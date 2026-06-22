EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 22 de junio

La agenda de movilizaciones sociales correspondiente a este 22 de junio de 2026 en la Ciudad de México reporta una amplia variedad de actividades, que van desde concentraciones y plantones con demandas sociales, hasta eventos culturales, festivales y celebraciones religiosas. Las movilizaciones se distribuyen en distintas alcaldías, con presencia significativa en la zona centro y espacios emblemáticos como el Zócalo capitalino, Paseo de la Reforma, Palacio de Bellas Artes y Campo Marte.

Entre las concentraciones destacan las organizadas por familiares de víctimas de feminicidio, quienes exigen justicia y el esclarecimiento de hechos ocurridos en Tlalpan en septiembre de 2017. También figuran reuniones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para discutir descuentos aplicados por la participación en huelgas, así como asambleas en apoyo a la causa palestina y protestas de allegados a personas acusadas de delitos, quienes demandan respeto al debido proceso.

Los plantones activos presentan demandas laborales, sociales y de justicia. Participan sindicatos petroleros y de la CFE, comités en defensa de pueblos indígenas, familias desalojadas y colectivos estudiantiles. Entre sus exigencias están la revisión de prestaciones, indemnizaciones, respeto a derechos adquiridos y la solución a casos de despojo o amenazas. Destaca la persistencia de plantones antiguos, como los relacionados con el caso Ayotzinapa y comunidades indígenas desalojadas.

En el ámbito cultural y de esparcimiento, la agenda contempla festivales de fútbol y eventos masivos vinculados al Mundial 2026, como el FIFA Fan Festival en varias sedes y transmisiones en espacios públicos. Se realizan además actividades artísticas, ferias tradicionales y filmaciones documentales en avenidas y plazas centrales. Algunos eventos, como la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac, prevén aforos superiores a 20,000 personas.

La agenda muestra una tendencia de coexistencia entre la protesta social de baja y mediana escala —principalmente de carácter laboral, de derechos humanos y justicia— y una intensa programación de actividades culturales y deportivas impulsadas por autoridades locales y federales, con fuerte concentración en el periodo del Mundial de Futbol.