La Patrulla Espiritual, centro de rehabilitación contra adicciones en Tijuana, se ofrece a ayudar a Tylor Chase | Video

El padre de Tylor Chase reveló las enfermedades mentales que agravan la situación del actor de Nickelodeon (Composición fotográfica/Capturas de video)

Luego de que se diera a conocer que el actor estadounidense Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie El Manual de Ned de Nickelodeon, cayera en la indigencia por problemas mentales y adicciones, Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como Chiquilin, líder de La Patrulla Espiritual, se ofreció a ayudar al histrión, pidiendo ayuda por medio de redes sociales para ubicarlo.

Y es que por medio de un video que compartió en las redes sociales de La Patrulla Espiritual, Chiquilin dijo que se había enterado del caso de Chase debido a los comentarios que le ponían sus seguidores, y gracias al link de un video en el que se ve la situación que vive actualmente Tylor Chase.

El líder de La Patrulla Espiritual dijo que había manera de ayudar a “la hermosura”, sin embargo, dijo, necesitaba el apoyo de las persona que vivían en Estados Unidos, pues por el momento él no podía cruzar al país vecino del norte.

Por ello, pidió a sus seguidores que cuando lo vean, etiqueten a la organización que lidera, y sin tanto problema, amanecería en Tijuana, donde se encuentra el Centro de Rehabilitación para adicciones que dirige para recibir un tratamiento y que deje de consumir alcohol y drogas.

Dijo que sería de mucho apoyo que alguien contactara a la familia del actor. “Comenten que la Patrulla Espiritual está dispuesta a ayudarlo; con las ciertas limitaciones que son diferentes países, la frontera y todo eso, que nos den su voto de confianza para ayudar a su familiar. Comenten la labor de la Patrulla Espiritual”.

El centro de rehabilitación ubicado en Tijuana suele grabar videos y compartirlos en redes sociales, sobre cómo ofrecen “becas” a personas en situación de calle y con problemas de adicciones |Crédito: TikTok willy_aggi

Señaló que conocía el modelo de tratamiento para poder desintoxicar a Chase, que ya sabía qué era, y que su comportamiento comenzaba por consumir fentanilo.

Chikilín terminó su mensaje diciendo que “podemos ayudarlo, confíen en nosotros. Etiqueten ‘Aquí anda’ y, sin mucha chimichanga, la hermosura estará en Tijuana recibiendo tratamiento. Ayúdenme gente de Estados Unidos”.

¿Qué le pasó al actor?

Taylor Chase, en el pasado, fue actor para Nickelodeon, sin embargo, en días recientes ha sido captado en situación de calle, sucio y con visibles problemas de adicciones y mentales.

Recientemente, el padre de Chase declaró, en una entrevista con el medio Daily Mail, que su hijo estaba diagnosticado con trastornos que afectaban su estabilidad emocional y su percepción de la realidad: un cuadro combinado de depresión severa y trastorno bipolar.

Dicho diagnóstico no es reciente, sino que con los años se agravó, especialmente tras la salida de Tylor de la industria televisiva.

El padre del actor narró que durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental.

Tylor Chase participó en El Manual de Ned. (Nickelodeon)

Hace unos días, uno de sus excompañeros de la serie El Manual de Ned, Daniel Curtis Lee, lo buscó y trató de ayudarlo alojándolo en un hotel para que tuuviera un techo en esta temporada de frío, sin embargo, Chase abandonó el lugar, dejando varios destrozos en la habitación.

¿Qué es La Patrulla Espiritual?

Desde hace algún tiempo, el nombre de La Patrulla Espiritual se ha vuelto popular en las redes sociales, sobre todo en estados como Baja California y Sinaloa. Esto, por la labor que realizan de rescatar personas en situación de calle, con problemas de alcoholismo y drogadicción.

El origen del nombre de La Patrulla Espiritual viene de la Clínica de Rehabilitación Jireh (El señor preverá), lugar que opera como anexo cristiano.

En una camioneta conocida como La Patrulla Espirtual, los miembros del lugar recorren las calles en busca de personas que necesiten tratamiento contra adicciones y ofrecen “becas” de seis meses, tiempo que dura el proceso de desintoxicación.

En ese tiempo, la clínica ofrece techo, comida y predicación cristiana sin costo alguno.

Por medio de redes sociales se comparte el proceso de los internos, así como los resultados finales, en su mayoría positivos.

La Patrulla Espiritual suele subir a personas en situación de calle a su camioneta con el uso de la fuerza, lo que ha sido criticado en ocasiones.

La clínica es dirigida por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como Chikilín, que es quien conversa con las personas a las que ayudará y es quien les ofrece la “beca”.

Su forma de expresarse para ofrecer las “becas” a las personas en situación de calle es algo muy característico en él, pues suele utilizar frases que, en algunas ocasiones, funcionan para subir a los becados sin necesidad de utilizar la fuerza.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el equipo de la patrulla tienen que hacer uso de la fuerza para anexar a las personas. Algunos cibernautas aseguran que es buena idea, mientras que otros lo critican, pues lo califican de “secuestro”.

“Tienes una capacidad increíble para sufrir, tú tienes corazón, esa miseria espiritual que tú tienes. ¿Sabes quién mandó por ti? Dios mandó por tí”, “te ofrezco una beca de nalguita, cachete y palabra de Dios”, son algunas de las frases utilizadas por Chikilín, que han llamado la atención de sus seguidores en redes sociales.