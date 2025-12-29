IMSS reporta 4 pacientes quirúrgicos hospitalizados tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Zoé Robledo informó que cuatro pacientes quirúrgicos permanecen hospitalizados tras el accidente, ninguno con riesgo de vida. Crédito: @Zoe Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca permanecen hospitalizados cuatro pacientes quirúrgicos, ninguno de ellos con riesgo de perder la vida.

Desde Salina Cruz, donde se concentró la atención médica, el funcionario detalló que la respuesta hospitalaria permitió estabilizar a los lesionados y brindar atención oportuna en distintas unidades de la región.

Atención médica inmediata tras el accidente

Robledo explicó que, luego del percance ferroviario ocurrido entre las comunidades de Nizanda y Chivela, se activó un protocolo de emergencia que involucró a hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar e Issste.

Zoé Robledo supervisó la atención a los lesionados en hospitales de Salina Cruz, Ixtepec y Tehuantepec. Crédito: Instagram/@zoerobledo

En una primera fase, 33 personas fueron recibidas en el Hospital Rural de Matías Romero, por ser el más cercano al lugar del accidente.

De ese grupo, 14 pacientes fueron dados de alta por mejoría, mientras que otros fueron trasladados a unidades con mayor capacidad resolutiva.

El Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Salina Cruz se convirtió en el principal centro de atención, concentrando al mayor número de lesionados.

Ahí se reportó que cuatro pacientes requirieron intervenciones quirúrgicas, entre ellos una menor de tres años que fue operada por una fractura y cuya evolución es favorable.

Traslados y estado de los pacientes

El titular del IMSS precisó que algunos lesionados fueron referidos desde hospitales de Matías Romero y Juchitán hacia Salina Cruz, debido a la especialización del personal y el equipamiento disponible.

Los lesionados fueron trasladados desde Matías Romero y Juchitán hacia Salina Cruz para recibir atención especializada. (Facebook/Tereso Martinez Garcia)

También se mantuvo comunicación con el Issste para dar seguimiento a siete pacientes trasladados al hospital de Tehuantepec.

Durante su participación por videollamada en la conferencia matutina presidencial, Zoé Robledo subrayó que, hasta el momento, no existe ningún pasajero lesionado cuya vida esté en peligro.

Añadió que varios pacientes continúan bajo observación hospitalaria por golpes y contusiones, mientras que otros ya han sido dados de alta.

Cirugías programadas y apoyo a familiares

Por su parte, autoridades del IMSS-Bienestar informaron que entre lunes y martes se llevan a cabo diversas cirugías, principalmente ortopédicas y de especialidad, para atender fracturas y lesiones derivadas del accidente.

El descarrilamiento dejó un saldo de 13 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados. Crédito: Infobae

En Salina Cruz, Ixtepec y el Hospital Civil de Oaxaca se concentran estos procedimientos, todos con evolución favorable hasta el momento.

Robledo destacó que, además de la atención médica, el IMSS brinda acompañamiento integral a los familiares de los lesionados, incluyendo apoyo con hospedaje, alimentación y orientación durante su estancia en los hospitales.

Investigación y cifras del accidente

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados, de acuerdo con autoridades federales.

El Tren Interoceánico descarriló en Oaxaca, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, dejando 13 muertos y más de un centenar de heridos.

El tren transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes cuando se salió de las vías al tomar una curva en el Istmo de Tehuantepec.

Las autoridades federales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, que incluye el análisis de un sistema similar a una caja negra.

Mientras tanto, el servicio ferroviario permanece suspendido en la zona.

Claudia Sheinbaum anunció un apoyo económico de 30 mil pesos a las familias afectadas por el descarrilamiento. Crédito: Cuartoscuro

Datos clave de la atención médica:

33 pacientes atendidos inicialmente en Matías Romero

14 personas dadas de alta por mejoría

4 pacientes quirúrgicos hospitalizados actualmente

Una menor de tres años operada con evolución favorable

Atención distribuida en hospitales de Salina Cruz, Juchitán, Ixtepec y Tehuantepec

Zoé Robledo reiteró que el sistema de salud federal se mantiene en alerta para atender cualquier eventualidad adicional y garantizar la recuperación de las personas afectadas por este accidente ferroviario.