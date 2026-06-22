Cinco señales de alerta para saber si tu gato tiene fiebre

Mantenerse atento a los cambios sutiles en el comportamiento felino puede marcar la diferencia entre un cuadro controlable y una urgencia clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento temprano de fiebre en gatos es crucial para prevenir complicaciones graves.

Diversos centros de medicina veterinaria, como el Cornell Feline Health Center, la UC Davis School of Veterinary Medicine, el Merck Veterinary Manual y el VCA Animal Hospitals, han documentado las manifestaciones más fiables para identificar este síndrome.

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Estas instituciones han delineado cinco señales de alerta principales, cuya observación cuidadosa puede marcar la diferencia entre el manejo oportuno y la progresión hacia afecciones potencialmente letales.

El cuadro febril en los felinos domésticos no siempre se manifiesta a través de síntomas evidentes.

Los gatos tienden a ocultar su malestar, por lo que es esencial conocer las pautas clínicas para actuar a tiempo y buscar atención veterinaria urgente si se detectan.

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Cuando la fiebre supera los 40,5°C, el riesgo de daño orgánico y complicaciones severas se incrementa rápidamente, según advierten los especialistas de VCA Animal Hospitals.

Letargo y disminución de la actividad

La primera señal, ampliamente reconocida por el Cornell Feline Health Center y el Merck Veterinary Manual, es el letargo marcado.

Un gato que usualmente alterna entre juegos, caza simulada y patrullaje, de pronto muestra una reducción drástica en su movilidad y una menor respuesta a estímulos cotidianos.

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Este comportamiento no solo es un signo de cansancio, sino que responde a un mandato biológico que busca conservar energía mientras el cuerpo combate la infección.

En esta fase, el animal puede permanecer en reposo prolongadamente, evitar el contacto visual y mostrar respuestas lentas.

Si el letargo se profundiza y se acompaña de postración o síntomas neurológicos, es señal de emergencia y requiere intervención veterinaria inmediata, como subrayan los expertos de VCA Animal Hospitals y UC Davis.

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En esta fase, el animal puede permanecer en reposo prolongadamente, evitar el contacto visual y mostrar respuestas lentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdida de apetito y disminución en la ingesta de agua

La anorexia y la hipodipsia constituyen la segunda señal crítica, referida por Cornell y el Merck Veterinary Manual.

Una disminución súbita en la ingestión de alimentos y agua puede indicar un proceso febril.

Las citoquinas liberadas durante la fiebre suprimen los centros del hambre y la sed en el cerebro, lo que lleva a que el gato rechace incluso sus comidas favoritas.

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La ausencia de ingesta por más de 24 o 48 horas puede desencadenar graves problemas hepáticos, como la lipidosis, una patología que amenaza la vida, advierten los especialistas de Cornell.

Además, la reducción en el consumo de agua, sumada a la pérdida insensible de líquidos por el aumento de la frecuencia respiratoria, acelera la deshidratación.

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Las mucosas secas y la pérdida de elasticidad cutánea son signos físicos que confirman este estado.

Calor y temblores musculares

El tercer signo de alerta es la sensación de calor inusual en las orejas y las almohadillas, junto con la aparición de temblores musculares.

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Esta manifestación, documentada por Cornell y el Merck Veterinary Manual, refleja la respuesta del organismo para disipar el exceso de calor y alcanzar el nuevo punto de ajuste térmico impuesto por el hipotálamo durante la fiebre.

Si un gato tiembla sin estar expuesto al frío y se perciben zonas corporales calientes, no se recomienda envolverlo en mantas ni exponerlo a fuentes externas de calor, pues esto puede agravar el cuadro y conducir a hipertermia, como advierten las guías de VCA Animal Hospitals.

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Una disminución súbita en la ingestión de alimentos y agua puede indicar un proceso febril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alteraciones respiratorias y cardíacas

La fiebre también provoca cambios en la respiración y la función cardiovascular.

UC Davis y VCA Animal Hospitals destacan que una frecuencia respiratoria aumentada (más de 40 ciclos por minuto en reposo), jadeo, disnea o esfuerzo respiratorio son señales preocupantes.

Los gatos no sudan como los humanos y dependen de la frecuencia respiratoria para perder calor.

En paralelo, el corazón acelera su ritmo para distribuir más oxígeno y células inmunológicas por todo el cuerpo.

Si estos signos se presentan en gatos mayores o con antecedentes cardíacos, el riesgo de complicaciones aumenta considerablemente.

Cambios conductuales y abandono del acicalamiento

Un cambio repentino en el comportamiento, especialmente el aislamiento y la reducción del acicalamiento, es la quinta señal descrita por Cornell y UC Davis.

Un gato con fiebre puede buscar lugares oscuros o apartados, evitar el contacto con sus cuidadores y dejar de acicalarse, lo que se refleja en un pelaje opaco y desordenado.

Además, puede mostrar irritabilidad, evitar caricias o manipulación, cambiar sus patrones de vocalización y adoptar posiciones corporales inusuales para proteger zonas sensibles.

Estos cambios en la rutina y en la interacción social suelen ser los primeros detectados por quienes conviven con el animal.

La infografía de Infobae detalla cinco señales principales para identificar la fiebre en gatos, categorizadas en cambios de comportamiento e indicadores físicos y respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuesta clínica ante las señales de alerta

Detectar cualquiera de estas cinco señales implica la necesidad de una evaluación objetiva de la temperatura corporal, preferiblemente con un termómetro digital rectal, como recomiendan Cornell y el Merck Veterinary Manual.

La confirmación de fiebre persistente por encima de 39,2°C, y especialmente si supera los 40°C, exige atención veterinaria urgente.

La fiebre en gatos nunca es una enfermedad aislada, sino la manifestación de un proceso subyacente que puede ir desde infecciones virales o bacterianas hasta enfermedades autoinmunes o neoplásicas, advierten las guías de VCA Animal Hospitals y el Merck Veterinary Manual.

El tratamiento siempre debe ser dirigido por un profesional, evitando la administración de medicamentos humanos, que resultan tóxicos para los gatos y pueden agravar su situación.

La observación minuciosa de estos signos, junto con una respuesta rápida, puede marcar la diferencia entre la recuperación y la aparición de complicaciones graves.

La colaboración entre tutores y veterinarios, siguiendo las pautas de instituciones oficiales, es la clave para preservar la salud felina frente a episodios febriles.