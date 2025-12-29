“No hay ningún acercamiento”: familiares de víctimas del Tren Interoceánico exigen apoyo

Un descarrilamiento en la Línea Z del Tren Interoceánico dejó muertos, heridos y una investigación en curso. Crédito: Infobae

A más de un día del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el sur de Oaxaca, familiares de personas lesionadas denunciaron la falta de acercamiento y apoyo por parte de las autoridades.

Hasta ahora, continúan hospitalizados decenas de pasajeros, entre ellos menores de edad, y se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

“Nadie se ha acercado”: el reclamo de Víctor Ríos

Víctor Ríos relató, durante un encuentro con medios que, desde el accidente, ninguna autoridad municipal, estatal ni federal se ha presentado para ofrecer ayuda o acompañamiento a su familia.

Cuatro de sus familiares permanecen internados en el Hospital General de Zona del IMSS en Salina Cruz, todos con lesiones derivadas del descarrilamiento.

Víctor Ríos tiene a cuatro familiares hospitalizados, incluidos dos menores, tras el accidente del Tren Interoceánico. (Facebook/Tereso Martinez Garcia)

De acuerdo con su testimonio, dos mujeres adultas continúan bajo valoración médica, una de ellas con la necesidad de una cirugía inmediata por múltiples fracturas.

Entre los menores hospitalizados se encuentra Sebastián Ríos, de cinco años, quien sufrió fracturas en costillas y clavícula.

Otra menor presenta golpes internos en distintas partes del cuerpo.

Aunque el personal médico ha señalado que su evolución es estable, la familia exige que no sean dados de alta hasta que concluyan todos los estudios y valoraciones correspondientes.

El accidente en la Línea Z del Corredor Interoceánico

El siniestro ocurrió en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca provocó un saldo mortal y decenas de personas lesionadas. (X/@EdwinMComunica)

En el tren viajaban alrededor de 250 personas, entre pasajeros y tripulación, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el accidente dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

De estas últimas, 36 permanecen hospitalizadas, cinco en estado grave, mientras que 139 personas se encuentran fuera de peligro.

Cifras oficiales y atención médica

En un comunicado, la Semar detalló que desplegó un amplio operativo de auxilio para atender la emergencia y trasladar a las personas lesionadas a hospitales de la región, incluidos centros del IMSS en Salina Cruz.

La Semar desplegó un amplio operativo para atender a los heridos del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Balance oficial del accidente:

13 personas fallecidas

98 personas lesionadas

36 hospitalizados

5 pacientes en estado grave

139 personas sin lesiones de gravedad

Durante las labores de búsqueda y atención participaron alrededor de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Investigaciones en curso y respuesta del gobierno federal

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, informó que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, inició investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. | FGR

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal trabajan en coordinación con autoridades federales y estatales para determinar responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a trasladarse a la zona del accidente para atender de manera directa a las familias afectadas.

Sin embargo, familiares como los de Víctor Ríos aseguran que, al menos en los hospitales, ese acompañamiento aún no se ha materializado.