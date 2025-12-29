México

Sheinbaum llega a Oaxaca para atender a familias de heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La mandataria afirmó que el gobierno federal dará toda el apoyo a las víctimas

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México. 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero/Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, legó este lunes por la tarde al hospital del ISSSTE ubicado en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para reunirse con los familiares de las personas heridas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Sheinbaum llegó acompañada por Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS Bienestar, además de algunos mandos de las Fuerzas Armadas.

La mandataria afirmó, desde esta mañana, que el gobierno federal dará toda el apoyo a los personas heridas, así como a las familias de las víctimas mortales.

De acuerdo con la jefa del Estado Mexicano, la prioridad en este momento es la atención a las víctimas y a sus familiares.

“Prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos y por eso está, desde el Almirante secretario, hasta los responsables de Salud”, apuntó esta mañana en Palacio Nacional.

La Secretaría de Marina informó que actualmente 36 personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica especializada tras el accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en el trayecto que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos.

Además, la dependencia confirmó que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 víctimas fatales del siniestro en Oaxaca.

En cuanto a las personas que permanecen hospitalizadas, el gobierno actualizó este lunes el listado de los heridos que permanecen en los centros hospitalarios de Oaxaca.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

En las grabaciones se observan a los civiles armados con rifles y chalecos antibalas resguardándose detrás de un vehículo color blanco mientras continúan las detonaciones

Sicario captó en video la

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: Hospital General y Centro Médico de la Línea 3 del MB sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 29 de diciembre en México

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Recuperan los cuerpos de las 13 personas que murieron en accidente del Tren Interoceánico: 36 siguen hospitalizadas

En el vehículo viajaban 250 personas, en la Línea Z, ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos

Recuperan los cuerpos de las

Senador panista exige peritaje “internacional independiente” tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Fiscalía General de la República resguarda información clave para determinar el origen del hecho

Senador panista exige peritaje “internacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sicario captó en video la

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

Cuánto cuesta el Lamborghini involucrado en la balacera de Zapopan, Jalisco

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja tres muertos y cuatro heridos: atacantes usaron armas de alto calibre

Caen 3 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con armas calibre .50 y equipo táctico en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Luis “Potro” Caballero, Fernanda de

Luis “Potro” Caballero, Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni: rumores de presunta infidelidad tras la separación

Loreto Peralta responde a quienes la critican por aparecer en la casita de Bad Bunny tras despreciar al reguetón

Noroña arremete contra Pedrito Sola por su critica al accidente del Tren Interoceánico: “Eres un cerdo”

Livia Brito denuncia presunto maltrato animal en CDMX y exige intervención urgente

Ana Bárbara conquistará Times Square en Nueva York como parte del especial de Año Nuevo ‘Feliz 2026′

DEPORTES

Esta es la historia detrás

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026

Cuáles serán los técnicos mexicanos en el Clausura 2026

Montserrat Hernández es presentada como nuevo refuerzo de Pumas Femenil