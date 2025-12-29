Sheinbaum llega a Oaxaca para atender a familias de heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México. 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero/Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, legó este lunes por la tarde al hospital del ISSSTE ubicado en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para reunirse con los familiares de las personas heridas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Sheinbaum llegó acompañada por Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS Bienestar, además de algunos mandos de las Fuerzas Armadas.

La mandataria afirmó, desde esta mañana, que el gobierno federal dará toda el apoyo a los personas heridas, así como a las familias de las víctimas mortales.

De acuerdo con la jefa del Estado Mexicano, la prioridad en este momento es la atención a las víctimas y a sus familiares.

“Prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos y por eso está, desde el Almirante secretario, hasta los responsables de Salud”, apuntó esta mañana en Palacio Nacional.

La Secretaría de Marina informó que actualmente 36 personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica especializada tras el accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en el trayecto que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos.

Además, la dependencia confirmó que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 víctimas fatales del siniestro en Oaxaca.

En cuanto a las personas que permanecen hospitalizadas, el gobierno actualizó este lunes el listado de los heridos que permanecen en los centros hospitalarios de Oaxaca.