Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

El Cártel de la Sierra (CDLS), también conocido como Los Tlacos recorrió comunidades de la región serrana de Guerrero en un convoy armado con motivo de las festividades navideñas. (Jesús Aviles/Infobae México)

Un video que circula en redes sociales muestra a presuntos miembros del Cártel de la Sierra (CDLS), también conocido como Los Tlacos, recorriendo comunidades de la región serrana de Guerrero en un convoy armado con motivo de las festividades navideñas, repartiendo dulces y presentes a niños y pobladores.

En las imágenes, difundidas a través de la plataforma X, se aprecia una caravana de vehículos con figuras navideñas y varios hombres armados que lanzan dulces entre las familias. Incluso, uno de los sujetos parece vestido como Santa Claus, generando reacciones encontradas entre los internautas y pobladores de la zona.

Mientras el narcotráfico mantiene una guerra constante en Guerrero, el cártel repartió dulces por la época navideña. Crédito: Redes Sociales

Según versiones que acompañan al video, el 25 de diciembre (Navidad) también se prevé la entrega de regalos para la población de esta localidad, donde el grupo criminal mantiene presencia y control social.

Los Tlacos: origen, control territorial y actividad criminal

Los Tlacos surgieron como un grupo de autodefensa en General Heliodoro Castillo, Guerrero, antes de evolucionar en una organización con estructura criminal vinculada a extorsión, robo y violencia armada en la región.

La agrupación opera junto a organizaciones comunitarias en municipios serranos, aunque también ha sido señalada por amenazas contra periodistas y autoridades locales.

San Miguel Totolapan se ubica en la región de Tierra Caliente de Guerrero. (Infobae México/Jovani Pérez)

En 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero logró vincular a proceso a un presunto líder de plaza de Los Tlacos, señalado de dirigir actividades delictivas en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

“Mano caritativa” que oculta violencia estructural

Aunque el video compartido en redes muestra una escena aparentemente festiva, expertos y usuarios en redes recuerdan que este tipo de actos de “altruismo” por parte de grupos delictivos se enmarca dentro de una estrategia de base social y legitimación local, práctica recurrente en otras regiones controladas por cárteles, tanto en México como en Estados Unidos.

El Cártel del Noreste ha aplicado las mismas técnicas de psicología social en México. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Cárteles como el del Golfo o el Cártel del Noreste han protagonizado escenas similares en años previos, repartiendo juguetes, despensas o cobijas en comunidades, con el objetivo de ganar apoyo o aceptación de pobladores locales, pese a su implicación en delitos graves.

Autoridades no han emitido postura oficial

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero ni autoridades municipales han emitido un pronunciamiento oficial sobre la veracidad del video ni sobre la posible entrega de regalos el día de Navidad, según reportes de medios que han recopilado la información tras la publicación original en redes.

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

El pasado 20 de diciembre, cerca de 30 paquetes tipo ladrillo con presunta cocaína fueron decomisados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante acciones de vigilancia en las inmediaciones del puerto de Acapulco, Guerrero.

Droga asegurada por elementos de la Marina. Foto: Marina

El aseguramiento de la droga fue realizado como resultado de recorridos de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera por personal adscrito a la Octava Región Naval, quienes se encontraban a bordo de buques tipo patrullas interceptoras.

La operación, desarrollada en áreas próximas al puerto, permitió el hallazgo de un bulto tipo costalillo, el cual contaba en su interior con 30 paquetes tipo ladrillo de polvo blanco con características propias del clorhidrato de cocaína.