Tylor Chase fue internado en un hospital: el desesperado intento de sus seres queridos para rescatarlo de las adicciones

El exactor infantil había rechazado en reiteradas ocasiones refugio y tratamiento antes de ser hospitalizado. (Composición fotográfica: Redes sociales)

El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase (36) se encuentra internado en un hospital del sur de California para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas. Según detalló un informe exclusivo del Daily Mail, este nuevo intento de ayuda se ejecutó luego de que amigos, excompañeros de elenco y su propia familia coordinaran una intervención de urgencia para motivarlo a salir de la calle y enfrentar sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

Esta internación se concretó tras varios intentos fallidos de asistencia y luego de que Jake Harris, influencer y empresario radicado en Los Ángeles, lograra contactar a un centro de crisis que accedió a evaluar a Chase el mismo día de Navidad.

“Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas”, explicó Harris al tabloide. “Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo”.

Según relató Daniel Curtis Lee, excompañero de Chase en El manual de supervivencia escolar de Ned, la intervención fue impulsada directamente por el papá del actor.

Jake Harris, influencer y empresario, fue clave para contactar a los servicios de emergencia que evaluaron a Tylor Chase. (Captura: Redes sociales)

“Su padre me informó que le dio instrucciones a Jake para que ingresara a Tylor en tratamiento como fuera posible”, dijo Lee a Daily Mail. El actor, que interpretó a Simon “Cookie” Nelson-Cook en la serie, añadió: “Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”.

Lee también reconoció que, hasta último momento, no estaba claro si Chase había aceptado la ayuda por decisión propia. No obstante, confirmó que habló con Chase por FaceTime para “alentarlo a ingresar a tratamiento”.

Justo en la víspera de Navidad, el Daily Mail había visto a Chase nuevamente en la calle, bajo la lluvia, y aceptando provisiones de desconocidos. Una de estas personas también se acercó para rezar por el exactor infantil.

La estrategia de Daniel Curtis Lee había fracasado

Antes de la internación, los intentos de ayuda incluyeron alojarlo en una habitación de hotel. Por la mañana del 25 de diciembre, Daniel Curtis Lee reveló en TikTok que el cuarto que le había conseguido a Chase había sido abandonado: la puerta estaba abierta, el microondas dentro de la bañera y el refrigerador volcado.

“Mi familia ya había intentado alojarlo en un hotel antes y no funcionó”, admitió Lee, quien aprovechó el video para cuestionar duramente el sistema de atención en California. “No entiendo cómo puede existir un sistema así. Tenemos todos estos programas sociales donde se supone que se brinda ayuda a personas con problemas de salud mental y abuso de drogas”, dijo, y agregó que el condado de Los Ángeles, Riverside y California en general “no tienen sistemas de calidad”.

Daniel Curtis Lee reveló que que Tylor Chase se había ido del cuarto de hotel que le consiguió. (Captura de vídeo)

Ese episodio llevó a Lee a plantear públicamente la posibilidad de impulsar una internación involuntaria (5150).

“Creo que es momento de hacer una llamada para un 5150, pero necesito la opinión de ustedes. ¿Es justo que un tercero llame y consiga el ingreso de alguien a una institución cuando sabes que necesita tratamiento y está gravemente discapacitado mentalmente?”, preguntó a sus seguidores.

El rol de Jake Harris, Shaun Weiss y la familia

La intervención más reciente fue un esfuerzo conjunto. Harris se involucró a partir de su vínculo con Shaun Weiss, exestrella de Mighty Ducks, quien atravesó problemas de adicción y hoy se encuentra en recuperación.

En la semana, Weiss había hecho un pedido público para encontrar a Chase y ayudarlo.

Siguiendo instrucciones del padre del actor, Jake Harris encabezó la intervención de urgencia que permitió la internación médica de Tylor Chase. (Captura: Redes sociales)

“Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un detox y un lugar para que reciba tratamiento a largo plazo”, dijo en sus redes.

Sin embargo, el primer intento no prosperó. Weiss contó a Daily Mail que, aunque lograron llevar a Chase a un hotel, él no aceptó ir de inmediato a un hospital o centro de desintoxicación.

“Jake estaba trabajando para establecer confianza, lo cual es difícil considerando el estado en el que está Tylor”, explicó. Según Weiss, en un momento Chase se asustó y se volvió resistente: “Creo que dijo algo como: ‘Me gusta mi vida tal como es’, y puedo asegurar que no le gusta su vida tal como es”.

Harris no se rindió y habría logrado persuadir finalmente al actor para poder llevarlo al hospital. Según dijo al Daily Mail, estuvo una hora sentado con Chase, mientras su padre y excompañeros lo llamaban para expresarle su apoyo.

“Le explicaron cuánto lo aman y cuánto necesitan que acepte recibir ayuda”, escribió en Instagram. Más tarde, Lee comentó en ese posteo: “Gracias por poner en marcha su tratamiento, Jake”.