención médica y recuperación de los cuerpos. De las 13 víctimas mortales, 12 ya fueron localizadas y aún se mantiene la búsqueda de una persona.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca llevan a cabo la investigación para esclarecer el motivo del accidente, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona para continuar las labores de auxilio y recuperación de los vagones.

El Almirante Morales Ángeles recordó que la investigación del accidente está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el objetivo de esclarecer las causas.