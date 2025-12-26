Entretenimiento

Daniel Curtis Lee revela que Tylor Chase destruyó el cuarto de hotel que le alquiló: “Pensé que no podía ser peor”

El actor relató cómo su intento de sacar a Tylor Chase de la calle terminó en un episodio caótico

Guardar
Daniel Curtis Lee aseguró que
Daniel Curtis Lee aseguró que Tylor Chase hizo disturbios en el cuarto de hotel que le consiguió. (Captura de vídeo)

Daniel Curtis Lee, recordado por su participación en la serie de Nickelodeon “Ned’s Declassified School Survival Guide”, compartió este 25 de diciembre una actualización dolorosa sobre la situación de su excompañero de elenco, Tylor Chase, quien actualmente se encuentra sin hogar.

El actor explicó en redes sociales que, con la intención de protegerlo de una fuerte tormenta que se aproximaba al sur de California, decidió pagarle una habitación de motel a Chase para que pudiera pasar la noche bajo techo.

El artista condujo alrededor de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside para concretar el hospedaje, convencido de que sacarlo de la calle, aunque fuera de manera temporal, era el mejor paso posible.

Según publicó en su cuenta de Instagram, el actor pasó parte del día caminando con su excompañero, poniéndose al día y compartiendo una comida de pizza antes de ayudarlo a registrarse en un motel local.

Daniel Curtis Lee compartió que
Daniel Curtis Lee compartió que llevó a Tylor Chase a comer pizza. (Instagram/Daniel Curtis Lee)

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, dijo en su video.

Incluso, Daniel le dio su voto de confianza a Tylor: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, expresó.

Sin embargo, el resultado fue muy distinto al esperado. De acuerdo con el propio Daniel Curtis Lee, apenas unas horas después de que Tylor Chase se registrara, la administración del motel se comunicó con él para informarle que la habitación había quedado en condiciones alarmantes

La puerta estaba completamente abierta, el refrigerador había sido volteado y el microondas se encontraba dentro de la bañera. Ante esa situación, el establecimiento decidió intervenir, lo que frustró el intento de darle un refugio seguro durante las fiestas.

Tylor Chase dejó en pésimas
Tylor Chase dejó en pésimas condiciones el cuarto de hotel que Daniel Curtis Lee le alquiló. (Instagram/Daniel Curtis Lee)

El relato fue especialmente duro para Lee porque, según reconoció, la familia de Chase ya le había advertido que experiencias previas alojándolo en hoteles habían terminado mal. Aun así, él decidió intentarlo de nuevo, con la esperanza de que esta vez fuera diferente. “Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, dijo.

Más allá del episodio puntual del motel, el actor utilizó la experiencia para lanzar una crítica más amplia contra el sistema de apoyo social en California. Señaló que las estructuras de ayuda están tan deterioradas y saturadas que resulta extremadamente difícil conseguir atención efectiva para personas que claramente la necesitan.

En el caso de Chase, explicó, las opciones existen en el papel, pero llevarlas a la práctica se vuelve un camino lleno de obstáculos burocráticos, rechazos y falta de seguimiento.

Cabe destacar que otros compañeros del Manual de supervivencia escolar de Ned también han expresado su preocupación y apoyo. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en la serie, compartió con TMZ su tristeza al ver a su excolega enfrentar estas dificultades.

Devon Werkheiser lamentó situación de
Devon Werkheiser lamentó situación de Tylor Chase. (Redes sociales/Instagram/@devonwerkharder)

“Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, comentó.

Werkheiser señaló que la combinación de problemas de adicción y salud mental hace que sea extremadamente complicado ayudar a alguien que no busca activamente asistencia, aunque confía en que la visibilidad del caso pueda generar apoyo genuino y oportunidades de tratamiento.

