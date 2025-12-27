México

La Patrulla Espiritual, centro de rehabilitación contra adicciones en Tijuana, se ofrece a ayudar a Tylor Chase | Video

El centro de rehabilitación ubicado en Tijuana suele grabar videos y compartirlos en redes sociales, sobre cómo ofrecen “becas” a personas en situación de calle y con problemas de adicciones

Guardar
El padre de Tylor Chase
El padre de Tylor Chase reveló las enfermedades mentales que agravan la situación del actor de Nickelodeon (Composición fotográfica/Capturas de video)

Luego de que se diera a conocer que el actor estadounidense Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie El Manual de Ned de Nickelodeon, cayera en la indigencia por problemas mentales y adicciones, Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como Chiquilin, líder de La Patrulla Espiritual, se ofreció a ayudar al histrión, pidiendo ayuda por medio de redes sociales para ubicarlo.

Y es que por medio de un video que compartió en las redes sociales de La Patrulla Espiritual, Chiquilin dijo que se había enterado del caso de Chase debido a los comentarios que le ponían sus seguidores, y gracias al link de un video en el que se ve la situación que vive actualmente Tylor Chase.

El líder de La Patrulla Espiritual dijo que había manera de ayudar a “la hermosura”, sin embargo, dijo, necesitaba el apoyo de las persona que vivían en Estados Unidos, pues por el momento él no podía cruzar al país vecino del norte.

Por ello, pidió a sus seguidores que cuando lo vean, etiqueten a la organización que lidera, y sin tanto problema, amanecería en Tijuana, donde se encuentra el Centro de Rehabilitación para adicciones que dirige para recibir un tratamiento y que deje de consumir alcohol y drogas.

Dijo que sería de mucho apoyo que alguien contactara a la familia del actor. “Comenten que la Patrulla Espiritual está dispuesta a ayudarlo; con las ciertas limitaciones que son diferentes países, la frontera y todo eso, que nos den su voto de confianza para ayudar a su familiar. Comenten la labor de la Patrulla Espiritual”.

El centro de rehabilitación ubicado en Tijuana suele grabar videos y compartirlos en redes sociales, sobre cómo ofrecen “becas” a personas en situación de calle y con problemas de adicciones |Crédito: TikTok willy_aggi

Señaló que conocía el modelo de tratamiento para poder desintoxicar a Chase, que ya sabía qué era, y que su comportamiento comenzaba por consumir fentanilo.

Chikilín terminó su mensaje diciendo que “podemos ayudarlo, confíen en nosotros. Etiqueten ‘Aquí anda’ y, sin mucha chimichanga, la hermosura estará en Tijuana recibiendo tratamiento. Ayúdenme gente de Estados Unidos”.

¿Qué le pasó al actor?

Taylor Chase, en el pasado, fue actor para Nickelodeon, sin embargo, en días recientes ha sido captado en situación de calle, sucio y con visibles problemas de adicciones y mentales.

Recientemente, el padre de Chase declaró, en una entrevista con el medio Daily Mail, que su hijo estaba diagnosticado con trastornos que afectaban su estabilidad emocional y su percepción de la realidad: un cuadro combinado de depresión severa y trastorno bipolar.

Dicho diagnóstico no es reciente, sino que con los años se agravó, especialmente tras la salida de Tylor de la industria televisiva.

El padre del actor narró que durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental.

Tylor Chase participó en El
Tylor Chase participó en El Manual de Ned. (Nickelodeon)

Hace unos días, uno de sus excompañeros de la serie El Manual de Ned, Daniel Curtis Lee, lo buscó y trató de ayudarlo alojándolo en un hotel para que tuuviera un techo en esta temporada de frío, sin embargo, Chase abandonó el lugar, dejando varios destrozos en la habitación.

¿Qué es La Patrulla Espiritual?

Desde hace algún tiempo, el nombre de La Patrulla Espiritual se ha vuelto popular en las redes sociales, sobre todo en estados como Baja California y Sinaloa. Esto, por la labor que realizan de rescatar personas en situación de calle, con problemas de alcoholismo y drogadicción.

El origen del nombre de La Patrulla Espiritual viene de la Clínica de Rehabilitación Jireh (El señor preverá), lugar que opera como anexo cristiano.

En una camioneta conocida como La Patrulla Espirtual, los miembros del lugar recorren las calles en busca de personas que necesiten tratamiento contra adicciones y ofrecen “becas” de seis meses, tiempo que dura el proceso de desintoxicación.

En ese tiempo, la clínica ofrece techo, comida y predicación cristiana sin costo alguno.

Por medio de redes sociales se comparte el proceso de los internos, así como los resultados finales, en su mayoría positivos.

La Patrulla Espiritual suele subir
La Patrulla Espiritual suele subir a personas en situación de calle a su camioneta con el uso de la fuerza, lo que ha sido criticado en ocasiones.

La clínica es dirigida por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como Chikilín, que es quien conversa con las personas a las que ayudará y es quien les ofrece la “beca”.

Su forma de expresarse para ofrecer las “becas” a las personas en situación de calle es algo muy característico en él, pues suele utilizar frases que, en algunas ocasiones, funcionan para subir a los becados sin necesidad de utilizar la fuerza.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el equipo de la patrulla tienen que hacer uso de la fuerza para anexar a las personas. Algunos cibernautas aseguran que es buena idea, mientras que otros lo critican, pues lo califican de “secuestro”.

“Tienes una capacidad increíble para sufrir, tú tienes corazón, esa miseria espiritual que tú tienes. ¿Sabes quién mandó por ti? Dios mandó por tí”, “te ofrezco una beca de nalguita, cachete y palabra de Dios”, son algunas de las frases utilizadas por Chikilín, que han llamado la atención de sus seguidores en redes sociales.

Temas Relacionados

La Patrulla EspiritualTijuanaTylor ChaseadiccionesNickelodeonmexico-noticias

Más Noticias

Por qué los dátiles destacan como uno de los alimentos más nutritivos

Ricos en minerales, vitaminas y oligoelementos, se consolidan como uno de los alimentos naturales más completos

Por qué los dátiles destacan

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

Familiares del actor han pedido apoyo tras el incidente ocurrido en Teoloyucán

Explosión en bazar navideño de

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 27 de diciembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

Fans mexicanos de la serie detectaron una supuesta imagen del cantante en la casa de Henry Creel

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger

Joven se vuelve viral por fiesta de XV años con temática de Wicked

La festejada apareció caracterizada como Elphaba, combinando vestuario, maquillaje y una puesta en escena que llamó la atención en redes sociales

Joven se vuelve viral por
MÁS NOTICIAS

NARCO

El declive del Cártel de

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Explosión en bazar navideño de

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento por el cierre de Stranger Things

Yordi Rosado reveló lo que hizo con una mujer por la que sintió atracción en el trabajo: “Podía peligrar mi matrimonio”

DEPORTES

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él

Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?