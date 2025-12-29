Sheinbaum anuncia entrega de 30 mil pesos a familias afectadas por el Tren Interoceánico

El gobierno dará seguimiento puntual a las necesidades de los afectados. REUTERS/Henry Romero/Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos a las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, como parte de las primeras acciones del Gobierno federal tras el accidente ferroviario registrado el domingo 28 de diciembre.

El anuncio fue realizado a su llegada a la entidad, donde también inició recorridos por hospitales y sostuvo encuentros con autoridades y personal médico.

Sheinbaum anuncia apoyo económico inmediato a familias afectadas

Al arribar a Oaxaca, la mandataria informó que el recurso de 30 mil pesos será entregado de manera directa a cada persona afectada, con el objetivo de cubrir gastos inmediatos derivados del accidente.

Precisó que se trata de un apoyo inicial, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento.

Sheinbaum señaló que, además de este monto, se brinda apoyo funerario, gastos de traslado y acompañamiento institucional a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Dirección General de Atención a Víctimas, dependientes de la Secretaría de Gobernación.

Indicó que el Gobierno federal mantendrá contacto permanente con las familias conforme avancen las indagatorias ministeriales.

Así ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El accidente ocurrió a las 09:28 horas del domingo 28 de diciembre, sobre la línea Z del Tren Interoceánico, en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, entre las localidades de Nizanda y Chivela, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, una de las locomotoras perdió alineación con la vía, lo que provocó que los cuatro vagones del convoy se salieran de los rieles.

El primer vagón se deslizó por un talud de aproximadamente 6.5 metros, el segundo quedó parcialmente suspendido, mientras que los otros dos presentaron afectaciones menores.

Al momento del descarrilamiento viajaban alrededor de 250 personas, lo que activó los protocolos de emergencia.

El saldo preliminar reportado por autoridades federales es de 13 personas fallecidas, de las cuales 12 ya han sido identificadas.

Heridos, atención médica e investigaciones en curso

Sheinbaum informó que se desplegó un operativo de atención con la participación de personal médico a bordo del tren y de dependencias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Marina, Sedena, IMSS Bienestar, Cruz Roja y Protección Civil.

Nueve personas recibieron atención médica en el lugar y 109 fueron trasladadas a hospitales; de ese total, 44 permanecen hospitalizadas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que ningún paciente se encuentra en riesgo de muerte, aunque algunos presentan fracturas que requerirán intervención quirúrgica.

En cuanto a las investigaciones, la presidenta informó que el caso es atendido por la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca.

El registrador electrónico del tren fue asegurado para el análisis técnico de datos como velocidad, frenado y operación.

Línea de atención, lista de heridos y visita de Sheinbaum a hospitales

La Secretaría de Gobernación habilitó un número telefónico de atención directa para familiares y víctimas del accidente: 55 22 30 21 06, con el fin de canalizar solicitudes de información y apoyo.

El IMSS Bienestar informó que la atención hospitalaria se distribuye de la siguiente manera:

Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero: 29 personas lesionadas

Hospital IMSS Bienestar de Juchitán: 22 personas lesionadas

Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec: 11 personas lesionadas

Durante su estancia en Oaxaca, Claudia Sheinbaum recorrió el Hospital del IMSS de Tehuantepec, el Hospital IMSS Bienestar de Salina Cruz y el Hospital General del IMSS de Salina Cruz, donde constató la atención médica a las personas lesionadas y sostuvo encuentros con personal de salud.

Las autoridades federales señalaron que se mantendrá el seguimiento médico y legal del caso conforme avancen las investigaciones.