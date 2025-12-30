¿Quién era Israel Enrique Gallegos Sorto, el periodista fallecido en el accidente del Tren Interoceánico?

Las autoridades confirmaron que Israel Enrique Gallegos Soto es una de las 13 víctimas mortales del siniestro. Crédito: Especial

El periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, falleció tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025 en el Istmo de Tehuantepec.

La muerte del comunicador fue confirmada por autoridades y por organizaciones del gremio periodístico, luego de varias horas en las que fue reportado como desaparecido tras el accidente ferroviario.

¿Quién era Israel Enrique Gallegos Soto?

Israel Enrique Gallegos Soto desarrolló su trayectoria profesional en el periodismo local de Oaxaca, donde fue identificado como un comunicador con presencia constante en medios regionales.

Se desempeñaba como director del portal informativo Oaxaca Mundo News, medio digital enfocado en la cobertura de temas políticos, sociales y de interés público en la entidad.

Israel Enrique Gallegos Soto desarrolló su trayectoria en el periodismo local de Oaxaca, con presencia constante en medios regionales.

Asimismo, colaboraba con El Heraldo Radio Oaxaca, participando en espacios informativos y en la cobertura de acontecimientos relevantes para la región.

Gallegos Soto también era integrante del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), organismo que confirmó su fallecimiento y expresó condolencias a su familia.

Dentro del gremio era conocido también con el sobrenombre de “Henry del Toro”, con el que era identificado por colegas y personas cercanas.

Datos clave sobre su perfil profesional:

Director del medio digital Oaxaca Mundo News

Colaborador de El Heraldo Radio Oaxaca

Integrante del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)

Periodista con cobertura en temas políticos y sociales

Reconocido en el ámbito local por su trabajo en medios regionales

Trayectoria y reconocimiento en el gremio

A lo largo de su carrera, Gallegos Soto mantuvo una actividad constante en el ejercicio periodístico, principalmente en medios locales.

Formó parte del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación, con una trayectoria ligada al periodismo local.

Su trabajo estuvo enfocado en la difusión de información relacionada con la vida pública del estado, así como en la cobertura de hechos de impacto social.

Organizaciones periodísticas y colegas lo identificaban como un comunicador con conocimiento del contexto estatal y con una participación activa dentro del gremio.

Tras confirmarse su fallecimiento, medios de comunicación y asociaciones de periodistas emitieron mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria profesional.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico

El accidente ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que cubría la Línea Z en la ruta Salina Cruz, Oaxaca–Coatzacoalcos, Veracruz, se descarriló en la comunidad de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec.

El tren realizaba el recorrido Salina Cruz–Coatzacoalcos cuando varios vagones salieron de las vías.

De acuerdo con los reportes oficiales, el convoy tomó una curva cuando varios vagones salieron de las vías.

En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia federales y estatales.

Víctimas, atención médica e investigaciones

Según información de la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades federales, el saldo preliminar del accidente fue de 13 personas fallecidas y 98 personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

Decenas de pasajeros fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

Las víctimas del descarrilamiento fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a hospitales de la región. Crédito: @Zoe Robledo

Tras el accidente, Israel Enrique Gallegos Soto fue reportado como desaparecido, ya que su nombre no apareció en los primeros listados oficiales. Horas más tarde se confirmó que se encontraba entre las víctimas mortales.

El periodista viajaba acompañado de su esposa, Karla Leyva, quien resultó lesionada y permanece hospitalizada.

Las autoridades federales mantienen investigaciones en curso para determinar las causas del descarrilamiento, mientras continúan las labores de atención a las personas lesionadas y el acompañamiento a las familias de las víctimas.