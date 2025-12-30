Sheinbaum se reúne con pacientes y familiares en Salina Cruz, tras accidente del Tren Interoceánico

Sheinbaum anuncia apoyo económico a familias afectadas por el accidente del Tren Interoceánico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este lunes una gira por hospitales de Oaxaca para reunirse con personas lesionadas y familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo en el Istmo de Tehuantepec.

Durante su visita, la mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno federal es la atención médica, el acompañamiento a las familias y el esclarecimiento de las causas del accidente.

Visita a hospitales y diálogo con pacientes

Sheinbaum acudió al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, así como a instalaciones del ISSSTE en Tehuantepec, donde se encuentran hospitalizados varios de los pasajeros heridos.

En estos encuentros, conversó directamente con pacientes y familiares, supervisó la atención médica y escuchó las principales necesidades derivadas del siniestro.

Sheinbaum llega a hospital para ver a heridos del Tren Interoceánico. Crédito: Instagram/@zoerobledo

De acuerdo con autoridades federales, también se mantiene coordinación entre las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como con el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, para garantizar la atención integral de cada familia afectada.

Apoyo económico inmediato de 30 mil pesos

Durante su recorrido, la presidenta anunció un apoyo económico inicial de 30 mil pesos para cada una de las familias de las víctimas.

Explicó que este recurso busca cubrir gastos urgentes en los primeros días tras el accidente y evitar que los familiares enfrenten erogaciones adicionales en medio de la emergencia.

Claudia Sheinbaum visita hospital en Salina Cruz para atender a víctimas del Tren Interoceánico

Además, el Gobierno federal asumirá los gastos funerarios y, una vez que la Fiscalía General de la República determine las causas del accidente, se evaluará la entrega de apoyos adicionales e indemnizaciones correspondientes.

Compromiso de atención e investigación

Sheinbaum aseguró que todas las personas afectadas recibirán atención médica y social, y que, de ser necesario, algunos pacientes podrían ser trasladados a hospitales de mayor especialidad, incluso en la Ciudad de México.

En paralelo, la FGR y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario llevan a cabo una investigación “con rigor” para determinar qué provocó el descarrilamiento.

Sheinbaum asegura que se investigará con rigor el accidente del Tren Interoceánico. Crédito: Cuartoscuro.

En la zona del accidente se desplegó personal pericial especializado en diversas disciplinas, mientras que elementos de la Marina y la Guardia Nacional resguardan el área.

Lo ocurrido en el accidente y situación de los heridos

El accidente se registró en un tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, cuando una de las locomotoras se salió de la vía, provocando que cuatro vagones se descarrilaran.

Uno de ellos cayó a un barranco de aproximadamente seis metros.

El tren transportaba alrededor de 250 personas entre pasajeros y tripulación.

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.-El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo trágico de 13 personas fallecidas y decenas de lesionados. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

El saldo preliminar es de 13 personas fallecidas y decenas de heridos, de los cuales varios continúan hospitalizados bajo atención médica especializada.

Fecha del accidente: domingo 28 de diciembre

Lugar: Línea Z, ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, Oaxaca

Fallecidos: 13 personas

Heridos: decenas, con varios hospitalizados

Apoyo anunciado: 30 mil pesos por familia y gastos funerarios cubiertos

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno federal, concebido como una alternativa logística al Canal de Panamá.

Tras el accidente, las autoridades reiteraron que se revisarán a fondo las condiciones del tren y de la vía, mientras continúan las labores de atención y acompañamiento a las víctimas.